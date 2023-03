Tunteet kuumenevat poikkeuksellisella tavalla Yökylässä Maria Veitola -jaksossa, jossa Veitola tutustuu Andy McCoyn ja Sofia Zidan elämään.

Kitaristi Andy McCoyn ja toimittaja Maria Veitolan edellinen kohtaaminen oli rumaa katsottavaa. McCoy vieraili Enbuske, Veitola, Salminen -ohjelmassa 2017 ja tylytti Veitolaa alusta lähtien.

– Suu kiinni! hän komensi.

– Sua on haukuttu v*****. Että oot niin tylsä. Soitin frendeille, että millainen tää show on. Ne sano että se on hyvä, paitsi Maria, McCoy ilmoitti.

Tästä huolimatta Veitola halusi ottaa McCoyn mukaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmaansa ja tutustua sekä mieheen että tämän ”bonustyttäreen” muusikko Sofia Zidaan tarkemmin. Kaksikkoa yhdistää taiteen ja musiikin tekeminen.

– Viimeksi kohdattiin suorassa lähetyksessä tv-studiossa muutama vuosi sitten ja se ei ollut mikään kohtaaminen näteimmästä päästä, Veitola kertoo jaksossa.

Legendaarisen kitaristin hän tapaa tämän kantapaikassa ravintola Sea Horsessa Helsingin Ullanlinnassa. McCoy asuu yhä ravintolan lähettyvillä, mutta varsinaiseen yökylään jaksossa mennään Zidan luo Itä-Helsinkiin.

McCoy selittää viihtyvänsä parhaiten Etelä-Helsingissä, jossa saa olla rauhassa. Kaikki tuntevat hänet.

– Heti kun lähden täältä veke, en saa olla rauhassa. Ihmiset luulevat, että voivat ostaa mun ystävyyden viinadrinkillä. Mun seuraa ei voi ostaa.

Kun Veitola utelee, millaisia suunnitelmia heillä on tälle päivälle, McCoy paukauttaa, että Veitolan pitää ostaa hänelle drinkki.

– Mutta justhan sä sanoit, ettet halua, että ihmiset ostaa sulle juomia, Veitola ihmettelee.

– Mutta nyt mä joudun istumaan sun kanssa, sä ostat sen, McCoy vastaa.

Tunnelma on teennäisen rento ja odottava. McCoy varoittaa Veitolaa etukäteen, että hänellä on musta huumorintaju. Hän muun muassa selittää lopettaneensa taideopinnot, koska mallit olivat niin rumia. Sen jälkeen rokkari tuumaa, että Veitola olisi sopinut kouluun malliksi.

Maria Veitola yrittää selvittää, millaisia ihmisiä Andy McCoy ja Sofia Zida oikeasti ovat julkisuuskuvansa ulkopuolella.

He hyppäävät taksiin ja käyvät ostoksilla taidekaupassa matkalla Zidan luo. Vaasalaissyntyinen Sofia Zida on McCoylle kuin tytär. Zidan puheissa McCoy on ukko, kultapossu ja isä. Hän alkaa itkeä kuvaillessaan rokkarin olevan kuin isä, jota hänellä ei elämässään ole ollut.

Ilta sujuu suhteellisen leppoisasti. He käyvät ravintolassa syömässä ja alkavat sen jälkeen valmistautua maalaamiseen. Veitola istuu penkin päässä, kun yhtäkkiä alkaa tapahtua. Entistä humalaisemman McCoyn käytös muuttuu täysin.

– Mikä sua vaivaa? Et sä halua päästä ihmisen sieluun sisälle. Selitä sä mulle? McCoy inttää.

Veitola yllättyy sanoista.

– Olen kiinnostunut ihmisistä ja siitä miksi ne on sellaisia kuin on. En halua sulle mitään pahaa enkä kenellekään muulle.

– Mä olen antisosiaali. Pidä vaan turpasi kiinni ja kato mitä me tehdään! Tajuat sä? Ole varovainen läppäs kanssa, McCoy jyrähtää.

Tilanteen kiusallisuus säteilee katsojien kotisohville asti. Veitola on hiljaa ja näyttää siltä kuin laskisi sekunteja.

McCoy palaa takaisin työstämään tauluaan ja tajuaa, mitä on tehnyt.

– Maria sori, että mä suutuin, mä unohdin ottaa mun lääkkeet. Tulee tosi v*ttumainen (ilman niitä).

Veitola ihmettelee, loukkasiko hän jollakin tavoin rokkaria tahtomattaan.

– Loukkasit. Sä aloit tunkemaan mun yksityiselämään ja mä en salli sitä.

Selviää, että McCoyta hiertää yhä ensimmäinen kerta, kun hänen ja Veitolan tiet kohtasivat vuosia aiemmin. Tuolloin Veitola oli ilmeisesti pyytänyt rokkaria lopettamaan pöydällä olleiden lehtien luvun.

Ilta päättyy siihen, että asunnossa yöpyvät vain Zida ja Veitola. Aamulla Zida sanoo olevansa surullinen ja pettynyt ystävänsä käytökseen.

– Se ei ole ok, että ihmisille ollaan ilkeitä. En halua, että mun talossa puhutaan näin eikä kenellekään missään tilanteessa.

McCoy palaa takaisin naisten luokse. Veitola ottaa puheeksi eilisen raivokohtauksen. McCoy selittää, että hänen mielialansa vaihtelevat ja hän on tottunut elämään omilla ehdoillaan.

– En ole ikinä sanonut, että olen maailman helpoin ihminen.

Veitola huomauttaa takaisin, ettei hän odottanut McCoyn haukkuvan häntä tuntikausia ja uhkaavan sitten väkivallalla.

– Toi on vaan läppää. Älä ota sitä vakavissaan. Älä todellakaan, McCoy vastaa.

Andy McCoyn ja Sofia Zidan Yökylässä Maria Veitola -jakso on katsottavissa MTV Katsomossa torstaina 23.3. Se esitetään MTV3-kanavalla torstaina 30.3. klo 21.00.