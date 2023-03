Kenellä on komein puku ja nappaako Tom Cruise viimein himoitun palkinnon? IS seuraa Oscar-gaalaa koko yön

Oscarit jaetaan varhain maanantaina aamuyöllä. IS seuraa glamouria hehkuvaa elokuvagaalaa suorana – seuraa meidän kanssamme!

Oscar-ehdokkaita: näyttelijät Michaelle Yeoh (vas. ylh.) ja Austin Butler (vas. alh.) sekä Ana de Armas ja Cate Blanchett (oik. ylh.). Tom Cruisen Top Gun: Maverick (kesk.) on ehdolla parhaaksi elokuvaksi. Ehdokkuuksia sai myös ruotsalainen elokuva Triangle of Sadness (oik. alh.).

Elokuvamaailman kuuluisimmat palkinnot, Oscarit jaetaan varhain maanantaina 95. kerran. IS seuraa gaalaa noin kello 01 alkaen tässä jutussa.

Iso ennakkosuosikki on riemukas toimintafantasia Everything Everywhere All at Once, jonka iso ehdokkuuspotti (11 ehdokkuutta) tuli tammikuussa monille yllätyksenä.

Oscareita odotetaan myös Cate Blanchettin tähtiroolille kapellimestarielokuvassa Tár, ylipainoista opettajaa esittävälle Brendan Fraserille elokuvasta The Whale sekä ainakin toiselle mustan huumorin irlantilaisdraaman The Banshees of Inesherin tähdelle eli Colin Farrellille tai Brendan Gleesonille.

Tom Cruise sai ehdokkuuden parhaan elokuvan sarjassa kilpailevan Top Gun: Maverickin tuottajana.

Lue lisää: Nappaako kovimman Oscarin Tom Cruise tai toiminta­elokuva, jossa dildot viuhuvat? Jätti­listaus: näin pääset katsomaan Oscar-ehdokkaat

Oscar-gaala 2023 järjestetään ma 13.3. aamuyöllä klo 2.00 alkaen. Teema & Fem -kanava esittää gaalan suorana lähetyksenä.