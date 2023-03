Päätös jättää esittämättä yksi David Attenborough’n uuden sarjan jaksoista on suututtanut ohjelmantekijät. BBC:n epäillään pelkäävän vihaista palautevyöryä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on päättänyt, ettei se esitä yhtä jaksoa suositun luontodokumentaristin David Attenborough’n uudesta sarjasta. Sarja käsittelee Brittien saarten luontoa.

The Guardianin mukaan yksi jaksoista on hyllytetty, koska se käsittelee luonnon tuhoamista ja BBC pelkää jakson suututtavan konservatiivipuolueen ja oikeistomedian. Lehden lähteen mukaan jaksoa ei esitetä, jotta BBC välttyy oikeiston vihaiselta palautevyöryltä.

Lehden tietojen mukaan päätös on suututtanut ohjelmantekijät ja myös osan BBC:n omasta väestä. Ohjelmantekijät ja osa BBC:llä työskentelevistä syyttää yleisradioyhtiötä taipumisesta painostuksen alla.

BBC on kuitenkin kieltänyt syytökset ja sanonut, ettei kyseistä jaksoa ollut alunperin tarkoituskaan esittää.

96-vuotias Attenborough toimi aikoinaan itse BBC:n johtotehtävissä.

Attenborough’n uusi sarja on nimeltään Villit saaret, ja sen viisi jaksoa esitetään BBC:llä parhaimmilla ohjelmapaikoilla tänä keväänä. Esittämättä jäävä jakso on sarjan kuudes, ja The Guardianin tietojen mukaan se käsittelee luontokatoa Britanniassa.

Sarjan tuottaja Laura Howard kertoo lehdelle jakson esittelevän, kuinka viljelykäytännöt ovat vahingoittaneet luontoa. Jakso käsittelee kuitenkin myös luonnon kannalta kestävästi toimineita maanviljelijöitä.

Kuudes jakso tulee katseltavaksi ainoastaan BBC:n nettipalveluun. BBC:n mukaan kuudennen jakson oli alun alkaenkin tarkoitus olla ekstrasisältöä nettiin.

Attenborough’n sarjaa ovat rahoittaneet luonnonsuojelujärjestöt WWF ja Kuninkaallinen lintujensuojeluyhdistys. Tällä viikolla sanomalehti Telegraph syytti BBC:tä rahoituksen ottamisesta luonnonsuojelujärjestöiltä. Telegraphin mukaan luonnonsuojelujärjestöt tekevät poliittista lobbausta.

Tuottaja Howardin mukaan kyse ei ole poliittisesta viestistä, vaan silkasta faktasta.

– Olemme työskennelleet läheisesti Kuninkaallisen lintujensuojeluyhdistyksen kanssa, ja he ovat tarjonneet meille tarkkaa tutkimusdataa maamme luontokadosta. On kiistämätöntä, että luontomme on käsittämättömän köyhtynyt, hän sanoi The Guardianille.

Jo 96-vuotias sir Attenborough on itse kertonut katuvansa, että on viettänyt niin paljon aikaa tehden luontodokumentteja maailman äärissä.

– Koskaan ei ole ollut tärkeämpää investoida omaan luontoomme kuin nyt. Meidän täytyy yrittää näyttää esimerkkiä suojelemalla saariamme tuleville sukupolville, hän sanoi BBC:n mukaan.