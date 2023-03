1 900 euroa viikossa törsäävä Sara Chafak havahtuu karuun todellisuuteen ruokakaupassa

Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan osallistuvat Sara Chafak ja Jeffrey Lawman elävät normaalisti lähes 2000 euron viikkobudjetilla. Nyt budjetti on alle sata euroa viikossa. Bussiliputkin osoittautuvat liian kalliiksi pariskunnalle, joka ei normaalielämässä kulje julkisilla liikennevälineillä.

Maaliskuun lopulla alkavan Rikkaat ja rahattomat -ohjelman neljännen kauden avausjaksossa missi ja kokki Sara Chafak ja avopuoliso Jeffrey Lawman vaihtavat viikoksi kotiaan ja lompakkoaan kahden lapsen äidin Tinja Poolan kanssa.

Kotihoidontuella ja Kelan muilla tuilla elävä Tinja ja lapset Reino ja Väinö asuvat kaupungin vuokra-asunnossa Helsingin Viikissä. Pakastin on täynnä alennuksesta ostettua kalaa ja lihaa.

– Kaikki mikä tulee, myös menee. Käytän järkevästi rahaa ja ostan alennuksesta ruokia, niin kyllä sillä pärjää ja sinnittelee. Välillä harmittaa, että ei voi ostaa pojille mitään uutena tai itselle uutta paitaa. Mutta onneksi pojat eivät tiedä paremmasta, toimelias Tinja toteaa.

Jos jotain jää käteen, Tinja käyttää sen lapsiinsa. Itselleen hän ei osta mitään.

Kokin töitä etsivät Tinja haaveilee kivasta työpaikasta, jotta hän saisi ostettua itselleen vaikkapa uuden talvitakin. Nykyisessä takissa on ilmastointiteipillä paikattu iso reikä.

Tinja asuu 3- ja 1-vuotiaiden poikiensa kanssa Helsingin Viikissä.

Tinjan normaali viikkobudjetti on 89 euroa, ja tällä summalla Saran ja Jeffreyn on tultava viikon ajan ohjelmassa toimeen.

Saran ja Jeffreyn viikkobudjetti puolestaan on peräti 1 900 euroa, ja nyt Tinja saa tämän summan käyttöönsä.

Pariskunta järkyttyy nopeasti huomatessaan, miten vähän 89 eurolla saa ostettua mitään. Kaikki raha menee ruokaan.

Ruokakaupastakin pariskunnan mukaan valikoituu halpaa jauhelihaa, kanankoipia, perunoita, banaaneja ja porkkanoita.

– Siis tämä on ihan kauheaa. Normaalisti menen kauppaan ja ostan helposti kaikkea tarpeetontakin, johon menee helposti melkein sata euroa. Tämä pysäytti taas. Ei tällä kyllä yhtään taksiajelua ajeta tai leffaan mennä, Sara sanoo ja alkaa itkeä.

– On vähän surullista, koska me palataan omaan elämäämme viikon päästä ja tämä on toisten arkipäivää. Tämä on jopa tosi epäreilua.

Kaupassa päiväbudjetti on noin 10-15 euroa. Kauppaostokset on harkittava erittäin tarkoin ja ale-lapputuotteet alkavat houkutella pariskuntaa.

Sara kertoo asuneensa lapsuutensa vaatimattomasti yksinhuoltajaäitinsä kanssa Helsingin Vuosaaressa, ja muistot tulvivat mieleen.

Tuolloin Sara muistelee todenneensa usein lauseet, että ”en voi tänään”, ”ei ole varaa” tai ”katsotaan tilipäivänä”.

Lapsuusaika teki Saran mukaan hänestä erittäin sinnikkään. Hän tietää täsmälleen, mitä haluaa tehdä elämässään ja mitä ei.

– Muistan menneisyydestä,että kun ei tiedä paremmasta, niin sitä eli vain sitä, mitä on. Nyt kun mietin, mitä kaikkea mekin koetaan Jeffreyn kanssa, niin haluaisin, että muutkin kokisivat.

Myös Jeffrey avaa aiempaa elämäänsä, jolloin hän on niin ikään elänyt niukasti.

– Itselläni on ollut vaikeat olosuhteet, äiti on hoitanut kaiken yksin. Nyt kun valitan turhista asioista, niin se pudottaa vähän maan pinnalle.

Tinja puolestaan ei voi uskoa viikoksi käyttöönsä saamaa lähes kahden tuhannen euron rahasummaa todeksi.

Ensiajatus on, että hän lähtee lasten kanssa kauppakeskukseen vaateostoksille. Kun he tilaavat kaksi pitsaa, 30 euron loppusumma järkyttää.

– Se on super suuri summa, Tinja päivittelee.

Tinja vie lapsensa ravintolaan, joka on perheelle harvinaista herkkua.

Tinja kulkee normaalisti kaikkialle julkisilla, kun taas Saran silmäterä on 73 000 euron arvoinen Tesla, jolla hän ajaa joka päivä. Auto on tärkeä osa arkea.

Nyt pariskunta käyttää viikon ajan julkisia liikennevälineitä.

– Suomessa en ole ikinä käyttänyt julkisia, ja se vähän jännittää, että miten se menee, Jeffrey paljastaa.

Pian he huomaavat, että kuuden euron bussiliput saattavat viedä heiltä koko iltapalan, sillä kaupassa käyttörahaa on enää viisi euroa.

Kaikki illat tulee istuttua kotona, sillä rahaa ei ole laittaa mihinkään ylimääräiseen. Pariskunta pelaa illat Uno-korteilla.

Vielä jakson alussa Sara on esitellyt omassa kodissaan merkkilaukkujaan ja -kellojaan. Saran suurimpia aarteita ovat kaksi 20 000 euron arvoista Audemars Piguetin rannekelloa.

– Raha tuo meille turvallisuuden tunnetta. Pystymme jeesaamaan perhettä, jos joku tarvitsee apua, sanoo Jeffrey sanoo.

Sara Chafak ja Jeffrey Lawman muuttavat viikoksi pois kaksikerroksisesta, 60-neliöisestä ja avarasta merenrantakodistaan.

Uusi ”koti” on Saran ja Jeffreyn mielestä kuitenkin varsin positiivinen yllätys, sillä Tinjan kodin huoneet ovat tilavat ja lastenhuone kivasti sisustettu. Yksi asia pistää kuitenkin heti silmään.

– Täällä on niin kylmä! Miten lapsiperhe pystyy asumaan näin kylmässä? Sara ihmettelee.

Tinja on tehnyt pariskunnalle tarkat ohjeet juuri sähkön ja veden käytön suhteen.

Vettä ei saa valuttaa turhaan ja saunan saa laittaa päälle vain, jos pörssisähkön sen hetkinen hinta on 3c/kWh.

Jeffrey kertoo, ettei hän ole muuttanut mitenkään omaa kulutustaan sähkönhintojen noustua ja ymmärtää nyt paremmin, että toisille hintojen seuraaminen on arkipäivää.

– Tässä on tosi iso kontrasti siihen, mitä itse teen. Oma elämäntapani ei juuri muuttunut – muuten kuin että olen katsonut, että jos on mennyt tuhat euroa kolmessa kuukaudessa sähköön, niin huudan Saralle, että mitä me ollaan oikein tehty.

Saraa ja Jeffreyta ahdistaa se todellisuus, jossa Tinja joutuu elämään. Kumpikin myöntää, ettei pystyisi elämään Tinjan viikkobudjetilla normielämässä.

– Opin tämän ohjelman teon aikana, että minusta on tullut vähän kermaperse, Jeffrey sanoo.

