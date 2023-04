Näyttelijätähti kertoo IS:lle haluavansa Suomeen aivan tietystä syystä – saman toiveen toteutuminen yllättäen Islannissa sai hänet itkemään

The Power -sarjan tähti Toni Collette löysi jo 14-vuotiaana tavan selvitä omasta teini-iästään, hän kertoo IS Tv-lehden haastattelussa.

– Haluan majoittua Suomessa läpinäkyviin lasikuutioihin ja tuijottaa revontulia, näyttelijä Toni Collette sanoo IS Tv-lehden haastattelussa.

Päättäväisten naisten rooleista tuttu Toni Collette, 50, näyttää omassa arjessaankin tietävän, mitä tahtoo.

Elokuvien Kuudes aisti (1999) ja Hereditary (2018) australialais­tähti kertoo IS Tv-lehdelle haluavansa tulla Suomeen revontulien takia.

– Haluan kipeästi Suomeen. Haluan majoittua läpinäkyviin lasikuutioihin ja tuijottaa revontulia. Voi luoja, haluan ehdottomasti sinne, Collette sanoo videopuhelussa.

Aiemmin hän on nähnyt revontulet vain kerran. Onnenkantamoinen sattui viime vuonna Islannissa.

– Olin Islannissa vain kaksi yötä, ja tiesin sydämessäni, että näkisin silloin revontulet, ja niin kävi!

– Seisoin paikoillani ja itkin. Revontulet näyttivät maailman kauneimmalta asialta, Collette huokaa.

Toni Collette näyttelee The Power -sarjassa pormestaria, joka huomaa teinityttöjen saaneen uusia pelottavia voimia ympäri maailmaa.

Synkkiä sävyjä kohti kulkevassa suoratoistopalvelu Prime Videon The Power -sarjassa Collettella on rooli Seattlen pormestarina. Tarinassa on kyse astetta rajummasta luonnonilmiöstä: kaikki teinitytöt saavat kyvyn antaa muille sähköiskuja, joilla voi satuttaa – tai tappaa.

Uusi voima kääntää sukupuolten valtasuhteet ympäri. Naomi Aldermanin feministiseen romaaniin pohjautuvan tieteisdraamasarjan alussa päähenkilöiksi valikoituu teinityttöjä, jotka sinnittelevät arjessaan epävarmuuden, voimattomuuden tunteiden ja ohitetuksi tulemisen kanssa.

” Näytteleminen todella herätti minut, ikään kuin olisin löytänyt jonkinlaisen uskonnon. Tunsin olevani elossa.

Auli’i Cravalho (oik.) esittää pormestarin tytärtä Joss Clearly-Lopezia, joka joutuu tarkkailtavaksi uusien voimiensa takia.

Collette itse kasvoi Blacktownissa, Australian suurimman kaupungin Sydneyn kyljessä. Omista 1980-luvun teinivuosistaan hän sanoo selvinneensä näyttelemisen ansiosta.

– Tunsin oloni teini-iässä omituisen itsevarmaksi. Minulla oli paljon kavereita, mutta olin samaan aikaan hyvin epävarma itsestäni.

Hän muistuttaa teinivuosien olevan jo luonnostaan epämiellyttävää aikaa. Kehon monet muutokset vaikuttavat siinä iässä myös henkisesti sekä sosiaalisiin suhteisiin.

– Miten oikein selvisin siitä? Löysin oman ääneni näyttelemisen avulla, kun aloin saada yhteyden itseeni. Olin silloin vasta 14-vuotias.

Toni Collette teki läpimurtonsa 1994 ilmestyneessä australialaisessa komediassa Tahdon naimisiin.

Australialaistähti oikein innostuu muistellessaan nuoruuttaan ja silloin kokemiaan tunteita.

– Näytteleminen todella herätti minut, ikään kuin olisin löytänyt jonkinlaisen uskonnon. Tunsin olevani elossa. Esiintyminen auttoi minua löytämään itseni uudella tavalla, ja sama on jatkunut läpi urani, hän kertoo.

Colletten esittämän pormestarin lääkärimiestä näyttelee The Power -sarjassa John Leguizamo. Hän kuvailee Collettea avoimeksi ja perinpohjin ystävälliseksi vastanäyttelijäksi.

– Saimme kokea sen kuvauksissa joka päivä! Leguizamo kehuu.

Läpimurtonsa Collette teki 22-vuotiaana Abban kappaleiden siivittämässä lämpimässä komediassa Tahdon naimisiin (1994), jossa hän esitti naimisiin pääsystä haaveilevaa mutta itsetunto-ongelmien kanssa kamppailevaa nuorta naista.

Australialaiselokuvan jättimenestys näkyi myös Hollywoodissa, jossa erilaisia hääkomedioita tehtiin hetken aikaa runsaasti. Tahdon naimisiin erottui kuitenkin joukosta omaperäisyytensä, Abban musiikin ja Colletten ansiosta: jo tästä elokuvasta näkyi hänen intohimonsa näyttelemiseen.

Hän tietää olevansa onnellisessa asemassa.

– On niin monia ihmisiä, joilla ei ole intohimoa omaan työhönsä. Olen todella kiitollinen, että minulla on, Collette sanoo nyt.

The Power -sarjassa Seattlen pormestari Margot Cleary-Lopez (Toni Collette) esiintyy perheensä kanssa. Heitä esittävät John Leguizamo, Auli’i Cravalho (takana), Pietra Castro ja Gerrison Machado.

The Power -sarja sai ensi-iltansa perjantaina 31.3. suoratoistopalvelu Prime Videolla.