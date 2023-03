Aleksei Navalnyin vaimo otti palkinnon vastaan Oscar-gaalassa – lähetti herkät terveiset vangitulle miehelleen

Dokumenttielokuva Navalny palkittiin parhaana dokumenttielokuvana viime yön Oscar-gaalassa.

Tämän vuoden Oscar-gaalassa nähtiin herkistävä hetki, kun Venäjän presidentti Vladimir Putinia vastustavan Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja otti palkinnon vastaan dokumenttielokuvasta Navalny.

Dokumentti kertoo Navalnyihin kohdistuneesta salamurhayrityksestä. Dokumentin ohjannut Daniel Roher omisti palkinnon Navalnyille, jonka vaimo muisti miestään myös omassa puheessaan.

– Mieheni on vankilassa vain kerrottuaan totuuden, Julia Navalnaja sanoi Dolby-teatterin lavalla.

– Pysy vahvana, rakkaani! hän vetosi ja lähetti lentosuukkoja.

Myös parin tytär Darja Navalnaja oli paikalla lavalla vastaanottamassa palkintoa.

Aleksei Navalnyi on ollut vankilassa reilut kaksi vuotta, jonne hän joutui palattuaan Saksasta Moskovaan tammikuussa 2021. Saksassa hän toipui myrkytysyrityksestä, josta hän syyttää Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Viimeiset kuukaudet Navalnyi on viettänyt suljettuna Shizo-eristyssellissä, jota kuvaillaan venäläisten vankiloiden rankimmaksi kopiksi. Virallisesti eristyksen syyksi on ilmoitettu, että Navalnyi on ”törkeä lainrikkoja”.

Navalnyin tiedottajan ja tyttären mukaan syy on oikeasti Ukrainan sodan kritisointi.

– Oikea syy rangaistuksille on tietenkin se, että Navalnyi ei hyväksy Ukrainan sotaa ja vastustaa Putinin hallintoa, Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa opiskeleva tytär on sanonut.