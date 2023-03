Tunnistatko hänet? Frendeissä ikimuistoisen roolin tehnyt näyttelijä elää nyt aivan erilaista elämää

Näyttelijätähti Jon Favreau loi Star Wars -maailmaan kuuluvasta The Mandalorian -sarjasta ilmiön. – Star Warsin paimentaminen on iso vastuutehtävä, Favreau sanoo IS:lle.

Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun. Ja yksi Hollywoodin isoimpia voimia on valta muovata jättisuositun avaruusseikkailusarjan tulevia käänteitä.

– Star Warsin paimentaminen eteenpäin on iso vastuutehtävä, Jon Favreau myöntää IS Tv-lehden videohaastattelussa.

Monet tunnistavat Favreaun muun muassa Marvelin supersankarielokuvista, joissa hän on näytellyt Iron Manin henkivartijaa Happy Hogania. Kameran takana hän on myös menestynyt ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja, joka ohjasi muun muassa Disneyn Leijonakuninkaasta uuden version 2019.

Favreaun luoma The Mandalorian puolestaan on Disneyn suoratoistopalvelun menestyneimpiä tv-sarjoja – ja keskeinen osa Star Wars -elokuvien maailmaa. Se kertoo palkkasoturi Din Djarinin eli mandalorialaisen ja pikku-Yodalta näyttävän Grogun seikkailusta.

Ilmiöksi The Mandalorian kohosi jo ensimmäisellä kaudellaan: jos olet nähnyt somessa joskus söpön meemikuvan ”vauva-Yodasta”, kyse oli juuri tästä sarjasta.

Star Wars -maailman ensimmäinen näytelty tv-sarja on tänä keväänä saanut lisänostetta myös Disney+:n kilpailijalta, kun HBO Maxin jännitysdraamasarja The Last of Us on tehnyt mandalorialaista näyttelevästä Pedro Pascalista entistäkin isomman tähden.

The Mandalorianin menestyksestä huolimatta Jon Favreau saa paljon palautetta myös näyttelemistään rooleista – kuten Frendeistä.

Lapsesta eli Grogu-hahmosta tuli ilmiö jo The Mandalorian -sarjan ensimmäisellä kaudella. Nyt alkanut kausi on sarjan kolmas.

Kolmekymppisenä vuonna 1997 Favreau vieraili muun muassa kuudessa Frendit-sarjan jaksossa.

– Nyt monet nuoret tulevat moikkaamaan minua ja tietävät minut Frendien Pete Beckerinä. Se tuntuu yllättävältä.

Becker oli Monican miljonääri­poikaystävä, joka käytti rahaa hövelisti ja hurahti vapaaotteluun. Favreau tietää, miksi hahmo tunnistetaan vieläkin.

– Lasteni sukupolvi, joka on nyt lukiossa ja collegessa, kasvoi Frendien parissa.

Favreaulla on yksi aikuinen poika ja kaksi tytärtä. Heille Frendit-sarja on ollut turvallista taustahälyä: sarja joka on pistetty suoratoistosta pyörimään, kun nämä itse ovat touhunneet jotain muuta.

– Samaan tapaan kuin me pidimme telkkaria silloin, kun itse olimme nuoria, Favreau vertaa.

Vuonna 1997 Jon Favreau vieraili Frendit-sarjassa. Rooli Monican (Courteney Cox) poikaystävänä muistetaan vieläkin.

Näyttelijänä Favreau aloitti jo 1990-luvun alussa, mutta rikoskomedia Made (2001) osoitti hänen hallitsevan myös ohjaamisen. Favreaun tekemä joulukomedia Elf (2003) oli jättimenestys, Jumanji-sarjaa jatkanut Zathura – avaruusseikkailu (2005) taas iso floppi.

– Mutta olen hyvin ylpeä Zathurasta. Opin sitä tehdessä paljon erikoistehosteiden tekniikasta. Tämä teki minusta houkuttelevan Marvelin väen silmissä, kun he etsivät ohjaajaa supersankariseikkailujen sarjan avaavalle elokuvalle.

Tuo elokuva oli ensimmäinen Iron Man (2008). Jättimenestys teki Robert Downey Jr.:sta uudestaan ison tähden ja viitoitti tietä kaikille Marvelin myöhemmille supersankarielokuville. Niitä on 15 vuoden aikana ilmestynyt jo 31, eikä loppua näy.

Jon Favreau (vas.) on näytellyt Iron Manin (Robert Downey Jr.) turvallisuuspäällikköä ensimmäisestä Iron man -elokuvasta alkaen. Rooli on jatkunut myös nykyisissä Spider-Man-seikkailuissa, joissa nuorta Hämähäkkimiestä esittää Tom Holland (oik.).

Favreau ei voinut vastustaa kiusausta luoda itselleen roolia Iron Manin eli Tony Starkin henkivartijana ja turvallisuuspäällikkönä Happy Hoganina.

– Ehkä kyse oli egosta. Monet näyttelijänä saamistani mahdollisuuksista ovat olleet sellaisia, jotka olen itse luonut itselleni, Favreau sanoo.

– Rooli Marvel-elokuvassa tuntui viehättävältä ajatukselta.

Vuosien varrella Happy Hogan on muiden ohjaamissa Marvel-seikkailuissa kasvanut kompuroivasta sivuhahmosta isähahmoksi, johon Spider-Man-seikkailujen uusi Hämähäkkimies eli Peter Parkerkin on turvautunut.

– Pidin todella paljon Tom Hollandin kanssa näyttelemisestä. Hahmoni ei tuntunut enää tempulta tai pilalta, vaan mukavalta asialta.

Mandalorialaisen kypärän takana on näyttelijä Pedro Pascal.

Palataan vielä takaisin Star Warsiin. Vaikka 2015–2019 valkokankailla ensi-iltansa saaneet tuoreimmat Star Wars -elokuvat –The Force Awakens, The Last Jedi ja The Rise of Skywalker – olivat jättimenestyksiä, ne saivat faneilta rajua kritiikkiäkin.

The Mandalorian on siitä harvinainen Star Wars -sarja, että faneilta se on niittänyt lähes yksinomaan pelkkiä kehuja.

Miltä tämän menestyksen jälkeen tuntuu olla Star Warsin luoneen George Lucasin saappaissa?

– George Lucas on onneksi yhä keskuudessamme, yhä vahvasti hengissä, ja hän on intohimoinen tarinankertoja.

– Hän on jakanut oivalluksiaan minulle ja tuottaja Dave Filonille auliisti. Usein me kaikki yritämme kanavoida, mitä George tekisi ja mitä ratkaisuja hän hyväksyisi.

The Mandalorian -sarjassa on nähty myös muutamia isoja yllätyksiä. Toisen kauden lopussa Grogu lähti opettelemaan jeditaitoja itse Luke Skywalkerin eli Star Warsin tärkeimmän sankarin matkaan. Näyttelijä Mark Hamill, 71, nuorennettiin tätä varten digitehosteilla kolmekymppiseksi.

– Meillä ei ole mikään tarve sijoittaa sarjaan tuttujen hahmojen yllätysvisiittejä, mutta kauden lopetuksena se oli uskomattoman tehokas, Favreau sanoo ylpeänä.

Toisen kauden jälkeen The Mandalorian sai kylkeensä rinnakkaissarjan The Book of Boba Fett, jossa myös Grogu nähtiin. Nyt kolmannella kaudella Lapseksi kutsuttu Grogu on palannut mandalorialaisen luo.

Näyttelijänä aloittanut Jon Favreau tekee nykyään enemmän kameran takana kuin sen edessä.

Aikajanalla The Mandalorian sijoittuu Jedin paluu -seikkailun (1983) ja The Force Awakens -elokuvan (2015) väliin. Star Wars -maailmaan kuuluvat myös uudemmat sarjat Andor sekä Obi-Wan Kenobi, joiden tunnelma poikkeaa paljon .

– Parhaillaan mietitään paljon myös sellaisia Star Wars -tarinoita, jotka sijoittuvat alkuperäisten elokuvien aikajanan ulkopuolelle, Favreau härnää.

The Mandalorian, seikkailusarjan 3. kauden uudet jaksot keskiviikkoisin suoratoistopalvelu Disney+:lla.