Jaajo Linnonmaa ei ole uskoa korviaan kuunnellessaan Diili-kilpailijan selityksiä – yksi kommentti on liikaa

Mieskilpailijoiden asenne herättää kummastusta Diilin johtoryhmässä.

Diili-ohjelman tuoreessa jaksossa kilpailijat saavat tehtäväkseen kerryttää tietyllä sykealueella liikuttuja minuutteja, ja myydä minuutit Hope ry:n hyväksi. Kaupanteko pitää suorittaa kasvotusten.

Kiila-joukkueen myynnistä vastuun ottavat myyntineuvottelija Nico, sales executive Wenla ja markkinointitiimin vetäjä Anna.

Myyntitehtävä saa Kiila-joukkueen miehet epäileväiseksi naisten myyntitaidoista. Minuuttitiimissä toimivat Janne ja Mikko sanoittavat epäilyksiään kameralle:

– Mehän ei tiedetä, miten Anna ja Wenla myy. Toki siellä on sitten back uppina Nico. Nico meinasi, että kyllä se puolet pystyy vetäsemään tuosta. Siitä jäisi sitten Annalle ja Wenkulle se loppu, Mikko pohtii.

– Jos vaikka Wenla ja Anna eivät onnistu myynnissä, niin Nicon pitäisi ottaa sen kolmikko reppuselkään, Janne miettii.

Tehtävä ei mene aivan nappiin myyntitykiksi itseään kutsuva Nicon osalta, joka myy merkittävästi vähemmän kuin joukkueen naiset.

– Annan ja Wenlan lähtökohtiin nähden, mitä he ovat tehneet, en olisi odottanut, että ne pesi mun naaman tuossa tehtävässä, Nico naurahtaa johtoryhmän edessä.

Myyntineuvottelija Nico sanoo epäonnistuneensa tehtävässä.

Johtoryhmä, eli Jaajo Linnonmaa, Toni Lähde ja Noora Fagerström, sanovat olevansa ihmeissään siitä, miten joukkueen naisten myyntitaitoja kyseenalaistettiin heti tehtävän alusta asti.

Linnonmaa sanoo, että etenkin eräs Nicon heittämä kommentti kummastuttaa häntä.

– Mulla särähti Nico vähän korvaan, kun sä sanoit, että jos miettii miten tässä on suoriuduttu, niin tuli yllätyksenä, että nämä mimmit pärjäsivätkin näin hyvin, Jaajo Linnonmaa huomauttaa.

Anna ja Wenla sanovat olevansa itsekin hieman ihmeissään miesten asenteesta.

– En tiedä mistä se mielikuva on tullut, kun mehän ollaan Wenlan kanssa suoriuduttu tosi hyvin aikaisemmissa tehtävissä, Anna ihmettelee.

– Ekassa tehtävässä mä hankin 80% meidän asiakkaista, mä oon myynyt, mä oon kontaktoinut ja mä oon tehnyt, Wenla toteaa.

Nico ja Janne pahoittelevat, jos he ovat antaneet ymmärtää epäilleensä naisten suoriutumista tehtävässä.

Neuvonantajana toimiva Toni Lähde kuuntelee miesten selityksiä vakavana ja puuttuu keskusteluun.

– Jos näin on käynyt. Eli ette ole oikein vieläkään sisäistäneet tätä asiaa. Kun, kun näin on selkeästi käynyt. Näin siellä koetaan. Näin on käynyt. Ei ole jos, Lähde jyrähtää.

