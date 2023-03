Kommentti: Uudessa John Wick -elokuvassa meno on niin överiä, että sitä on vaikea ottaa tosissaan

John Wick: Chapter 4:ssä toiminta on jo niin ylimitoitettua, että sitä on välillä vaikea ottaa tosissaan. Elokuvan hohto tulee kuitenkin Keanu Reevesistä, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Veriset nyrkit iskevät treenipuuhun kolon.

– Jeah, sanoo niitä heiluttava Keanu Reeves keskiviikkona ensi-iltansa saavan toimintaelokuvan John Wick: Chapter 4 alussa.

Ei siis napakasti Jes, eikä edes rennosti Jees, vaan rauhallisen vetelästi Jeah, väsyneellä huokauksella ryyditettynä.

Tämä on ehtaa Keanu Reevesiä. Puheen nuotti ja tapa näytellä on sama, josta häntä pitkin 1990-lukua haukuttiin ja halveksuttiin – ja nyt syystä kiitetään.

Reevesin esittämän ammattitappajan John Wickin neljäs elokuva on toimintaelokuvana kiivas mutta täynnä toistoa. Toimintakohtaukset ovat liian pitkiä ja liian valjuja.

Samalla elokuvassa on kuitenkin erityistä hohtoa. Osittain syynä on mytologinen ammattitappajien maailma, jota John Wick -sarja on syventänyt vuodesta 2014 alkaen elokuva elokuvalta.

Suurin hohto tulee kuitenkin elokuvan tähdestä Keanu Reevesistä. John Wick -elokuvissa hän on pystynyt luomaan itselleen roolin, jolla hän on kääntänyt entiset heikkoutensa – mukaan lukien vaatimattomat näyttelijäntaitonsa – vahvuuksikseen.

Keanu Reevesin näyttelemän John Wickin yritykset pyristellä irti ammattitappajien maailmasta jatkuvat neljännessä osassa.

Näyttelijänä Reeves ei koskaan ole ollut erityisen ilmeikäs tai karismaattinen, eikä edes erityisen monipuolinen. Ennen Matrix-elokuvia monet pitivät häntä 1990-luvulla tyhjänpäiväisenä tähtenä.

Reeves on kuitenkin todella hyvä yhdessä asiassa: esittämään tabula rasaa eli tyhjää taulua. Hän pystyy vetämään kasvoilleen uskottomasti eleettömyyden, johon katsoja voi sijoittaa oman tulkintansa.

Välillä Reevesin tyhjät kasvot ovat merkinneet tyyneyttä, välillä juonikkuutta, toisinaan päättäväisyyttä tai ihmettelyä. Esimerkeistä käyvät toimintaelokuvien Myrskyn ratsastajat (1991) ja Speed – kuoleman kyydissä (1994) lainvalvojat ja Paholaisen asianajajan (1997) nuori lakimies.

Aivan oma merkityksensä Reevesin eleettömyydellä oli Matrix-elokuvasarjassa (1999–2021). Niissä hänen näyttelemänsä Neon – tekoälyn luomaan lumetodellisuuteen kurkistavan tavallisen toimistotyöläisen – tärkein ominaisuus oli pystyä imemään itseensä tietoa. Tieto teki hänestä supersankarin.

John Wick -elokuvissa Reevesin tyhjä taulu on kuitenkin huipussaan. Näissä elokuvissa hän on kuoleman ammattilainen, jonka kuuluukin olla eleetön, ilmeetön, hajuton ja mauton, jotta selviää hengissä tappavassa maailmassa.

Se kannatti: kun Matrix-elokuvien teko taukosi, John Wick -sarja nosti Keanu Reevesin takaisin tähdeksi.

Matrix-elokuvasarjassa Keanu Reeves näytteli Neo-nimistä hakkeria, josta tulee tekoälyn luoman lumetodellisuuden supersankari.

John Wickin kohdalla Reevesin eleettömyys tarkoittaa myös surua. Ensimmäisessä elokuvassa Wickin vaimo menehtyi sairauteen, koira tapettiin ja lempiauto varastettiin.

Siitä lähtien John Wick on ollut samalla kostoretkellä, johon on elokuva elokuvalta tullut lisää koukeroita, salaperäisen neuvoston luomia kunniasääntöjä ja uusia henkilöitä, joilla on omia kaunojaan ja omia kostosuunnitelmiaan.

Kerta toisensa jälkeen John Wick on selvinnyt mahdottomista tilanteista erilaisin asein tai paljain nyrkein – usein yksin montaa vastustajaa vastaan.

Neljännessä osassa toiminta on jo niin ylimitoitettua, että sitä on välillä vaikea ottaa tosissaan. Oltiin sitten New Yorkissa, aavikolla, Tokiossa tai Pariisissa, aina tapellaan niin, että luut rytisevät ja päät ruhjoutuvat – ja aina John Wick nousee maasta, pudistelee vähän päätään ja jatkaa matkaansa.

Kun Reeves nostelee puvuntakkinsa liepeitä, hän ei haistele kainaloitaan, vaikka siltä usein näyttää. Hän suojautuu näin luodeilta, koska puku on vuorattu luodinkestävällä kevlarilla.

John Wick 4:ssa ammutaan aseilla paljon, mutta osutaan vähän, Wick toki useammin kuin roistot.

Ruotsalaistähti Bill Skarsgård näyttelee John Wick 4:ssä julmaa ja ylimielistä roistoa.

Näyttävyys on sijaisnäyttelijänäkin työskennelleen Chad Stahelskin ohjaamassa elokuvassa tärkeämpää kuin uskottavuus. Auringonnousut näyttävät spektaakkelimaisen kauniilta ja suurkaupunkien kujat synkiltä. Lavasteet ovat ällistyttävän yksityiskohtaisia.

Näyttävyyttä tukee ruotsalaistähti Bill Skarsgård, joka on julmana ranskalaisena snobina näyttävä mukaelma Bond-elokuvien ylimielisistä roistoista. Laulaja Rina Sawayama luo pieneen toimintarooliinsa herkkyyttä, jota elokuvan miehillä ei ole.

Näyttävyys on myös yksi syy sille, miksi tähtenä on juuri muotoiltuun mustaan partaan ja räätälin leikkaamaan pukuun sonnustautunut Keanu Reeves. Jälleen John Wick joutuu pelaamaan muiden keksimillä säännöillä, pakenemaan tappajia ja tappamaan jahtaajiaan. Uudestaan ja uudestaan, uudestaan ja uudestaan.

Sarja toistaa itseään, mutta Reevesin ansiosta Wickin ohut hahmo on ehyt. Wick ei kaipaa tunnekuohuja, eikä ilmeikkyyttä, vaan Reevesin tabula rasan, tyhjän taulun.

John Wickin haarniskana on luodinkestävä musta puku.

John Wick: Chapter 4, ensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 22.3.