Urheilustudion suosikkikasvo Petra Manner paljastaa urheilijan, jolla on hauskimmat vastaukset

Ulkoilmalajeissa kaikki on mahdollista. Urheilustudion juontaja Petra Manner reagoi nopeasti, kun juontajaa tarvitaan samalla sekunnilla. Tiesitkö näitä Ylen suosikkiohjelman tekemisestä?

Urheilustudion taukotilassa vietettiin viime viikon lauantaina seesteistä hetkeä. Ensin oltiin alppihiihdossa, siitä mentiin ampumahiihtoon ja sieltä nopeasti sprinttihiihtoon. Kaikki sujui harvinaisen leppoisasti, sillä talviurheilussa kaikki muutokset ovat mahdollisia – jopa todennäköisiä.

Urheilustudion tiimi seurasi kisoja taukotilasta. Oikealla etualalla tuottaja Asko Temmes, joka on tottunut laittamaan asioita uusiksi, kun suunnitelmat muuttuvat lennossa.

– Kisoja perutaan, siirretään tai sitten kisat ovat yhtäkkiä 15 minuuttia lyhyempiä. 15 minuutin sijaan tehdäänkin puoli tuntia studiota, tuottaja Asko Temmes selittää.

Temmes ja päätuottaja Laura Lehtonen kertovat Urheilustudion teon olevan jatkuvaa reagointia.

– Säiden armoilla ollaan, kun kyse on ulkoilmalajista. Esimerkiksi alpissa voi käydä niin, että jos on huono keli, starttia siirretään vartti eteenpäin, Lehtonen sanoo.

– Tai sitten käy niin kuin eilen, että peruttiin ampumahiihtokisa ja siirrettiin se tälle päivälle, ja kisa onkin kolme varttia pitempi kuin piti. Suunnitelmat menivät roskikseen, ja sitten soittelen ja perun niitä juttuja, Temmes jatkaa.

Ampumahiihtouransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen oli tuolloin asiantuntijana Pasilan studiossa.

– Johanneksen (Oikarinen) kanssa viisi minuuttia selostettiin sumua ja se oli siinä. Se oli mun uran tähtihetki kommentaattorina, hän heittää.

Aina pitää olla 15 minuutin pelivara. Tuottajat kehuvat Urheilustudion juontajia ja kisojen selostajia, jotka venyvät tiukoissa paikoissa.

Päätuottaja Laura Lehtonen esittelee katsojan tekemää Urheilustudio-pipoa. Ohjelman Kisapähkinässä voi voittaa ohjelman halutun pipon. MM-kisojen aikaan Kisapähkinää tehtiin satojatuhansia kertoja. Myös juontajilta ja tekijöiltä kysytään säännöllisesti, mistä pipon voisi saada. Se on niin suosittu, että sen antamista on alettu säännöstelemään.

– Meidän selostajamme pystyvät pitämään lähetystä elossa uskomattoman pitkiä aikoja. Samaten juontajat. Kun on tarpeeksi pitkään tehnyt tätä, niin juttua riittää, eikä se katsojalle edes näytä erikoiselta.

Yksi ohjelman juontajista, Petra Manner on tottunut kaikkeen.

” Urheilustudiossa ollaan katsojan kavereita. Olemme väylä päästä lähelle urheilijaa. Ihan kuin juteltaisiin kavereiden kanssa urheilusta, ja katsoja pääsisi heidän kotiinsa.

– Olisi tylsää, jos kaikki menisi niin kuin on suunniteltu. Se on parasta, kun tilanteet muuttuvat. Siitä elän ja hengitän. Olisi tylsää, jos kaikki olisi käsikirjoitettu valmiiksi. Parasta on, että tilanne vaihtuu nyt ja on viisi sekuntia aikaa reagoida.

Urheilustudio näyttää livenä yhtä kodikkaalta kuin tv:ssä, mutta se hämää luultua pienemmällä koollaan. Tekijät haluavat välittää tunnelman, että urheilijat tulisivat kuin kotiin.

Urheilustudion sohvalla on mukava istua, mutta se on yllättävän leveä ja aiheuttaa siksi haasteita.

Manner iloitsee siitä, että urheilijat ovat ottaneet ohjelman omakseen. Sohvilla on kerrottu koko elämän kirjo.

– Se ei estä meitä olemasta kriittisiä, vaan voidaan puhua vaikeistakin asioista. Voidaan antaa tiukkaa palautetta, mutta se tehdään räksyttämättä.

Petra Manner kertoo urheilijoiden tulevan mielellään Urheilustudion vieraaksi. He kehuvat, kuinka kotoisalta paikka tuntuu. Kaisa Mäkäräinen ehti vieraaksi pitkästä aikaa viime viikon lauantaina.

Sohvat tuntuvat hyvältä istua, mutta leveys hämää.

– Vieraat ovat sanoneet, ettei tiedä nojaisiko taaksepäin vai eteenpäin. Olen itse samaa mieltä. Tällaisena kohtalaisen persjalkaisena ihmisenä tässä on vähän liikaa syvyyttä, Manner näyttää.

Sen verran monta viikonloppua hän on sohvalla istunut, että mukava asento löytyy.

– Ei ole olennaista, miltä näytän, vaan että on kiva olo ja keskustelu soljuu.

Sara Lappalainen (ent. Kuivisto) toi mukanaan neulomansa Kalle-kissan, josta tuli Urheilustudion maskotti. Kissa sai nimensä Kalle Palanderilta.

Kisoissa juontajat ja selostajat eivät hengaa urheilijoiden kanssa.

– Ei me olla kavereita. Se välimatka tulee aika luonnostaan. He keskittyvät omaan juttuunsa ja me omaamme.

Entä keneltä urheilijalta saa hauskimmat vastaukset paikan päällä?

– Pidän ylipäänsä siitä, ettei ihmisen tarvitse olla hauska, jos ei siltä tunnu. Vaikka Ristomatti Hakola on kyllä aika hauska.

– Ylipäänsä kaikki tunteet on hyviä siinä tilanteessa. Tärkeintä, että osaisi näyttää ne ja olisi oma itsensä. Yhden sanan vastaukset ovat aivan hyviä silloin, kun siltä tuntuu, Manner kertoo.

Tiesitkö tätä? Urheilustudion piposta on tullut hitti, mutta pipoa on erittäin vaikea saada. Yksi väylä on kinkkisten kysymysten Kisapähkinä. MM-kisaputken aikana Kisapähkinä-sivulla oli jopa 350 000 sivulatausta. Urheilustudion kausi päättyy viikonloppuna Salpausselän kisoihin. Kaudella kuultu musiikki on valittu tarkoin. Mukana on ollut muun muassa aiempien MM-kisavuosien biisejä, kuten A-han Take On Me (1985) ja Neon2:n Kemiaa (1992).

Urheilustudion lähetykset alkavat lauantaina 25.3. TV2-kanavalla klo 11.15. Lähetykset Salpausselän kisojen Urheilustudiosta jatkuvat pitkälle iltaan. Sunnuntain 26.3. ensimmäinen Urheilustudio alkaa TV2-kanavalla klo 10.45.