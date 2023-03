Harvinainen ulostulo: kuningas Harald sanoo suorat sanat tyttärensä shamaanirakkaasta – myös kruununprinssi Haakonilta terävä lausunto

Viime vuosi oli Norjan kuningashuoneelle poikkeuksellisen vaikea. Kuningas Harald ja kuningatar Sonja kertovat nyt suoraan, mitä mieltä ovat shamaaniksi itseään kutsuvasta vävypojastaan Durek Verrettistä. Ääneen pääsee myös kruununprinssi Haakon.

Norjan kuningashuone joutui poikkeukselliseen tilanteeseen viime kesänä, kun se yhdistettiin shamanismiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tilanne meni niin pitkälle, että prinsessa Märtha Louise joutui jättämään kuninkaalliset tehtävänsä. Levottomasta vuodesta kertovat kuninkaalliset itse dokumentissa Norjan kuningasperheen vuosi 2022.

Norjan prinsessa Ingrid Alexandra juhli 18-vuotispäiviään viime kesäkuussa. Mittaviin juhlatilallisuuksiin osallistuivat myös Ingrid Alexandran täti Märtha Louise amerikkalaisen kihlattunsa Durek Verrettin kanssa. Shamaani Durekina tunnettu mies on kuvaillut itseään muun muassa avaruusliskoksi ja ihmiskunnan vapauttajaksi. Pari on ollut yhdessä vuodesta 2019.

Ingrid Alexandrasta tulee Norjan kuningatar jonakin päivänä. – Ajattelen, että on tärkeää olla oma itsensä ja tehdä hyviä valintoja. Teen varmasti virheitä. Olen vielä nuori, vaikka olen 18. Otan asiat niin kuin ne ovat, hän sanoo dokumentissa.

Ingrid Alexandran juhlissa kruunupäät kokoontuivat yhteiskuvaan. Potrettia kutsuttiin historialliseksi. Ainakin Verrettin mielestä.

”Musta mies ensimmäistä kertaa Euroopan kuninkaallisten huomassa.”, hän kirjoitti Instagramissaan.

Seuraavasta viestistä Norja kohahti.

– Moni kyselee missä olen ollut. Olin Norjassa. Kotona sain koronan, hän sanoi ja otti sitten esiin ”parantajansa”.

– Käytän tätä medaljonkia, valon tuojaa puhdistamaan kehoa myrkyistä ja tuomaan olemukseeni valon viisautta.

Sanoista nousi kohu Norjassa ja kuningas Harald V joutui puuttumaan asiaan.

– Prosessi on käynnissä ja asia ratkeaa varmasti pian, hän sanoi vakavana.

Kun toimittaja ihmetteli, miten se tapahtuu, Harald kertoi heidän puhuvan Verrettin kanssa. Hän vakuutteli asioiden järjestyvän.

Kirjailija Tore Rem luonnehtii Haraldin joutuneen henkilökohtaiseen ahdinkoon. Monarkki joutui ottamaan kantaa jännitteisiin instituution ja inhimillisten näkökulmien välillä. Samaan aikaan monet järjestöt olivat peruneet yhteistyön Märtha Louisen kanssa. Järjestettiin kriisikokouksia.

Prinsessa Märtha Louise yhdessä veljensä kruununprinssi Haakonin ja tämän vaimon, kruununprinsessa Mette-Maritin kanssa vuonna 2017.

Kahden kuukauden väännön jälkeen Märtha Louise lopetti suojelijan ja kuningashuoneen tehtävät. Hän kertoi Instagram-videollaan tehneensä päätöksen vanhempiensa ja perheenjäsentensä kanssa palauttaakseen rauhan kuningashuoneen ympärille.

Verrett esiintyi videolla poikkeuksellisen vakavana tumma puku päällään.

– Olen oppinut paljon keskusteluista perheen kanssa. Olen alkanut ymmärtää paremmin Norjan kuningasperheen työtä ja kunnioitan heidän perustuslaillista rooliaan. Samaan aikaan minulle on tärkeää, että pysyn rehellisenä ja uskollisena itselleni.

Norjan kuningasperheen vuosi 2022 -dokumentissa kuullaan kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan haastattelu asiasta. He puhuvat suorin sanakääntein vävypojastaan.

– Olemme iloisia siitä, että Märtha on jälleen löytänyt onnen. Mutta...Ja kyseessä on hieno, nuori ja kohtelias mies. Lapset pitävät hänestä myös. Välillämme on kuitenkin kulttuuriero, Sonja sanoo.

Kuningas Harald täyttää tänä vuonna 87 vuotta. Kuningatar Sonja 86 vuotta.

– Eivät amerikkalaiset ymmärrä, mistä on kyse. Eivät he tiedä, mikä on kuningaskunta, Harald toteaa ja pariskunta puhkeaa nauruun.

– Miten hänkään ymmärtäisi?

Kuningas puhuu dokumentissa vävypojastaan yllättävän suoraan.

– Hän luuli voivansa tehdä mitä vain ilman, että se lainkaan lainkaan vaikuttaisi meihin.

– Nyt hän on ymmärtänyt, että asia on yhteinen ja että hänenkin pitää huomioon meidän kantamme, kuningatar huomauttaa.

– Katsotaan nyt. Eiköhän tämä tästä.

Myös kruununprinssi Haakon ottaa kantaa keskusteluun sisarensa uudesta onnesta.

– Tämä on hankala aihe. Yhtäältä tilanne on, että sisareni on mennyt kihloihin ja olen saanut tutustua Durek Verrettiin. Viihdyn hänen seurassaan ja tahtoisin, että hän tuntuisi itsensä tervetulleeksi perheeseemme. Samaan aikaan koen vastuuta instituutiostamme.

Vaikka Märtha Louise lähti hovista, hän ei lähtenyt perheestä.

– Hän on tyttäremme vastedeskin. Hän on prinsessa Märtha Louise, vanhemmat muistuttavat.

Märtha Louisen ja Durek Verrettin suhde tuli julkisuuteen toukokuussa 2019. Suhde oli Norjassa iso uutinen Verrettin ammatin takia. Hän tuli heti tunnetuksi shamaanina, joka teki töitä parantajana ja henkioppaana kotimaassaan Yhdysvalloissa. Uusi shamaanirakas otettiin Norjassa vastaan ristiriitaisesti.

Märtha Louise pysytteli pitkään vaitonaisena rakkauselämästään sen jälkeen, kun avioero kirjailija Ari Behnistä astui voimaan elokuussa 2016. Pariskunta oli naimisissa vuodesta 2002 saakka.

Vuonna 2019 tragedia iski Norjan kuningasperheeseen, kun mielenterveysvaikeuksista kärsinyt Behn teki itsemurhan. Märtha Louise jäi kolmen tyttären yksinhuoltajaksi.

Kohupari Märtha Louise ja Durek Verret ovat kuvailleet olevansa sielunkumppaneita. Vuonna 2019 Verrett kertoi People-lehden haastattelussa parin henkisestä yhteydestä. Pariskunta tapasi yhteisen tuttavan kautta ja heidän välillään klikkasi heti. Miehen mukaan kaksikon välille lankesi heti ensi silmäyksellä mystinen tunne ja he tajusivat tavanneensa toisensa jo aiemmin.

– Hän (Märtha Louise) käveli sisään ja sanoi: ”Minä muistan sinut, minä tiedän kuka olet”.

– Minä olin vain: ”Kyllä, me tunnemme toisemme hyvin pitkän ajan takaa”. Se vain tuli ulos suustani.

Verrettin mukaan hän on elänyt Märtha Louisen rinnalla Egyptissä aikoja sitten, entisessä elämässään. He olivat hänen mukaansa olleet rakastavaisia ehkä jo aiemmin ja siksi heidän välilleen syntyi heti syvä yhteys.

– Kun olemme yhdessä ja katson häntä, joskus näen toiset kasvot. Ja hän näkee sen myös minussa. Minulla on muistoja meistä Egyptissä. Hän on ollut minun kuningattareni ja minä olin faarao.

Märthä Louise on kertonut aiemmin, että hän on löytänyt shamaanista ihmisen, jonka vierellä on hyvä olla.

Norjan kuningasperheen vuosi 2022 on nähtävillä Yle Areenassa maanantaina 6.3. alkaen. Se nähdään Teema & Femillä 20.3. klo 19.50