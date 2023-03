Tanssijaveljeksistä kertova sarja tekee historiaa: pääsi ensimmäisenä suomalaisena sarjana Netflixiin

Dance Brothersin on ohjannut JVG-dokumentistaan tunnettu Taito Kawata.

Suomalainen draamasarja Dance Brothers julkaistaan maailmanlaajuisesti Netflixissä 10. toukokuuta. Se on laatuaan ensimmäinen kansainvälisen ensi-iltansa Netflixissä saava suomalainen ja suomenkielinen sarja.

Veljeydestä, tanssista ja rakkaudesta kertovan 10-osaisen sarjan päärooleissa nähdään Samuel Kujala ja Roderick Kabanga. Muissa rooleissa näyttelevät muun muassa Cristal Snow, Jeanine Muyima ja Lauri Lohi.

Sarjan on ohjannut muun muassa JVG:stä kertovasta Vuodet ollu tuulisii -dokumentistaan tunnettu Taito Kawata.

Dance Brothers kertoo ammattilaistanssijoiksi valmistuneista veljeksistä Ronista (Kabanga) ja Sakarista (Kujala). He päätyvät perustamaan klubin, joka nousee veljesten tanssitaidon ansiosta valtaisaan suosioon. Pian veljeksille valkenee, että itsensä elättäminen tanssilla ei ole helppoa.

– Ihastuin tarinan asetelmaan, jossa veljeys, nuori yrittäminen ja intohimoinen suhtautuminen tanssiin puristuvat paineherkäksi draamasarjaksi, jossa musiikin voima ja klubimaailman arvaamattomuus eletään täydellä tunteella, ohjaaja Kawata kommentoi tiedotteessa.

Tanssijaveljeksistä nuorempaa Sakaria näyttelevä Samuel Kujala on kaksinkertainen Kultainen venla -ehdokas. Hänet on nähty esimerkiksi Hanna-Leena Haurun Fucking With Nobody -ohjauksen sekä Yle Areenassa näytetyn Nörtti: DragonSlayer666 -sarjan pääosista.

Isoaveli Ronina nähtävälle Roderick Kabangalle Dance Brothers on tv- ja kameradebyytti. Hän on tehnyt uransa teatterissa ja hänet muistetaan erityisesti huiman suosion saaneesta Helsingin kaupunginteatterin Priscilla-musikaalista.

Pitkän linjan tv-kasvo Cristal Snow nähdään sarjassa kokeneen klubiartistin Angelon roolissa.

Dance Brothers tulee myöhemmin nähtäväksi myös Ylelle.