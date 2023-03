Lisa Marie Presleyn tytär joutui tukalaan paikkaan – itki ja oli jo luovuttaa

Laulutaidottomaksi itseään kuvaileva Riley Keough itki autossaan, koska ei osannut laulaa tarpeeksi hyvin Daisy Jones & The Six -sarjaa varten. Pääroolissa häikäisevä Keough kiittää aviomiestään, joka valoi uskoa häneen.

Riley Keough näyttelee fiktiivistä 1970-luvun rocktähteä uudessa sarjassa Daisy Jones & The Six.

Suru on varjostanut näyttelijä Riley Keoughin, 33, elämää viime vuodet. Tammikuussa häneltä kuoli äiti Lisa Marie Presley ja kolme vuotta aiemmin veli Benjamin Keough. Kaiken murheen keskellä oma isoäiti Priscilla Presley päätti riitauttaa testamentin, jonka Lisa Marie Presley teki lapsiaan varten. Hän jätti muun muassa isänsä Elvis Presleyn Gracelandin tyttärilleen. Riley Keough ja Priscilla Presley eivät ole enää puheväleissä keskenään.

Lisa Marie Presley (toinen vas.) jätti perintönsä tyttärilleen Finley Aaron Love Lockwoodille, Riley Keoughille ja Harper Vivienne Ann Lockwoodille. Isoäiti Priscilla Presley (kesk.) riitautti testamentin.

Samoihin aikoihin Keough on valmistautunut uuden sarjansa, Prime Videolla esitettävän Daisy Jones & The Sixin julkaisuun. Se kertoo fiktiivisestä 1970-luvun bändistä, joka hajosi huipulla. Huhujen mukaan tarina pohjautuu löyhästi Fleetwood Maciin. Sarjassa bändin jäsenet palaavat vuosikymmenien jälkeen yhteen kertomaan oman totuutensa välirikosta.

Taylor Jenkins Reidin menestyskirjaan pohjautuva minisarja kiertyy Rileyn hahmon Daisy Jonesin ja bändin toisen laulajan Billy Dunnen (Sam Claflin) ympärille. Heidän välilleen syttyy toivoton romanssi, sillä Billy on naimisissa. Camila-vaimoa näyttelee Camila Morrone, joka tunnetaan mallin töidensä ohella myös Leonardo DiCaprion ex-tyttöystävänä.

– Daisylla ja Billylla on mutkikas romanssi. Joko he tapasivat toisensa väärään aikaan tai sitten heitä ei ollut tarkoitettu yhteen tai sitten heidän oli määrä olla yhdessä joskus tulevaisuudessa. Heidän tarinassaan on paljon muuttuvia tekijöitä, mikä tekee siitä kiinnostavan – ja paljon ihmisiä, jotka yrittävät estää sen, Keough kuvailee.

Lahjakas Daisy Jones kapinoi hallitsevia vanhempiaan vastaan ja käyttää musiikkia pakokeinonaan. Rooli vaati Keoughilta täysin uuden taidon oppimista. Keough kauhistui kuullessaan joutuvansa laulamaan. Sukujuuristaan huolimatta se ei luonnistu häneltä noin vain.

Sarjassa Camila (Camila Morrone) ja Daisy (Riley Keough) kilpailevat Billyn (Sam Claflin) sydämestä.

– Kun kävin koe-esiintymisessä, sain kuulla roolista suuren osan olevan laulamista. En ole koskaan laulanut aiemmin. Minulla ei ole laulutaustaa, hän tunnustaa.

Näyttelijänä hän päätti ylittää itsensä ja lupasi hoitaa homman. Hän pyysi avukseen aviomiestään ja lapsensa isää Ben Smith-Peterseniä, jonka kanssa he alkoivat käydä läpi biisejä.

– Hän lauloi kanssani, enkä olisi pystynyt siihen ilman hänen apuaan ja kannustustaan.

Keough lauloi hiljaisella äänellään erään kappaleen nauhalle ja lähetti sen tuotantoyhtiöön. Sieltä pyydettiin uutta versiota, joka olisi laulettu huomattavasti kovempaa.

Näyttelijä kokeili pystyisikö revittelemään laulaen autossaan ja kuvailee sen kuulostaneen ihan kamalalta. Hän purskahti itkuun ja ajatteli, ettei koskaan pystyisi siihen ja että joutuisi luopumaan roolin tavoittelusta. Daisy Jones jäisi haaveeksi.

– Mutta luonteeseeni ei kuulu luovuttaa, joten menin laulunopettajan pakeille. Hän opetti minut laulamaan kovaa, Keough sanoo.

Musiikki on isossa roolissa sarjassa, sillä sitä varten on tuotettu 24 alkuperäiskappaletta.

Daisy Jonesin ulkoiseen olemukseen otettiin vaikutteita mm. Joni Mitchelliltä.

Los Angelesiin sijoittuvan sarjan kuvauksia on tehty muun muassa Sunset Stripin legendaarisissa yökerhoissa, kuten The Viper Roomissa ja Whisky a Go Gossa. Visuaalinen maailma on huikea 1970-luvun lopun tyyliin.

Daisy Jonesin hahmon ulkoista olemusta miettiessä Keough pompotteli erilaisia vaihtoehtoja maskeeraus- ja puvustusosaston kanssa. Daisyn esikuviksi valikoituivat Cher, Stevie Nicks ja Joni Mitchell. Bändin kosketinsoittajan Karen Sirkon (Suki Waterhouse) lookissa ammennettiin Patti Smithiltä. Camilan hahmo puolestaan muistuttaa näyttelijä Ali MacGraw’ta Rakkaustarinan (Love Story, 1970) ajoilta.

– Daisy Jonesin lookin luominen oli todella hauskaa ja henkilökohtaista. Oli tärkeää huomioida kirjan fanien toiveet.

Sarjan pukusuunnittelija Denise Wingate halusi kunniottaa Keoughin isoisän Elvis Presleyn muistoa ja hankki kaksi takkia, jotka muistuttivat rockin kuninkaan ikonista tyyliä. Takit teki Love Melody -niminen nainen, joka suunnitteli rockvaatteita 70-luvun lopulla.

Kaikista ylpein Keough on musiikkikohtauksista.

– Teimme todella paljon töitä saadaksemme ne kuntoon. Harjoittelimme kuukaudesta toiseen bändinä. Monet meistä eivät olleet ennen tehneet musiikkia, kuten minä ja Sam. Kun ajatellaan näitä lähtökohtia, kun ei osannut laulaa saati soittaa mitään instrumenttia, ja sitten onnistuu yhdessä bändinä... Se tuntuu aidolta, ja siitä olen kaikista ylpein.

Lähteet: Amazon Prime Video, Entertainment Online, Entertainment Canada.

Daisy Jones & The Six -minisarja on nähtävillä perjantaina 3.3. alkaen Prime Video -palvelussa.

