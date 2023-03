Antti Holma löytää vaivihkaisen virheen Haluatko miljonääriksi? -kisan kysymyksessä – olisitko huomannut?

Viime vuonna Haluatko miljonääriksi -kisan juontajaksi hypännyt Antti Holma jatkaa letkeästi uudella kaudella. Tv-lehti seurasi kuvauksia.

– Onko täällä joku, joka ei ole ikinä katsonut Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa ja on tullut tänne jonkun pakottamana? studioisäntä Vesa Hess kyselee yleisöltä pilke silmäkulmassa ja saa vastaukseksi naurunremakan.

Tv-lehti pääsi seuraamaan Haluatko miljonääriksi? -tv-visailun kuvauksia tammikuussa Helsingin Arabiassa sijaitsevaan kuvausstudioon. Jos hyvin käy, joku onnekkaista kilpailijoista vastaa oikein viiteentoista kysymykseen ja nappaa miljoona euroa. Voitto olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Studioisäntä Vesa Hess ohjeistaa yleisöä ja käy läpi katsojien tehtäviä kuvausten aikana.

Ennen kuin kamerat lähtevät rullaamaan, studioisäntä Hess käy katsojien kanssa läpi heidän tehtäviään. Kilpailijoiden kannustaminen on enemmän kuin sallittua, mutta ilmeily ja supattelu on kiellettyä.

– Jos tiedätte vastauksen ja kilpailija saa sen oikein, älkää tuulettako, ennen kuin on sanottu, onko vastaus oikein vai väärin, Hess vinkkaa.

Antti Holmalla on ohjelman juontajana iso rooli kisaajien tukemisessa.

Seuraavaksi on aika päästää juontaja Antti Holma irti. Hän astelee estradille ja ottaa yleisönsä villien suosionosoitusten saattelemana.

– Arvatkaa mitä sain? avainnauhaa heilutteleva juontaja Antti Holma kysyy yleisöltä.

– Sain avaimen omaan pukuhuoneeseeni! Ollaan tehty jo kaksi jaksoa, ja nyt pääsen vaihtamaan vaatteita, hän naurattaa yleisöä.

Juontaja jutustelee hetken aikaa paikalle saapuneiden ihmisten kanssa ja tervehtii muhkeasta palkintosummasta haaveilevia kilpailijoita. Pienen juttutuokion aikana Holma on saanut selville, että paikalle on saapunut yleisöä muun muassa Porista, Joensuusta ja Lohjalta.

Alkujuonnon aika koittaa, ja tuttu tv-visan tunnusmusiikki kajahtaa ilmoille.

– Hyvät matkustajat, bästa passagerare, tervetuloa lennolle! Holma huikkaa, ja näin matka kohti miljoonan euron jättipottia on alkanut.

Antti Holma hyppäsi Haluatko miljonääriksi? -visan juontajaksi viime vuonna, kun ohjelmaa pitkään juontanut Jaajo Linnonmaa jätti sarjan ja ilmoitti keskittyvänsä muihin töihin.

– Miltsi on hirveän ihana projekti, mutta myös tosi jännä, Holma tunnustaa Tv-lehdelle.

Holma yllättyi siitä, kuinka moniulotteinen pesti juontaminen on. Välillä pitää myös puuteroida naamaa.

Hän sanoo olleensa aivan tohkeissaan uudesta kaudesta.

– Ensimmäistä kuvauspäivää jännitin monta kuukautta. Tässä on oli vähän teknistä häikkää kuvausten alussa, ja mulle tuli niin kova hiki, että piti ihan vahtia, etten paljasta tissinalushikeäni, hän leukailee.

Holmalla oli isot saappaat täytettävänä niin Linnonmaan ja kuin Lasse Lehtisenkin jalanjäljissä. Yleisö otti kuitenkin uuden juontajan vastaan avosylin.

– En ole sosiaalisessa mediassa, niin en oikein tiedä, miten ihmiset ovat siellä kommentoineet suoritustani juontajana. Minulle on tullut yllättäviä palautteita ystäviltä, joiden en tiennyt pitävän game show -ohjelmista. He ovat katsoneet Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa Ruudusta koko perheen kanssa sunnuntaisin. Ajattelin, että tämähän on merkillistä, Holma kertoo.

Ohjelmaa esitetään Nelosella torstaisin, mutta Holma sanoo kuulleensa, että ystäväperhe säästelee jaksojen katsomista sunnuntaihin, jolloin koko perhe on koolla ja valmiina arvuuttelemaan vastauksia.

– Sen olen kätkenyt sydämeeni, sillä se on kiva juttu, Holma iloitsee.

Kisaaja on saatava myös rentoutumaan.

Juontajana Holma on Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa erittäin suuressa roolissa. Hänen tehtävänään on paitsi tukea kilpailijoiden matkaa kohti miljoonaa euroa, myös toimia ohjelman valovoimaisena keulakuvana.

Jos kilpailijaa jännittää, niin Holma saa hänet kyllä rentoutumaan omintakeiseen tyyliinsä.

– Ai, ostaisit miljoonalla eurolla imurin ja uudet lattialistat? Kuinka jännittävää, Holma kujeilee hot seatille istahtaneelle kilpailijalle.

Holman on pidettävä langat käsissä myös yllättävissä tilanteissa, sillä välillä tv-ohjelman kuvauksissa törmätään teknisiin pulmiin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi visailun kysymyksiin livahtaneen kirjoitusvirheet.

Olisitko itse huomannut Holman löytämän virheen?

– Millä toisella nimellä historiallinen Kakkosvirranmaa tunnetaan? Hetkinen… Tässähän on virhe, se on Kaksoisvirranmaa! kysymystä ääneen lukeva Holma huomaa.

Los Angelesissa asuva Holma oli tammikuussa Suomessa kolme viikkoa kestävällä reissulla, jonka aikana hän kuvasi uusia jaksoja niin miljonäärivisaan kuin uuteen Mestarileipurit-tosi-tv-kilpailuun.

Työtahti pistäisi monen pään pyörälle, mutta Holmalle se sopii. Pidempään hän ei malttaisikaan olla poissa kotoa Kaliforniasta puolisonsa Emmanuel Ceyssonin ja parin Sasou-koiran luota.

– Miltsi on projektina tosi kiva ja se myös sopii aikatauluuni, Holma kertoo.

– On joitakin töitä, jotka olisivat olleet parin kuukauden reissuja, enkä ole sellaiseen vielä valmis. Olen kauhean tohkeissani, että minulla on mies ja koira. Minulla on ekaa kertaa koti, joka tuntuu kodilta, ja siellä on tärkeä ihminen ja eläin, hän hymyilee.

Ohjaamosta on suora näkymä koko studioon, jota hallitsee pyöreä ja katsojille erinomaisen tuttu Haluatko miljonääriksi? -valotaulu.

Entä mitä Haluatko miljonääriksi? -juontaja tekisi itse miljoonalla eurolla?

– Ostaisin linnan Ranskasta! Ostaisin sinne huonekaluja, sohvia ja divaaneja, joissa voisin loikoilla pelkkä kylpytakki päällä mieheni ja koiran kanssa, Holma haaveilee.

Haluatko miljonääriksi? -visailun uusi kausi alkaa torstaina 16.3. Nelosella klo 21.00.

