Tällaista 27-vuotiaana kuolleen Jasmin Voutilaisen elämä julkisuudessa oli

Näyttelijä Jasmin Voutilaisen sosiaalinen media on täyttynyt osanotoista kuolinuutisen jälkeen.

Näyttelijä Jasmin Voutilaisen, 27, kuolemasta uutisoitiin 19. maaliskuuta. Asiasta kertoi Iltalehti.

Voutilainen tunnettiin erityisesti Salatut elämät -tv-sarjasta, jossa hän näytteli Aino Kaukovaaraa. Voutilainen aloitti näyttelijänuransa vuonna 2014 Salkkareiden spin off -elokuvasta Nightmare 2. Vuonna 2015 hän tähditti saippuasarjan spin off -sarjaa Satula.

Vuonna 2014 Jasmin Voutilainen pääsi mukaan Salkkareiden spin off -elokuvaan. Kuvassa myös toinen Salkkarit-tähti Patrik Borodavkin.

Vuonna 2015 hänet nähtiin kilpailijana Martina ja Hengenpelastajat -ohjelmassa. Kaksi vuotta myöhemmin Voutilainen osallistui Miss Helsinki -kilpailuun ja hänet kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Hän oli Ilta-Sanomien teettämän kyselyn mukaan ylivoimainen ennakkosuosikki kisan voittajaksi.

– Lähdin mukaan kisaan, koska halusin uuden kokemuksen. Halusin haastaa itseäni. Tämä on minulle uutta ja jännittävää, Jasmin Voutilainen kertoi IS:lle vuonna 2017.

Vuotta myöhemmin Voutilainen kiinnitettiin suomalaisten suosikkisaippuasarjaan, Salattuihin elämiin. Hän näytteli sarjassa viime vuoteen saakka.

Jasmin Voutilainen (oikealla) äänestettiin Ilta-Sanomien teettämässä kyselyssä ylivoimaiseksi ennakkosuosikiksi Miss Helsinki -kilpailussa muutama vuosi sitten. Voutilainen kruunattiin kisassa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Voiton vei Janna-Juulia Vuorela (keskellä) ja toisen perintöprinsessan paikan Venla Nikulainen (vas.).

Voutilainen kuvaili roolihahmoaan IS:lle vuonna 2021. Aino-hahmo tunnetaan sarjassa hieman ilkeänä ja kipakkana tapauksena. Voutilaisen mukaan häntä ei kuitenkaan siviilielämässä sekoitettu roolihahmoonsa, mutta tiettyjä ennakkoluuloja saattoi silti syntyä.

– Kun on se mielikuva sellaisesta nyreästä Ainosta ja ajattelee, että mäkin olen ihan samanlainen. Joku on joskus sanonut hetken keskustelun jälkeen, että sähän olet tosi mukava näin livenä, että Salkkareissa sä et ole niin kiva, Voutilainen kertoi

Jasmin Voutilainen oli tuttu kasvo Salkkareista vuosien ajan. Kuva vuodelta 2015.

Voutilainen kertoi, että yhtäläisyyksiäkin löytyi. Hänen mukaansa tietynlainen kiukkuisuus ja kipakkuus olivat yhdistäviä luonteenpiirteitä.

– Aino on ehkä vähän suorapuheisempi ja kipakampi kuin minä, mutta sellaista samanhenkisyyttä kyllä löytyy jonkin verran. En tiedä, onko se tullut minusta roolihahmoon vai roolihahmosta minuun. En ole ihan varma, mutta nyt on alkanut huomaamaan sellaisia yhtäläisyyksiä.

Sen lisäksi, että Voutilainen oli tuttu televisiosta, oli hän myös huomattavan suosittu sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Instagramissa hänellä on yli 80 000 seuraajaa. Voutilainen kertoi aiemmin IS:lle saavansa paljon palautetta, mutta enimmäkseen keskustelu liikkui sarjan ulkopuolisissa asioissa. Palaute oli pääosin positiivista.

Sara Parikka, Jasmin Voutilainen ja Sara Lohiniva Salatut elämät -televisiosarjaan liittyvän elokuvan Nightmare 2 – Painajainen jatkuu lehdistötilaisuudessa Helsingissä 12. marraskuuta 2014.

Voutilainen otti vuosien varrella paljon kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, ja puhui sosiaalisessa mediassaan esimerkiksi ulkonäköpaineiden aiheuttamista ongelmista. Hän paitsi kannusti ihmisiä kehopositiivisuuteen myös pohti ilmiötä. Hän muun muassa avautui vartaloonsa kohdistuvasta arvostelusta ja pohti meikittömyyden ja luonnollisuuden määritelmää.

Vuonna 2018 näyttelijä avautui blogissaan huonosta itsetunnostaan. Hän otti kantaa erityisesti median luomiin kauneusihanteisiin.

– Pala palalta omat kauneusihanteet ja oma kehonkuva vääristyy aivan päälaelleen. Kaikki, mistä on aiemmin itsessään pitänyt, tuntuukin yhtäkkiä mitättömältä ja rumalta, Voutilainen kirjoitti.

Jasmin Voutilainen työskenteli Salkkareissa vuosien ajan, kunnes hän viime vuonna jäi ohjelmasta pois. Kuvassa Voutilainen näyttelijäkollegoidensa kanssa.

Voutilainen kertoi, kuinka alkoi muokata kehoaan saadakseen hyväksyntää. Vuonna 2016 Voutilainen otti rintaimplantit, sillä halusi korjata ”eripariset rintansa”. Hän alkoi myös täyttää huuliaan. Huuliin ilmestyi muhkuroita, joita korjattiin uusilla pistoksilla.

Myöhemmin näyttelijä kertoi katuneensa leikkauspöydälle menoa esteettisestä syystä. Leikkaukset eivät hänen mukaansa olleet parantaneet itsetuntoa. Hän kertoi kuitenkin kyenneensä katsomaan vanhoja ”epäkohtia” peilistä armollisemmin.

Vuonna 2020 Voutilainen kyllästyi kommentteihin ulkonäöstään ja julkaisi rohkean kuvan kannustaakseen muita ulkonäköpaineiden kanssa kamppailevia.

– ”Syökö toi Jasmin mitään ikinä, kun se on niin laiha?” kaikuu kysymys varmaan viikoittain, milloin päin naamaa ja milloin netissä anonyymisti. Mun paino on asia, joka ilmeisen paljon on häirinnyt muita ihmisiä jo siitä saakka, kun olin lapsi. Ja sitä kautta se on ollut mulle aina häpeän aihe, etenkin yläasteella ja lukiossa, hän kirjoitti.

Voutilainen on ottanut Instagramissa kantaa useaan otteeseen esimerkiksi ulkonäköpaineisiin.

Näyttelijä harmitteli, että hänen hoikkuutensa tuntui olevan ongelma ennen kaikkea kaikille muille, vaikka se ei koskaan ollut ongelma hänelle itselleen.

– Muistan, kun pari vuotta sitten olin maailman onnellisin kun sain nostettua painoani muutamilla kiloilla. Kovalla treenillä ja ruokamäärien jatkuvalla miettimisellä. Lopulta mietin, miksi mä teen tätä? Ja suurin syy oli, että mun oli pakko mahtua toisten luomaan muottiin.

Hän pohti julkaisussaan myös kehopositiivisuus-ilmiötä.

– Miten oikeesti vielä vuonna 2020 skinnyshaming on ok? Mitä on kehopositiivisuus, jos lopulta se koskee vain ”isompia” ihmisiä? Miks mä en saa olla rauhassa mun kehossa sen kokosena kuin olen? näyttelijä latasi.

– Tän kuvan lisääminen on aika ison kynnyksen asia mulle. Sä et tiedä tarinaa toisen kehon takana. On myös eri asia olla huolissaan, kuin päivitellä toisen painoa piikittelevästi. On tosi vaikeeta hyväksyä itsensä, jollei kukaan muukaan hyväksy.

Vuotta myöhemmin Voutilainen kertoi, että ulkonäköpaineet olivat vähentyneet ja itsetunto parantunut.

Voutilainen oli aiemmin parisuhteessa Love Island -rakkausrealitysta tutun Ville Toivosen kanssa. Pari löysi toisensa vuonna 2019.

– Maanantait tuntuvat paremmilta kanssasi, Voutilainen kirjoitti tuolloin kuvatekstissään.

He tapasivat, kun Toivonen ehdotti Voutilaiselle kuvaussessiota ja tämä suostui siihen.

Jasmin Voutilainen seurusteli Love Islandista tutun Ville Toivosen kanssa. Pari erosi vuonna 2020.

Voutilaisella ei kertomansa mukaan ollut suunnitelmissa alkaa seurustelemaan, mutta toisin kävi.

Pari päätyi kuitenkin vuoden 2020 lopulla eroon.

– Niin vaikea päivä takana, joka on toisaalta ollut myös täynnä helpotusta. Kyl tää tästä. Tänään erosimme Villen kanssa, Voutilainen kirjoitti.

Tammikuussa 2023 Voutilainen kertoi Instagramissa kamppailevansa vaikean masennuksen ja ahdistuneisuuden kanssa.

Hän kertoi tuolloin ottaneensa taukoa sosiaalisesta mediasta oman hyvinvointinsa vuoksi, mutta kertoi seuraajilleen rehellisesti tilanteestaan.

– Mieli on ihmeellinen juttu, ja masennus on ihan oikea sairaus. Sitä ei pidä koskaan vähätellä! Tsemppiä kaikille ketkä käy samaa läpi. Ei se helpota vielä tänään, tuskin huomennakaan, mut lupaan sulle ja itelleni, et jonain päivänä helpottaa, kunhan vaan jaksaa taistella ja yrittää pitää kiinni edes joistain pienistä asioista, joista saa iloa, Voutilainen kirjoitti.

Hänen päivityksensä keräsi paljon kannustusta ja tukea.

– Ihana Jasmin! Paljon halauksia sinne. Oot upee, kirjoitti Salattujen elämien toinen näyttelijä Monika Lindeman.

Tsemppinsä toivottivat myös Salkkarit-kollegat Sami Uotila ja Kerttu Rissanen.

– Rohkea, upein sinä, totesi tanssija Tiia Elg.

Jasmin Voutilaisen kuolema on saanut aikaan runsaasti osanottoja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Voutilaisen kuolinuutisen jälkeen hänen Instagram-postauksensa täyttyivät osanotoista.

– Jasmin, tuun aina muistamaan sut aurinkona. Lähdit aivan liian aikaisin ja en voi sanoin kuvailla kuinka pahoillani olen tästä. Läheisille voimaa, lepää rauhassa, toivotti mediapersoona Rosanna Kulju.

– Lepää rauhassa, oot aina vahva, kirjoitti vuoden 2018 Miss Suomi ja malli Alina Voronkova.

– Lepääthän rauhassa! Olen järkyttävän pahoillani ja toivon kaikille lähipiirissä voimia enemmän kuin mitään, kirjoitti puolestaan Big Brother -voittaja Jasmiina Yildiz.

– Jasmin, en koskaan unohda valoasi ja sitä lämpöä jolla aina kohtasit mut. Lepää rauhassa, toivotti somevaikuttaja Peppi Puljujärvi.

Osanottonsa kommenteissa esittivät myös muun muassa ex-luistelija Kiira Korpi, aitajuoksija Lotta Harala, näyttelijä Aku Sipola, tosi-tv:stä tuttu Vilma Karjalainen, näyttelijä Carola Hakola, somevaikuttajat Aino Rossi ja Jasmin Ngo.