Sharon Stonen legendaarisella vilautuksella oli katastrofaaliset seuraukset

– Jouduin myöhemmin samana vuonna sairaalaan sydänongelmien takia. Se siis kirjaimellisesti särki sydämeni, Hollywood-legenda suree.

Syynä oli ”se” Basic Instinct -elokuvan kohtaus.

Siis se, jossa Sharon Stonen hahmoa, rikoskirjailija Catherine Tramellia, kovistellaan mahdollisesta murhasta.

Kohtauksessa lyhyeen hameeseen sonnustautunut Stone muuttaa istuma-asentoaan siten, että hänen reitensä aukeavat kriittiseksi hetkeksi.

Kamera kuvaa läheltä, eikä Stonella ei ole jalassaan alushousuja.

Kohutussa kohtauksessa niin sanotusti vilahtaa.

Stone on nyt väittänyt Table for Two -podcastille, että kohtausta ja elokuvaa on käytetty häntä vastaan jopa oikeussalissa asti. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Vuonna 2004 näyttelijä kävi kitkerää avioerotaistelua ex-miehensä Phil Brosteinin kanssa. Kiistassa väännettiin myös parin vuonna 2000 adoptoiman Roan-pojan huoltajuudesta.

– Tuomari kysyi pieneltä pojaltani, tietääkö hän, että ”äitisi tekee seksielokuvia”, Stone kertoo podcastissa.

Basic Instinct on tummasävytteinen, väkivaltainen ja eroottissävytteinen trilleri, jossa nähdään monia reippaita seksikohtauksia.

Sen perusteella ei kuitenkaan pitäisi tehdä oletuksia siitä, millainen vanhempi siinä näyttelevä ihminen on, nykyään 64-vuotias Stone linjaa.

– Tämähän oli täyttä järjestelmän väärinkäyttöä, hän puuskahtaa.

Lopputulema olikin Stonen kannalta ikävin mahdollinen:

– Menetin poikani huoltajuuden.

Sharon Stone on jälkikäteen kritisoinut kohtausta ja sanonut, että ohjaaja Paul Verhoeven käytti vilautusta ilman hänen suostumustaan.

Tuomarin tyly päätös otti luonnollisesti erittäin koville.

– Jouduin myöhemmin samana vuonna sairaalaan sydänongelmien takia. Se siis kirjaimellisesti särki sydämeni, Stone suree.

Näyttelijälle myönnettiin vain tapaamisoikeus. Roan-poika on nykyään 22-vuotias.

Stone on aiemminkin kertonut kärsineensä roolisuorituksestaan klassikkojännärissä. Hän kertoo podcastissa, että se on määrittänyt laajalti hänen uraansa. Lisäksi hän muistelee, että vuoden 1993 Golden Globe -gaalassa naureskeltiin, kun hän oli ehdolla vuoden parhaaksi naisnäyttelijäksi.

– Se oli todella nöyryyttävää. Kukaan ei ymmärtänyt, kuinka vaikeaa ja ahdistavaa sen roolin tekeminen oli. Tämä elokuva rikkoi rajoja ja herätti hirveästi pahennusta, ja silti minut valittiin siihen yhdeksän kuukauden karsintojen jälkeen kolmentoista ehdokkaan joukosta. Ja sitten he nauravat minulle, Stone tilittää.

– Halusin vain kaivautua johonkin kuoppaan.

Stone julkaisi vuosi sitten muistelmakirjan, jossa hän käsitteli myös rooliaan Basic Instinctissä.

Hän toteaa kirjassa, että Paul Verhoevenin huijasi hänet vilautuskohtaukseen. Hän ei tiennyt ennen elokuvan esitystä, miten kohtausta käytettäisiin.

– Näin vaginakohtaukseni vasta valkokankaalta. Tätä ennen minulle oli sanottu, että kohtauksessa ei nähtäisi mitään. Minun piti kuulemma riisua alushousuni vain siksi, että niiden valkoinen väri heijasti valoa ja ne olisivat näkyneet kuvassa.

– Ja siellä minä olin, värkkini esillä, hän kirjoittaa.

Stone kertoo tämän jälkeen marssineensa esityskopin luokse ja läimäyttäneensä Verhoevenia pitkin korvia. Ohjaaja on puolestaan väittänyt, että Stone oli alusta saakka tietoinen kohtauksen esittämisestä.