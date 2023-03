Seksibloggaaja Ashley vaatii kumppaniltaan tietynlaisen ”varustuksen” – uutuussarja paljastaa deittibisneksen salaisuudet

Olisitko valmis maksamaan 20 000 euroa elämäsi rakkaudesta? Entä 100 000 euroa? Uudessa Love Match Atlanta -sarjassa moni amerikkalainen on valmis panostamaan tällaisia summia löytääkseen itselleen elämänkumppanin.

Uutuussarjassa seurataan Atlantan halutuimpien parisuhdeammattilaisten työskentelyä hyväosaisten sinkkujen keskuudessa.

Alan gurut Ming Clark, Joseph Dixon, Shae Primus sekä ”The Duo” -nimellä tunnetut Kelli Fisher ja Tana Gilmore etsivät sopivia kumppaneita, kunhan heille maksetaan siitä tarpeeksi.

Parinetsintään keskittyvässä bisneksessä kaikki tuntevat toisensa. Alan mottona onkin, että viholliset on hyvä pitää lähellä.

Ammattilaisten keskuudessa käydään välillä kovasanaista keskustelua asiakkaista ja alan säännöistä, mutta toisaalta gurut ovat keskenään myös ystävyksiä.

Samalla he painivat aikaa vievän työnsä ja oman yksityiselämänsä ristipaineessa.

The Duo eli Kelli Fisher ja Tana Gilmore ovat olleet alalla jo yli 10 vuotta.

12 vuotta alalla olleen The Duon onnistumisprosentti rakkauden löytämisessä on 87, ja hintalappu prosessille on 25 000 euroa. Tärkein kriteeri asiakkaalle on se, että tämän pitää olla valmis parisuhteeseen.

– Emme vain mätsää pareja, vaan opetamme asiakkaillemme, kuinka kommunikoidaan ja flirttaillaan.

Avausjaksossa he etsivät kumppania 40-vuotiaalle Realle ja kyselevät tämän kumppani-ihanteesta ja taustoista.

Rea kertoo, ettei ole aiemmin uskaltanut olla haavoittuvainen eikä luottavainen itsensä suhteen.

Asiakas yllättää Shae Primusin vaatimalla kumppaniltaan erästä tiettyä seikkaa.

Shae Primus saa asiakkaakseen seksibloggaaja Ashleyn, 36, joka esittelee heti seksilelujaan ja ilmoittaa, millainen varustus miehellä pitää olla. Liian pieneen hän ei aio tyytyä.

Shae esittelee Ashleylle viisi potentiaalista henkilöä 3 000 eurolla. Shaen onnistumisprosentti on 90.

Love Match Atlanta -ohjelma alkaa sunnuntaina 5.3. Ava-kanavalla klo 15.10.