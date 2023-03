Jimmy Kimmelin kiusallinen vitsailu Taleban-uhrille tuomittiin – Oscar-gaalan kolme hätkähdyttänyttä hetkeä

Oscar-gaalassa nähtiin monia hätkähdyttäviä hetkiä.

Tämän vuoden Oscar-gaalassa juhlittiin elokuvantekijöitä, mutta palkintojen lisäksi gaalassa tapahtui perinteisesti paljon muutakin.

Sen lisäksi, että gaalan juontaja Jimmy Kimmel saapui lavalle jossain kohtaa aasin kanssa, tapahtui gaalassa katsojia herkistäneitä ja kuohuttaneita hetkiä.

Jimmy Kimmelin käytös

1. Jimmy Kimmelin epäsopiva vitsi

Juontajana toiminut Jimmy Kimmel vitsaili somekansan mielestä Malala Yousafzain kustannuksella, kun tämä kysyi Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana voittaneelta Yousafzailta sylkikö tämän mielestä Harry Styles Chris Pinen päälle? Juontaja viittaa kysymyksellään viime syksynä Don’t Worry Darling -elokuvan ympärillä pyörineeseen kohuun.

Yousafzai vaikutti tilanteessa kiusaantuneelta.

– Minä puhun vain rauhasta, tämä vastasi hämmentyneenä.

– Sen takia juuri sinä olet Malala eikä kukaan muu. Tuo oli hyvä vastaus ja ihmiset, voittaja on malala-land, juontaja kuulutti.

Juontajan kommentti viittaa palkintoja voittaneen La La Land -musikaalin nimeen. Katsojissa välikohtaus on aiheuttanut hämmennystä ja somessa moni on tuominnut juontajan käytöksen epäsopivana.

Yousafzai oli 15-vuotias, äärijärjestö Talebanin jäsen ampui häntä päähän koulubussissa. Hänet lennätettiin myöhemmin Britanniaan saamaan hoitoa. Yousafzai oli joutunut kotimaassaan Talebanin kohteeksi puolustettuaan tyttöjen oikeutta koulutukseen.

John Travolta herkistyi muistellessaan Olivia Newton-Johnia.

2. John Travoltan herkistyminen

Oscar-gaalassa muistettiin jälleen viime vuonna menehtyneitä elokuvantekijöitä. In Memoriam -osuuden esitteli tänä vuonna näyttelijä John Travolta.

– Tällä alalla meillä on harvinainen etuoikeus tehdä rakastamaamme työtä ja joskus myös sellaisten ihmisten kanssa, joita rakastamme.

Näyttelijä herkistyi puhuessaan siitä, kuinka tärkeää on myös muistaa menehtyneitä heidän tekemästään työstä.

– He ovat koskettaneet meitä, saaneet meidät hymyilemään ja heistä tuli rakkaita ystäviä, joille olemme aina uskollisia, näyttelijä sanoi kyyneliä pidätellen.

Syy Travolta herkistymiseen on selvä, sillä osiossa muisteltiin ensimmäisenä viime vuonna menehtynyttä näyttelijää Olivia Newton-Johnia, jonka kanssa Travolta näytteli jättihitti Grease-musikaalissa vuonna 1978.

Jamie Lee Curtis hehkui onnea voitettuaan ensimmäisen Oscar-palkintonsa.

3. Jamie Lee Curtis voitti ensimmäisen Oscar-palkintonsa

Pitkän uran tehnyt Jamie Lee Curtis voitti ensimmäisen Oscarinsa parhaasta naissivuosasta elokuvassa Everything Everywhere All at Once. Koko gaalayleisö osoitti voittajan julkistamisen jälkeen suosiotaan seisten taputtaen, mutta somessa samassa kategoriassa ehdolla olleen Angela Bassettin reaktio on jakanut mielipiteitä.

Black Panther: Wakanda Forever -elokuvassa näytellyt Bassett oli häviöstään silminnähden surullinen. Osan mielestä näyttelijä käyttäytyi ”huonon häviäjän” tavoin, kun tämä ei noussut taputtamaan Curtisille.

– Voittajasta riippumatta Angela Bassett olisi voinut taputtaa hänelle. On epätyylikästä käytöstä vain istua ja olla taputtamatta, koska et voittanut, eräs kirjoittaa Twitterissä.

Monien mielestä Bassettin käytös oli myös ymmärrettävää. Twitterissä moni käyttäjä on suuttunut siitä, ettei Bassett voittanut palkintoa.

– Angela Bassettin reaktio, kun Jamie Lee Curtisin nimi sanottiin...On ilmiselvää, kuinka paljon palkinto olisi merkinnyt hänelle, yksi kirjoittaa.

Lähteet: Daily Mail, Entertainment Tonight, IS-arkisto