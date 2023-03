Tässä ovat uudet Maajussit!

Jo 16. kausi starttaa Maajussille morsian -sarjassa, jossa suomalaiset maatilalliset etsivät elämänkumppania itsensä likoon pistäen.

Viime kaudella Maajussille morsian -sarjassa jokainen farmiviikolla muodostunut pari löysi yhteisen sävelen ja alkoi oikean seurustelun. Onko nyt tulossa samanlainen suurien tunteiden kesä?

Vappu Pimiän juontaman uuden kauden jusseille ja jussittarille voi taas kirjoittaa (mtv.fi/haemukaan). Osallistujien iät vaihtelevat 26–54 vuoden välillä. Eri tiloilla kasvatetaan muun muassa mansikkaa ja viljaa ja hoidetaan hevosia ja lampaita. Pohjoisin tila on Simojoella, ja eteläisin Nurmijärvellä.

Tänä vuonna mukana on myös ensimmäistä kertaa maajussi, joka etsii samaa sukupuolta olevaa puolisoa.

1. Kalle, 48

Kallen suuri sukutila on Pöytyällä, ja muille vuokratuilla pelloilla viljellään kauraa, rypsiä ja hernettä. Tilan hommien ohella Kallen päivätyö on olla katsastusmies.

Kallen tärkein harrastus on tanssiminen. Eronneella miehellä on kaksi tytärtä. Kalle etsii itselleen tasapainoista kumppania, jonka kanssa voi jakaa arjen.

2. Veli-Matti, 37

Ylivieskassa lypsykarjatilaa veljensä kanssa hoitava Veli-Matti etsii maanläheistä ja iloista kumppania, joka ymmärtää tilan arjen. Farmilla on satakunta lypsävää lehmää ja nuorkarjaa, viljapeltoa ja metsää.

Mies pitää hiihtämisestä, sulkapallosta ja salikuntoilusta. Hänellä on edellisestä liitosta kaksi lasta.

3. Tarja, 54

Yhdysvalloissa parikymmentä vuotta asunut Tarja emännöi nyt mansikkatilaa Kuopion lähellä Vartialassa. Tehokkaan emännän tilalta löytyy myös hevosia ja koiria.

Eläimet ovat lähellä Tarjan sydäntä ja tilalta löytyykin hevosia ja koiria. Tarjan toiveena on kehittää myös tätä osaa ja aloitella kenneltoimintaa.

Tarjalla on kolme aikuista lasta. Hän etsii huomioon ottavaa ja huumorintajuista kumppania. Intohimoisesti työhön suhtautuva Tarja ei haikaile eläkkeelle.

4. Jani, 26

Kaupungissakin asunut Jani pitää hevostilaa Urjalassa. Hän haluaa kehittää este- ja kenttäratsastukseen erikoistuvaa toimintaa. Mies on myös lähihoitajana ryhmäkodissa. Vapaa-aika kuluu kuntoillessa.

Jani etsii rinnalleen avointa ja rehellistä, huumorintajuista miestä, joka nauttisi maalaiselämästä.

5. Ville, 32

Villen tilalla Simojoella on noin 500 lammasta ja karitsoinnissa kaksi kertaa niin paljon. Läheisillä saarilla lampaat tekevät ympäristölle tärkeää maisemointityötä kesäisin.

Ville opiskelee korkeampaa tutkintoa ympäristötekniikasta, ja vapaa-aika kuluu hiihtäen ja drone-kuvaamista harrastaen. Ville toivoo, että tuleva kumppani jakaisi haaveen oman perheen perustamisesta ja antaisi tukea tilan arjessa.

6. Pinja, 35

Kärkölässä asuvan Pinjan sukutilaa on viljelty jo 1500-luvulla. Viljan viljelyn ohella sydäntä lähellä on lampaiden pito. Pinja on opiskellut alkujaan eläinlääkäriksi ja harrastaa koirien kanssa sekä kouluttaa niitä lammaspaimenkoiriksi.

Pinja haaveilee tasapainoisesta parisuhteesta. Hän ei etsi työmiestä, mutta toivoo kumppanin olevan kiinnostunut tilan toiminnasta.

7. Sami, 31

Samin tilalla Nurmijärvellä kasvatetaan eri kaalilajeja ja ohraa. Sami on vastuussa tilasta, mutta muu perhe on yhä toiminnassa mukana. Kasvukauden rauhoittuessa Sami harrastaa hiihtoa, enduroa ja vanhojen autojen kunnostusta.

Sami toivoo kumppania, joka voisi rauhoittaa menevää miestä, jonka kanssa voisi perustaa perheen ja joka eläisi arjessa mukana.

8. Aino, 40

Huumorintajuista miestä etsivä Aino emännöi luomuviljatilaa Tarvasjoella. Tila on perustettu jo 1500-luvulla. Päätyönään Aino on erityisluokanopettaja.

Aino kokkailee ja harrastaa musiikkia, liikuntaa ja yhdistystoimintaa. Hänellä on kolme kouluikäistä lasta. Historiasta pitävä Aino etsii miestä, joka arvostaa menneisyyttä, elää nykyisyydessä ja suhtautuu optimistisesti tulevaan.

Uuden Maajussille morsian -kauden esittelyjakso nähdään televisiossa maanantaina 13.3. MTV3 klo 20.00.