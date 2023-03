Minttu Räikkönen paljastaa, mitä ei ikinä pukisi päälleen – muotisuunnittelijat kauhistuvat tv:ssä tehtävästään

Torstain Muodin huipulle -jaksossa nähdään vierailevana tuomarina Minttu Räikkönen, jolle kilpailijoiden pitää valmistaa brunssiasu.

Minttu Räikkönen on antanut tarkat toiveet, mitä hän toivoo asulta, jotta se miellyttäisi hänen silmäänsä.

– Kuvailin kilpailijoille tyyliäni klassiseksi ja ajattomaksi. Tykkään aika yksinkertaisesta. Ei mitään röyhelöitä tai muita, ne eivät ole mun juttuni. En halua paljastaa liikaa ihoa, joten ei mitään napapaitoja, minihameita eikä sortseja, Räikkönen selittää IS:n Tv-lehdelle ohjelman kuvauksissa ennen tuomareiden arviointia ja asujen näkemistä.

Brunsseille hän kertoo pukeutuvansa aika simppelisti ja klassisesti. Jaksossa tehtävän asun on oltava kolmiosainen, ja käytössä on Räikkösen suunnittelemaa kuosia, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista.

Kisassa ovat vielä mukana Lauri Järvinen, Anna Palmén, Sakari Säämäki, Pali Albin ja Jarkko Karppinen. Brunssiasu toteutetaan pareittain, ja kisaajat saavat avukseen jo pudonneet Markus Aejmelaeuksen, Kaisa Turtiaisen, Krista Virtasen, Antèro Kabongon ja Riikka Mannin. Voittajaparin apusuunnittelija pääsee kisaan takaisin.

Tyyli-ikonin ja Kimi Räikkösen vaimon saapuminen studiolle saa muun muassa YouTubesta oppinsa saaneen Sakari Säämäen sydämen pamppailemaan.

– Rupesi jännittämään aika paljon, jos meidän pitää tehdä asu Mintulle, hän huokaa.

Kilpailijoiden on käytettävä asuun Räikkösen suunnittelemaa kuosia.

Pali Albinille tehtävä on haastava muista syistä.

– En ole ikinä edes käynyt brunssilla. En tiedä, miten kuuluisi pukeutua. Laittaisin luultavasti vain hupparin ja farkut.

Riikka Manni huomauttaa, että brunssi Monacossa on ihan eri asia kuin brunssi Hervannassa.

– Ärsyttää. En ole tehnyt aikaisemmin naisille vaatteita – ennen tätä kilpailua. Ja Mintun oma tyyli ei ole minua varten, Karppinen tuskailee heti.

– Saman tien pieni paniikki iski, että missä ajassa mä nämä väännän, Säämäki parkaisee.

Juontaja ja vakiotuomari Miisa Grekov on innoissaan Räikkösen saapumisesta.

– Ihan mahtavalta tuntuu. Tämä on tosi kiinnostava tehtävä ja on ollut mielenkiintoista nähdä, millaisia Mintun toiveet ovat olleet brunssiasun suhteen. Toki me tuomareina arvostelemme myös asun tyylikkyyttä, siluettia ja miten se liikkuu lavalla. Mintun kertomista toiveista kisaajat saavat käsityksen, millaisiin vaatteisiin hän yleensä pukeutuu, että siitä tulisi mahdollisimman mieleinen, Grekov kertoo.

Muodin huipulle on tuttu ohjelma Minttu Räikköselle. Hän seurasi sen ensimmäistä kautta 2009, kun Katri Niskanen voitti ja Mert Otsamo tuli kolmanneksi. Katri Niskasen asuja löytyy myös Räikkösen vaatekaapista. Kuvauksiin hän on valinnut ylleen perusmustan Alexander McQueenin jakkupuvun. Vaikka hänet on usein nähty Alexander McQueenin asuissa, varsinaista lempisuunnittelijaa hänellä ei ole.

– Mulla ei ole yhtä ylitse muiden. On paljon, mistä tykkään. Panostan laatuun ja siihen, että asu kestäisi mahdollisimman pitkään. Jos vain pysyn tässä koossa, haluan, että asu menisi monta vuotta. Pikamuotia en kannata.

Jos hän tietää käyttävänsä tiettyä asua vain yhden tilaisuuden ajan, hän lainaa sen ostamisen sijaan.

Viittä asua arvioivat jaksossa Sofia Ilmonen, Minttu Räikkönen, Miisa Grekov ja Sami Sykkö.

Kolmatta lastaan odottava Räikkönen on piipahtanut ennenkin tv-ohjelmissa, kuten viime vuonna Koko Suomi leipoo -kokkausohjelmassa.

– Aika pienissä osissa, mutta se sopii mulle.

Lähtisikö Räikkönen esimerkiksi Selviytyjät Suomeen kisaamaan?

– En ole lähdössä. Ei ei! Sen voi luvata. Ikinä ei saa sanoa ei ikinä, mutta melkein, hän sanoo purskahtaen nauruun.

Vastuullisuus ja kierrättäminen näkyvät tarkasti Muodin huipulle -kaudella. Grekov kiittelee, kuinka myös tehtävien arvioinnissa mietitään usein, onko suunnittelijan design ajaton ja siten vaate kestävä ja ekologinen. Esimerkiksi neljännessä jaksossa kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella avant garde -asu palaakaan hukkaamatta teeman ollessa avant garde ja zero waste.

Miisa Grekov pitää Muodin huipulle -juontajan pestiä unelmatyönään.

Grekov luonnehtii omaa tyyliään klassiseksi ja värikkääksi. Hän tykkää maustaa asujaan jollakin erikoisella asusteella, kuten värikkäällä laukulla, kengillä tai hatulla. Jaksoissa hänen päällään näkyy paljon suomalaista designia. Brunssiasujaksoon on valittu Halón vihertävä mekko.

– Minusta on ihanaa, että tämä on ollut sellainen muuttumisleikki mulle. Tosi erilaisia asuja.

Pesti fanittamassaan ohjelmassa on muutenkin Grekoville toteutunut unelma. Hän hihkui ilosta saadessaan puhelun, jossa häntä pyydettiin juontamaan.

Grekov ei Räikkösen tavoin käytä lainkaan pikamuotia.

– Käytän suomalaisten suunnittelijoiden tekemiä vaatteita, ja sitten ihan second handina tulee ostettua paljon. Nettikirppareita selailen. Viimeisin löytöni on napitettu värikäs kauluspaita.

Hän ihailee, millaisia luomuksia kilpailijat ovat onnistuneet saamaan pienessä ajassa aikaiseksi. Itseltä ne eivät onnistuisi.

– Minulla on ehkä silmää, mutta käsissä ei pysy mikään ompelukone tai neulontapuikot.

Suunnittelijoilla on aikaa toteutukseen kaksi päivää. Brunssiasun suunnitteleminen ja tekeminen tuottaa paljon päänvaivaa ja myös kyyneleitä, kun kupruileva kangas ei asetu uomiinsa.

Väljyyttä ja rentoutta suunnittelemissaan asuissa suosivien Albinin ja Turtiaisen lähtökohta on kahvijuomien asiantuntija eli barista.

– Koska me saatiin kuulla, että Minttu on kahvinystävä, meillä on barista inspiraationa. Kultainen kauluspaita, Mintun suunnittelemasta kuosista tulee kietaisumekko ja sen kanssa tulisi baristatyylinen vyötäröessu, Albin selittää.

Jarkko Karppisen ja Krista Virtasen luomus saa mentori Sofia Järnefeltin hakemaan tovin sanojaan.

– Musta tämä on tosi kiehtova ja tässä näkee ihanalla tavalla teidän suunnittelutyylit yhdistettynä, mutta kyllä mä mietin varmaan samalla tavalla kuin tekin, että mitäköhän Minttu tästä sanoo.

Hetki ennen kuin kilpailijoiden asut esitetään runwaylla tuomareille.

Runwaylla kilpailijoiden edessä nähdään tyytyväinen Räikkönen.

– Tämä oli ihan ainutlaatuista, että nämä kaikki viisi upeaa asua oli ajateltu ja suunniteltu minua varten. Mielestäni tässä on tosi hyvin otettu huomion toiveeni.

Voittajaksi valikoituu työ, joka avartaa Räikkösen mukaan hänen maailmaansa. Asu nähdään hänen päällään myöhemmin.

Koko kauden voittaja selviää huhtikuun 6. päivä MTV3-kanavalla, kun kolme finalistia esittelee oman mallistonsa Stockmannilla yleisön edessä. Vierailevina tuomareina nähdään Maria Veitola ja suunnittelija Tuomas Merikoski.

Muodin huipulle, jakso 6/10 on nähtävillä MTV Katsomossa. MTV3-kanavalta se tulee torstaina 11.3. klo 20.00.

