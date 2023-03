Yhdessä ulkomailla asuneet ystävykset toivovat löytävänsä ihastuttavan asunnon, jossa molemmilla olisi tilaa harrastaa.

Marjo ja Kaarina toivovat löytävänsä asunnon, jossa molemmille on tilaa harrastaa ja viettää eläkepäiviä.

Yli 40 vuotta ystäviä olleet Kaarina ja Marjo etsivät eläkepäivikseen viihtyisää asuntoa Espanjan Aurinkorannikolta Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa.

Ulkomailla asuminen ja matkustelu on ystävyksille tuttua, sillä he asuivat yhdessä Pariisissa jo 1980-luvulla. Tuolloin kotina toimi 10-neliöinen yksiö, jonka kylpyhuoneesta löytyi inhottava matoyllätys. Tällä kertaa toiveissa on, että asunto olisi hieman parempi.

– Siellä meidän suihkussa, joka oli siellä käytävän päässä, oli kastematoja. Välittäjälle sellainen toivomus, että kastemadoton suihku, kiitos, ystävykset pamauttavat.

Marjo ja Kaarina toivovat kerrostaloasuntoa, jonka kylpyhuoneessa ei olisi matoja.

Kastematojen puutteen lisäksi Kaarina ja Marjo toivovat molemmille omia makuuhuoneita ja kylpyhuoneita sekä riittävän suurta parveketta tai terassia. Marjo joogaa, meditoi ja toimii koirahierojana, ja Kaarina ompelee saumurillaan. On siis tärkeää, että tilaa löytyy molempien harrastuksille ja koirille.

– Vanhoina omakotitaloihmisinä olemme saaneet tarpeeksemme siitä, että kaikki pitää hoitaa eli kerrostalo, kaksikko sanoo.

Myös kauppojen ja palvelujen tulisi löytyä läheltä. Tärkeää olisi lisäksi vierashuone tai tarpeeksi iso olohuone yökyläilyä varten.

Ystävysten budjetti unelma-asunnolle on 300 000 euroa, mutta he ovat valmiita kasvattamaan sitä täydellisen asunnon osuessa eteen.

Suuri terassi tai parveke on ystävyksille tärkeä. Sellaisia löytyy useista heille esitellyistä asunnoista.

Kiinteistönvälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho etsivät tv:ssä Marjon ja Kaarinan toiveita vastaavaa asuntoa. He esittelevät ystävyksille neljä asuntoa, joista osan hinnat loksauttavat kaksikon leuat.

Marjo ja Kaarina ovat silmät ymmyrkäisinä, kun heille selviää, että Aurinkorannikolta irtoaisi liki kaikki toiveet täyttäviä asuntoja huomattavasti budjetin alittavilla hinnoilla. Ystävykset arvioivat asuntojen hintoja roimasti yläkanttiin, sillä moderneja ja kauniita kerrostaloasunnon voisi saada jopa 229 000 eurolla.

– WHAT? Vau! ystävykset henkäisevät.

Unelma-asunto Espanjassa keskiviikkoisin MTV3-kanavalla klo 20.00.