Drag queen osti yli 2 miljoonalla motellin aavikkokaupungista ja järkyttyi – lopputulos saa hieraisemaan silmiä

Trixie Mattel loihti miehensä kanssa paratiisin Palm Springsiin, vaikka lähtökohdat olivat karut.

Drag queen Trixie Mattel osti poikaystävänsä David Silverin kanssa sokkona internetistä motellin ja maksoi siitä reilut 2,2 miljoonaa euroa. Uudessa Trixie Motel -sarjassa nähdään, kuinka Mattel kauhistuu tarkastellessaan Kalifornian Palm Springsin autiomaakaupungissa sijaitsevaa motelliaan ensimmäistä kertaa.

– Kaksi kysymystä. Onko meillä vakuutusta ja onko sinulla tulitikkua? Mattel puuskahtaa David Silverille astuessaan sisään.

– Ei se ole niin paha, Silver toppuuttelee.

Sisätiloissa odottaa sisustusvärimaailma, jota Mattel ei siedä. On ruskeaa eri sävyissä ja beigeä. Kokolattiamaton ulkonäköä Mattel kuvailee tacon lihatäytteeksi. Paikat ovat rempallaan, eikä motelli todellakaan näytä yhdenkään drag queenin unelmalta, kuten pariskunta oli kaavaillut.

Trixie Mattel nousi kuuluisuuteen RuPaul's Drag Race -sarjasta. Hän esiintyi Suomessa vuonna 2022.

Projekti on varsinkin Silverille tärkeä, koska hän on joutunut katsomaan vuosia sivusta, kuinka Mattel toteuttaa omia unelmiaan. Niinpä Mattel suostui hankkeeseen eli Trixie Moteliin, jonka valmistumista juhlakuntoon nyt seurataan TLC:n ohjelmassa.

Parilla on neljä kuukautta aikaa tehdä motellistaan pinkki paratiisi, joka täyttäisi vaativankin asiakkaan maun. Huoneita on seitsemän, ja niistä jokaisessa on oma teemansa. Apuna heillä on projektipäällikkö David Rios ja riskejä kaihtamaton suunnittelija Dani Dazey, joka rakastaa tehdä kitschistä coolia.

Tosi-tv-tähti ja ravintoloitsija Lisa Vanderpump tulee auttamaan työssä, vaikka nikotteleekin nähdessään motellin kunnon. Hän ostaa lahjaksi sisustuskaupasta pinkit flamingolamput, joista Mattel innostuu kehittämään ensimmäisen huoneensa teeman: pinkin flamingon.

Dazey loihtii huoneen, joka on yltä päältä täynnä vaaleanpunaista ja vihreää. Sängyn päiväpeitto on valittu tarkoin sopimaan yhteen seinätapetin kanssa. Mattel pääsee itse maalaamaan sängyn ylle flamingomuraalin.

Pinkin flamingon huone oli tätä ennen ruskea ja tunkkainen.

Ongelmia tuottaa huoneen vessa, jonka uusiminen täysin maksaisi hunajaa. Niinpä he päättävät tuunata siitä teemaan sopivan alkuperäisiä materiaaleja hyväksi käyttäen. Lopputulos lyö epäileväisen Mattelin ällikällä. Hän ei voi uskoa, millaisen maailman Dazey on onnistunut luomaan.

Sisustuksesta vastaa Dani Dazey, jolle vain mielikuvitus on rajana.

– Voi luoja! Olen mykistynyt. Tämä ei ole edes samalta planeetalta kuin se edellinen. Tämä on täydellinen Trixie Motel, hän huokaa.

