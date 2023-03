Hyvästit yhdelle kaikkien aikojen poliisisarjalle – päätöskausi jo katsottavissa

Varjojen laakso -sarjassa (Happy Valley, 2014–2023) on kaikkea, mikä brittidraamassa on parasta: inhimillisyys, realistisuus ja koskettavuus.

Päätöskaudelleen edennyttä, Sally Wainwrightin luomaa sarjaa katsoo kuin dokumenttia, niin vahvasti se on kiinni todellisuudessa.

Taitavasti käsikirjoitettu tarina nivoo lukuisat sivujuonet luontevasti pääjuoneen, ja mukaan on saatu niin onnistunutta huumoria kuin yhteiskunnallista kritiikkiä.

Wainwright osaa kertoa pienin vihjein ja alleviivaamatta ihmisten pahoinvoinnista.

Laadukkaiden brittiläisten tv-sarjojen käsikirjoittajana tunnettu Wainwright muistetaan Suomessa muun muassa TV1:llä nähdystä Viimeinen tango Halifaxissa -sarjasta, jossa nuorena koettu rakkaus syttyi eläkeiässä uuteen liekkiin.

Mainion käsikirjoituksen ohella sarjassa vakuuttivat niin päähenkilöiden kuin sivuosienkin paneutuneet näyttelijäsuoritukset.

Koko uransa virkapukuisena poliisina palvellut Catherine Cawood on jäämässä sarjan päätöskaudella eläkkeelle.

Happy Valley, varjojen laakso -sarja vei katsojat avauskaudellaan karun realistiseen kaupunkiyhteisöön Koillis-Englannin Yorkshireen.

Sarjan ensiesitys Britanniassa oli huhtikuun lopulla 2014.

Keskushenkilönä on keski-ikäinen nainen, joka on ammatissaan pätevä, mutta yksityiselämässään huolten painama. Viimeinen tango Halifaxissa -sarjassa alaiseensa naisopettajaan rakastunutta rehtori Carolinea näytellyt Sarah Lancashire on uutuudessa ylikonstaapeli Catherine Cawood.

Catherinen elämää varjostaa Rebecca-tyttären itsemurha.

Tommy Lee Royce (roolissa James Norton) viruu jälleen vankilassa sarjan päätöskauden alkaessa.

Tyttären kohtaloon läheisesti liittynyt Tommy Lee Royce (James Norton) oli päässyt kahdeksan vuoden jälkeen vankilasta, mikä saa Catherinen synkkiin ajatuksiin.

Tyttärenpojan kasvatusvastuu tulee yhä raskaammaksi, kun kouluikäisellä pojalla on alkanut ilmetä käytöshäiriöitä.

Catherine asuu yhdessä sisarensa Claren (Siobhan Finneran) kanssa, joka on entinen narkomaani. Mediamyllerrys on tuomassa potkut Catherinen ex-miehelle, mikä lähentää heidän välejään.

Heti sarjan avausjaksossa pakkomielteestä kehkeytyy sieppausdraama. Katkeroitunut kirjanpitäjä yrittää saada tyttärensä parempaan kouluun, mikä edellyttäisi palkankorotusta.

Epäonnistumisen häpeä suistaa harmaan perheenisän raiteiltaan. Hätäännyksissä lausutulla ehdotuksella on vääjäämättömät seurauksensa.

Yorkshirelainen pikkukaupunki ei ole vielä sarjan päätöskaudellakaan "onnen laakso", sillä hermoromahduksen partaalla olevat ihmiset päätyvät onnettomien sattumien summana tappajiksi, uhkailijat joutuvat uhkailluiksi ja rikollisten ravintoketjun pahnanpohjimmaiset saavat vilkuilla olkansa yli.

Palkitun ja kotimaassaan huippusuositun sarjan viimeisellä kaudella vaistoonsa luottava Catherine on jäämässä pian eläkkeelle ylikonstaapelin virasta.

Uusi rikostutkinta tuo hänen elämäänsä takaisin Tommy Lee Roycen.

Catherinen tyttärenpoika Ryan (Rhys Connah) tapaa vankilassa biologista isäänsä.

Catherinen sisar miehineen on antanut raiskauksen tuloksena syntyneen Catherinen tyttärenpojan Ryanin (Rhys Connah) tavata vankilassa istuvaa biologista isäänsä Roycea, eikä tämä ole Catherinen mieleen.

Varjojen laakson näyttelijäntyö on erinomaista. Esimerkiksi sisarten välinen kemia käy sydämeen. Kohtauksissa ei ole sentimentaalisuutta, vaan aitoa tunnetta.

Muun muassa kaksi arvostettua brittiläisen televisioalan Bafta-palkintoa parhaana draamasarjana voittaneen Varjojen laakson viimeisen tuotantokauden jaksot keräsivät katsojia noin kahdeksan miljoonaa.

Viimeinen jakso on Britannian tämän vuoden katsotuin ohjelma helmikuun alkuun mennessä.

Happy Valley, varjojen laakso -sarjan kolmas kausi on katsottavissa Yle Areenassa 3.3. alkaen. Seitsenosaisen päätöskauden avausjakso esitetään TV1:llä klo 22.00. Myös sarjan edelliset kaudet 1 ja 2 julkaistaan Yle Areenassa 3.3., ja ne ovat katsottavissa 30.6.2023 saakka.