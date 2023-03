Näin voit katsoa uudet Oscar-voittajat – täydellinen lista

IS selvitti, mitkä uusista Oscar-voittajista voi katsoa kotisohvalta – ja mitkä niistä näkee vain elokuvateattereissa.

Valloittavasta toimintafantasiasta Everything Everywhere All at Once tuli tämän vuoden suuri Oscar-voittaja: vuoden parhaaksi valittu elokuva rohmusi myös melkein kaikki näyttelijä-Oscarit.

Sen ja monet tuoreista Oscar-palkituista elokuvista voi katsoa jo kotonakin. Osan elokuvista näkee toistaiseksi vain elokuvateattereissa.

Katso alta listasta, mistä voit nähdä tämän vuoden tärkeimmät Oscar-voittajat:

Everything Everywhere All at Once

Evelyn (Michelle Yeoh) temmataan keskelle hyvän ja pahan taistelua toimintakomediassa Everything Everywhere All at Once.

7 Oscaria: Paras elokuva, ohjaus (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), naispääosa (Michelle Yeoh), naissivuosa (Jamie Lee Curtis), miessivuosa (Ke Huy Quan), alkuperäiskäsikirjoitus (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), leikkaus (Paul Rogers).

Mikä? Absurdissa toimintafantasiassa nainen temmataan rinnakkaisiin ulottuvuuksiin taistelemaan pahan ruumiillistumaa – omaa tytärtään – vastaan.

Missä? Elokuvateatterit, suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplay, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Riemukas seikkailu ällistyttää toiminnalla, nakkisormilla ja taistelukohtauksissa käytetyillä dildoilla. Silti se kertoo kauniisti äidin ja tyttären vaikeasta suhteesta. ★★★★

Länsirintamalta ei mitään uutta

Ensimmäisen maailmansodan karuus selviää nuorille sotilaille nopeasti sotadraamassa Länsirintamalta ei mitään uutta.

4 Oscaria: Paras kansainvälinen elokuva (Saksa), kuvaus (James Friend), alkuperäismusiikki (Volker Bertelmann) ja lavastus (Christian M. Goldbeck ja Ernestine Hipper).

Mikä? Uusi saksalaissovitus Erich Maria Remarquen vuoden 1929 romaanista. Nuorten sotilaiden sotainnostus karisee nopeasti ensimmäisen maailmansodan rintamalla.

Missä? Suoratoistopalvelu Netflix.

Erityistä? Edward Bergerin ohjaama elokuva oli yksi isoista voittajista nappaamalla Oscarin parhaana kansainvälisenä elokuvana.

The Whale

Muumio-seikkailuista tuttu Brendan Fraser näyttelee The Whale -elokuvassa sairaalloisen ylipainoista opettajaa.

2 Oscaria: Paras miespääosa (Brendan Fraser), maskeeraus ja hiusmuotoilu (Adrien Morot, Judy Chin ja Anne Marie Bradley).

Mikä? Sairaalloisen ylipainoinen opettaja yrittää draamassa tutustua uudestaan teini-ikäiseksi kasvaneeseen tyttäreensä.

Missä? Elokuvateatterit.

IS-arvio: Brendan Fraser vakuuttaa viehättävässä elokuvassa ylipainonsa kanssa kamppailevana lempeänä miehenä. ★★★

Top Gun: Maverick

Tom Cruise palasi Top Gun: Maverickissa tuttuun läpimurtorooliinsa hävittäjälentäjä Pete ”Maverick” Mitchelliksi.

1 Oscar: Paras äänityö (Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon ja Mark Taylor).

Mikä? Top Gunin (1986) jatko-osassa omapäinen Maverick (Tom Cruise) valmentaa nuoria hävittäjälentäjiä vaikeaan tehtävään.

Missä? Suoratoistopalvelu Skyshowtime, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Vauhdikas lentoseikkailu on Hollywood-spektaakkelia parhaimmillaan: tunteellinen, vaikuttava ja mukaansatempaava. ★★★★

Black Panther: Wakanda Forever

Wakandan mahtinaiset Okoye (Danai Gurira) ja kuningatar Ramonda (Angela Bassett) luotsaavat maataan kuninkaan kuoleman jälkeen.

1 Oscar: Paras puvustus (Ruth E. Carter).

Mikä? Kuningas T’Challan kuoltua Wakandan supersankarit järjestäytyvät Marvel-seikkailussa uudestaan puolustaakseen valtakuntaansa vihollista vastaan.

Missä? Suoratoistopalvelu Disney+, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Marvel-seikkailussa komeaa on poikkeuksellinen surumielisyys: koko elokuva on kunnianosoitus Black Pantheria ensimmäisessä elokuvassa näytelleelle Chadwick Bosemanille. Supersankariseikkailuna se on kankea, kaavamainen ja liian pitkä. ★

Avatar: The Way of Water

Jake Sully (Sam Worthington) ja Neytiri (Zoe Saldana) puolustautuvat ihmiskunnan hyökkäystä vastaan Avatar-seikkailussa The Way of Water.

1 Oscar: Parhaat erikoistehosteet (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon ja Daniel Barrett).

Mikä? Avatar-seikkailun (2009) jatko-osassa Jake Sullyn (Sam Worthington) perhe joutuu puolustautumaan ryöstöretkelle saapuvia ihmissotilaita vastaan.

Missä: Elokuvateatterit.

IS-arvio: Seikkailuspektaakkeli on teknisesti vaikuttava, mutta juoni on alkuperäisen elokuvan toisinto, nyt teini-ikäisten nuorten näkökulmasta kerrottuna. ★★

Women Talking

Women Talking -elokuvan pääosissa ovat Ben Whishaw, Rooney Mara ja Claire Foy.

1 Oscar: Paras sovitettu käsikirjoitus (Sarah Polley).

Mikä? Tositapahtumiin perustuvassa draamassa uskonnollisen yhteisön naiset joutuvat tekemään päätöksiä, kun he joutuvat raiskatuiksi.

Missä? Ei katsottavissa tällä hetkellä.

RRR

Rahul Sipligunj ja Kaala Bhairava esittivät Oscar-gaalan lavalla vauhdikkaan version voittoisasta Naatu Naatu -kappaleesta.

1 Oscar: Paras kappale (Naatu Naatu, tekijät M. M. Keeravaani ja Chandrabose).

Mikä? Kuvitteellinen historiallinen intialainen draama kahdesta vallankumoustaistelijasta ja heidän matkastaan.

Missä? Elokuvateatterit (ensi-ilta pe 25.3.).

Erityistä: Elokuvan nimi RRR tulee sanoista Rise Roar Revolt eli nouse ylös, karju ja kapinoi. Mukaansatempaava Naatu Naatu -kappale sai Oscar-gaalan yleisön riehaantumaan.

Navalny

Vaimo Julia Navalnaja halaa miestään, poliitikko Aleksei Navalnyita, joka on Venäjällä tuomittu vankeusrangaistukseen.

1 Oscar: Paras dokumenttielokuva (Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ja Shane Boris).

Mikä? Henkilökuvadokumentti Venäjän presidentin Vladimir Putinin poliittisesta vastustajasta Aleksei Navalnyistä.

Missä? Suoratoistopalvelu HBO Max.

Erityistä: Aleksei Navalnyi on ollut reilut kaksi vuotta Venäjällä vankilassa, jonne hän joutui palattuaan Saksasta Moskovaan tammikuussa 2021.

Guillermo del Toron Pinokkio

Guillermo del Toron Pinokkio-animaatio on tummasävyisempi kuin tuttu Disney-versio.

1 Oscar: Paras animaatioelokuva (Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar ja Alex Bulkley)

Mikä? Meksikolaisen ohjaajan Guillermo del Toron uusi animaatioversio Pinokkio-sadusta ei perustu Disneyn kuuluisaan animaatioon, vaan Carlo Collodin alkuperäiseen satuun.

Missä? Suoratoistopalvelu Netflix.

Erityistä: Synkkäsävyisistä fantasiadraamoista Pan’s Labyrinth ja The Shape of Water tunnetun ohjaajan Pinokkio-versio ei ole lastenelokuva, vaan suunnattu myös aikuisille.

Lyhytelokuvien Oscar-palkinnot

Poika, myyrä, kettu ja hevonen perustuu Charlie Mackesyn samannimiseen satukirjaan.

Paras lyhytelokuva: An Irish Goodbye (Tom Berkeley ja Ross White) – Ei katsottavissa tällä hetkellä.

Paras lyhyt dokumenttielokuva: Norsukuiskaajat (Kartiki Gonsalves ja Guneet Monga) – Suoratoistopalvelu Netflix.

Paras lyhyt animaatioelokuva: Poika, myyrä, kettu ja hevonen (Charlie Mackesy ja Matthew Freud) – Suoratoistopalvelu Apple TV+.

IS-arviot on kirjoittanut elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Oscar-gaala 2023 järjestettiin ma 13.3. välisenä yönä. Gaalalähetys uusitaan Teema & Fem -kanavalla ma 13.3. klo 21.00.