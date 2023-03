Tässä ovat uudet Lego Masters Suomi -kilpailijat! Siilinjärveläisten Mikan ja Hanneksen kotona piilee erikoinen huone

Valtakunnan kuumin legonrakennuskilpailu tulee taas.

Legonrakennusohjelma Lego Masters Suomen toinen kausi käynnistyy 9. huhtikuuta MTV:llä ja Katsomossa.

Koko perheen kisailussa maan parhaat Lego-rakentajat kilpailevat 10 000 euron palkinnosta, matkasta Legolandiin sekä Lego Masters -tittelistä.

Ohjelman juontaa tänäkin vuonna Jaakko Saariluoma, ja kilpailijoiden mielikuvituksellisia Lego-rakennelmia arvioi tuttuun tapaan Legon luova johtaja Esa Nousiainen.

Kisassa nähdään tälläkin kaudella kahdeksan paria, ja pelin henki on sama kuin viimeksi: parit mittelevät läpi yhdeksän jakson ja toinen toistaan haastavampien rakennustehtävien.

Kamppailua käydään paitsi toisia osanottajia, myös aikaa ja kiperiä olosuhteita vastaan. Tulevalla kaudella haasteet ovat entistäkin mielikuvituksellisempia: jo kilpailun ensimmäisessä jaksossa ajetaan stunttiauto liekehtivän renkaan läpi, ja kolmannessa haasteessa kilpailijat saavat loihtia Legoista hatun.

Kaudella nähdään myös vierailevia tuomareita muun muassa musiikin ja muodin maailmasta, kuten mediapersoona Maria Veitola sekä poptähti Bess.

Kisa on kovaa: pitkin kautta pareja myös lähetetään kotiin yksi kerrallaan.

Tässä ovat uuden Lego Masters Suomi -kauden kilpailijat:

Hannes, 38 ja Mika, 41, Siilinjärvi

Kaikilla ei ole kotonaan omaa Lego-huonetta. Siilinjärveläisillä Hanneksella ja Mikalla on.

Johtavana lääkärinä toimiva 38-vuotias Hannes leikki isänsä palikoilla jo varhaislapsuudessa. Hän rakastaa Legoissa järjestelmällisyyttä ja ennakoitavuutta, mikä antaa myös ”kädentaidottomaksi” itseään luonnehtivan Hanneksen mielikuvitukselle siivet. Hän rakentelee erilaisia Lego-sarjoja myös 8-vuotiaan poikansa kanssa.

Mika toimii ensihoitajana ja harrastaa Legojen lisäksi viherkasveja. Nuorena ahkerasti rakennellut Mika jätti harrastuksen vuosikausiksi – kunnes kuvioihin tuli Hannes. Mika näkee kauneutta ja nokkeluutta myös pienissä ja yksinkertaisissa Lego-rakennelmissa.

Aura, 28, Tampere ja Oskari, 20, Rovaniemi

Auran ja Oskarin tiet kohtasivat Lego Masters -hakuprosessin kautta. Toisen kanssa oli helppo rakentaa, ja siitä se lähti.

Arkkitehtiopiskelija Auran sydänsä lähellä on taide eri muodoissaan: piirtäminen, maalaus, digitaalinen taide ja taidemuseot. Legot ovat uudempi aluevaltaus. Auralla on arkkitehtonisen ja matemaattisen taustansa ansiosta erittäin hyvä tilan havainnoimisen kyky.

Kilpailun nuorin osallistuja Oskari aloitti Duplo-palikoilla. Vakavampi harrastus alkoi jo 6-vuotiaana, kun Oskari sai syntymäpäivälahjaksi ensimmäisen Lego-settinsä. Oskarin suosikkiaiheita ovat popkulttuuri, dioraamat sekä ajoneuvot. Oskari suunnittelee vapaa-ajallaan minifiguureita myös digitaalisesti ja haaveilee, että voisi joskus Lego-palikoiden parissa työkseen.

Tapani, 38, Nurmes ja Mikko, 37, Lieksa

Tapani – tuttavallisemmin Tappi – ja Mikko ovat lapsuusajan parhaimmat ystävät. Nykyään he soittavat samassa yhtyeessä ja rakentavat Legoilla.

Rakennusinsinööri Tappi soittaa trumpettia ja harrastaa myös mehiläisten tarhausta ja metsästystä. Hän rakentaa pääasiassa poikansa kanssa usein maailmojensuunnittelupeli Minecraftista innoittuneita teoksia. Tappia kiinnostaa Legoissa eniten teknisyys, ja pienenä hänen suurin haaveensa oli tulla Lego-insinööriksi. Insinöörin paperit on jo taskussa – vain Lego-etuliite puuttuu. Vielä ehtii!

Myös Mikko on insinööri. Hän kuvailee olevansa jalat maassa ja pää pilvissä haahuileva perfektionisti, joka jättää avoimet asiat kesken ja levälleen. Mikko rakastaa nauramista sekä suomen kielellä leikittelyä. Mikko tykkää Legoista siksi, koska ne voi aina järjestellä uudelleen ja uudelleen. Yhtä ja ainoaa valmista lopputulosta ole olemassa.

Heidi, 44, Helsinki ja Satu, 43, Vaasa

Heidi ja Satu tutustuivat niin ikään Lego Mastersin hakuprosessin myötä, mutta oivalsivat löytäneensä toisistaan todelliset sielunkumppanit.

Keramiikkataiteilijana työskentelevä Heidi rakentaa Legoilla silloin, kun hänen kätensä eivät ole savessa. Ennen koronaa hän rakenteli veljenpoikiensa kanssa, mutta rajoitukset sulkivat näiden lelulaatikon. Heidi osti omia palikoita, ja rakentelee nykyään viikoittain kissa seuranaan. Hänen luomuksissaan toistuvat arkkitehtuuri, kaupunkikuvan arjen sattumukset sekä pienet hauskat hetket.

Innostava ja idearikas Satu innostuu itsekin helposti. Hän rakastaa Legoissa abstraktiuden ja realismin välitilaa: tänään yksi pala on luistin, huomenna se on ovenkahva tai kaverin nenä. Lego-harrastus on Sadulle ennen kaikkea hauskanpitoa, rentoutumista ja uuden luomista. Luova mieli tarvitsee käsillä tekemistä, jotta pään saa tyhjentymään, Satu toteaa.

Jari, 37, ja JP, 43, Kouvola

Työkavereita JP:tä ja Jaria yhdistävät samanlainen huumorintaju Lego-palikat.

Myyntipäällikkö Jari harrastaa makrokuvaamista ja biljardin pelaamista. Biljardista Jari on voittanut lukuisia palkintoja, nyt hakusessa on Lego-pysti näiden rinnalle. Jari on kahden tyttären isä, ja nykyään Lego-rakentaminen pyörii tyttärien toiveiden varassa. Jos Jari saa päättää rakentamisesta, on tuloksena keskiaikateemaisia rakennelmia.

JP on taikuri, ja hän taiteilee muun muassa ilmapalloilla. Siinä vaaditaan hyvää kolmiulotteisuuden hahmotuskykyä. Hän uumoilee, että tämä taito on kehittynyt jo lapsuuden Lego-harrastuksen myötä. Nuorempana JP:llä ei ollut valmiita settejä, joten hänen kaikki rakennelmansa olivat improvisoituja. Star Warsia rakastava JP bongasi vuonna 2010 lentokentältä hänelle elokuvasarjaan liittyviä Lego-settejä. Sellainen oli kotiutettava, ja sillä hetkellä palikat palasivat JP:n elämään.

Janette, 43 ja Jami, 43, Pori

Kaksoset Jami ja Janette ovat kuin yö ja päivä; Janette on pirskahteleva sekä puhelias ja Jami on rauhallisempi.

Muusikko Jami on viiden lapsen isä. Vanhin lapsi on vasta 8-vuotias, joten rakentelu tapahtuu paljon lasten ehdoilla. Hän osaa kuitenkin löytää järjestää aikaa myös itsenäiseen Lego-akenteluun. Parasta Legoissa on Jamin mukaan se, että kaikki aloitetaan tyhjästä. Palasia sovitellaan yhteen, ja pian onkin kasassa hulppea avaruusalus.

Graafinen suunnittelija Janette on kaikkialta iloa löytävä, hersyvä persoona, sekä innokas teatteriharrastaja: hän näyttelee, tekee käsiohjelmia ja suunnittelee julisteita – myös laulaa ja kerää innokkaasti vinyylilevyjä. Janette on rakentanut aktiivisesti nuorempana Jamin kanssa, mutta aikuisiällä harrastus on pikkuhiljaa käynnistynyt uudelleen. Janetten rakennusfilosofia on se, että mitään ei rakenneta seteistä, vaan kaikki keksitään itse.

Suvi, 38, Vantaa ja Pyry, 40, Espoo

Röntgenlääkäri Suvi ja projektipäällikkö Pyry ovat tutustuneet toisiinsa Suvin työkaverin eli Pyryn vaimon kautta. Suvi kaipasi raskaan koronavuoden jälkeen iloisempaa ajateltavaa ja Lego Masters tarjosi juuri sellaista hyväntuulista viihdettä. Hän ilmoittautui ohjelmaan puoliksi vitsillä, mutta Pyry oli heti ideassa mukana.

Suvi on tiedenainen ja huippuasiantuntija sekä ison perheen äiti – siis rutinoitunut delegoimaan tehtäviä muillekin. Suvi on rakennellut satunnaisesti Duplo-ikäisestä, mutta omat palikkavarastot alkoivat kasvaa vasta lasten myötä. Suvin kehuu legojen taiteellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Lisäksi ne ovat kertakäyttökulttuurissa virkistävä poikkeus: muoti, joka ei mene ohi, vaan säilyy sukupolvien yli.

Pyry aloitti Lego-rakentelun viisivuotiaana, ja omistaa settejä kaikilta vuosilta vuodesta 1986 alkaen. Harrastuksessa hienointa on, että se yhdistää sekä aikuista keräilijää että kaksivuotiasta sukulaistyttöä. Lego-palikat ovat leluja, joilla ei ole yläikärajaa. Lisäksi palikat ja minifiguurit ovat juuri oikealla tasolla yksityiskohtaisia ja suurpiirteisiä: ihmisen mieli täydentää sen, mikä mallista puuttuu.

Alisa, 32 vuotta ja Mika, 34, Pirkkala

Pirkkalassa asuva pariskunta, liikennevirkailija Alisa ja käyttöönottoinsinööri Mika, ovat pienen lapsen vanhempia. Yhteinen Lego-rakentelu alkoi, kun Mika päätti muutama kuukausi ennen lapsen syntymää ostaa ison satsin Lego-palikoita. Pariskunta huomasi, että rakentelu sopii myös aikuisille.

Alisa ja Mika täydentävät toisiaan: ensimmäinen ideoi, toinen toteuttaa. Alisan rakastamat glitteri ja violetti väri myös toistuvat toistuvat parin rakennelmissa. Hän keräilee Lego Botanical -settejä, joissa kiehtoo realistisen orgaaninen muotokieli. Alisa rakentaa lapsen kanssa päivittäin Duplo-palikoilla, joita hän on oppinut arvostamaan aivan uudenlaisella tavalla lapsen myötä.

Alisa on kissaihminen ja Mika koiraihminen. Siispä Mika on puolisonsa vastakohta. Kun Alisa ideoi rakennelmia, lapsesta asti rakennellut Mika tarttuu tuumasta toimeen ja lähtee lähestymään hanketta insinöörin elkein. Hän on kiinnostunut erityisesti liikkuvien osien rakentamisesta, roboteista ja mahdollisimman isoista luomuksista.

Lego Masters Suomi 9. huhtikuuta alkaen MTV:llä ja Katsomossa.