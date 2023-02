Ex on the Beach Suomi palaa taas ruutuun – tässä ovat tuoreen kauden sinkut

Ex on the Beachin neljäs kausi sijoittuu Välimeren maisemiin.

Pelimiehiin retkahtava sinisilmä, Kokkolan lahja naisille ja viihdealan veteraani... Muun muassa tällaisia sinkkuja nähdään tulevalla Ex on the Beach Suomi -kaudella.

Itse itsensä ”bikinirealityksi” määritellyt tosi-tv-sarja Ex on the Beach Suomi jatkuu 14. maaliskuuta.

Sarjan neljäs kausi palaa alkulähteilleen Välimeren aurinkoisiin maisemiin.

Juoni on tuttu: kahdeksan sinkkua lähtee etelän lämpöön nautiskelemaan sekä elämästä että hyvin todennäköisesti myös toisistaan.

Pian riemulomaa saapuvat kuitenkin sotkemaan mantereelle rantautuvat osanottajien entiset heilat.

Jos kreikkalaisen taruston Odysseus joutui pulaan merellä huhuilevien seireenien kanssa, haluavat nämä exät paitsi ehkä jonkinlaista uudelleenlämmittelyä, myös kostoa.

Luonnollisesti pari viikon lomamatkalla myös viihdytään erinäisten paikallisten elämysten ja vauhdikkaitten aktiviteettien parissa erilaisilla yllätystreffeillä.

Loman lopuksi tähdet kokoontuvat tekemään tiliä studioon Niko Saarisen johdolla.

Sen myötä saadaan toivon mukaan vastaus sellaisiin kysymyksiin kuin: Mitä kulissien takana tapahtui? Voiko lomaromansseilla olla tulevaisuutta? Entä onnistuivatko entiset heilat sekoittamaan pakan pahemman kerran?

Tässä ovat tuoreen Ex on the Beach -kauden kahdeksan sinkkua:

Cia, 22, Salo

Cia on työskennellyt kampaajana vuodesta 2019 ja opiskelee työn ohella parturi-kampaajakouluttajaksi. Ystävät kuvailevat Ciaa työnarkomaaniksi.

Vapaa-aikansa Cia viettää mieluiten kuntosalilla, tavoitteenaan osallistua jonain päivänä bikini fitness -kilpailuun.

Salolaisen Cian haaveissa siintää bikini fitness -kilpailu.

Cian ihannemies on yli 180 cm ja sinisilmäinen. Cia ihastuu helposti ja etenee suhteissa nopeasti, mutta pitää tärkeänä, että mies tekee aloitteen ja näkee vaivaa hurmatakseen.

Hän syttyy erityisesti piikittelevästä flirtistä. Cia myöntää olevansa temperamenttinen ja mustasukkainen, mikäli siihen antaa aihetta. Hän suuttuu harvoin, mutta jos hermot palavat, ne palavat kunnolla.

Cian on vaikea myöntää olevansa väärässä. Jos tilanne äityy vänkäämiseksi, muut luovuttavat yleensä ensin.

Veera, 24, Seinäjoki

Veera on asunut myös Helsingissä, mutta on hiljattain paluumuuttanut takaisin kotiseuduilleen.

Veera kuvailee itseään parisuhdeihmiseksi. Kuitenkin, koska sitä oikeaa ei ole tullut vastaan, on hän viime aikoina keskittynyt kevyempiin suhteisiin. Tämä on auttanut häntä tutustumaan paremmin omaan itseensä.

Veera viehättyy eniten tummapiirteisistä, pitkästä ja huumorintajuisista miehistä. Erityisen vaikuttunut hän on, jos mies kykenee puhumaan syvällisesti tunteistaan.

Hän kokee olevansa herkkä ja näyttää tunteensa isosti. Tämä on tosin välillä kostautunut liikanakin hyväuskoisuutena. Hän sanoo olleensa ihmissuhteissa joskus turhankin sokea.

Aiemmissa suhteissaan Veera on ollut myös mustasukkainen ja hieman kontrolloiva, mikäli luottamus ei ole ollut kunnossa.

Sanni, 22, Helsinki

Salossa kasvaneen Sannin tie on vienyt aikuisiällä Turun kautta lopulta Helsinkiin. Kauneudenhoitoalalla työskentelevä Sanni arvostaa hyviä keskustelutaitoja, itsevarmuutta ja sosiaalisuutta.

Ulkoisesti vaaleahiuksista Sannia viehättävät tummat ja tatuoidut miehet.

Sanni myöntää olevansa hieman sinisilmäinen. Hän tiedostaa, että kunnollinen mies olisi hyvä, mutta tästä huolimatta hän haksahtaa kerta toisensa jälkeen hänen sydämensä särkeviin pelimiehiin.

Sanni lähtee reissuun etupäässä pitämään hauskaa, mutta hän on valmis löytämään myös rakkauden.

Hän on tottunut saamaan miehiltä paljon huomiota. Hän kuitenkin arvostaa, jos kehut kohdistuisivat useammin muuhun kuin ulkonäköön. Siispä kehumaan vain luonnetta, miehet!

Kiia, 20, Pori

Kiia on kasvanut Keski-Pohjanmaalla, mutta restonomiopinnot ovat vieneet hänet Poriin.

Monet Kiian ystävät kutsuvat häntä määreellä ”hypeman". Se tarkoittaa, että hän usein innostaa kaveriporukkaansa tekemään ja kokeilemaan asioita. Rennon Kiian kanssa on helppo tulla toimeen, joskin hän ottaa välillä vakavat asiat liiankin rennosti.

Koko elämänsä pesäpalloa harrastanut Kiia kutsuu itseään ”tasaiseksi sekoilijaksi”. Hän siis rakastaa täysillä bilettämistä, mutta tämän tasaisuuden ansiosta meno menee harvoin öheviksi.

Kiia pitää hiljaisista hissukkamiehistä ja vahvoista naiaista. Miehen täytyy olla häntä pidempi, mutta naisen mieluusti lyhyempi. Molempien sukupuolien edustajien on myös osattava puhua tunteistaan avoimesti.

Joonas, 23, Turku

Joonas on asunut lapsuutensa Virossa, mutta turkulaistunut melkein 15 vuotta sitten. Hän opiskelee rakennusinsinööriksi, mutta tekee töitä myös personal trainerina.

Joonaksen ihannenainen on lyhyt, suloinen ja treenattu. Joonaksen kuvailusta huokuu myös itsevarmuus: hän ei mieluusti tee aloitetta, eikä hänen kuulemma tarvitsekaan.

Silti Joonas kuvailee itseään kiireiseksi. Siispä vain hyvin erityinen henkilö voisi saada hänet asettumaan aloilleen. Naisten seurasta nauttiva Joonas myöntää, että toisinaan tulee leikittyä toisten tunteilla – vahingossa, kuulemma.

Kaverit kutsuvat Joonasta vitsillä porukan johtajaksi. Näin on siksi, koska hän yllyttää usein ystäviä kanssaan hullutuksiin. Häntä ei myökään kiinnosta, mitä muut hänestä ajattelevat.

Joonas myöntää silti, että elämässä on myös kasvun paikkoja. Hän toivoo, että saisi vanhemmiten kuitenkin hieman malttia ja viisautta olla reagoimatta kaikkeen niin voimakkaasti ja tunteella.

Lito, 25, Helsinki

Angolassa syntynyt Lito muutti 5-vuotiaana Suomeen. Nuoresta iästään huolimatta hän on todellinen viihdealan veteraani: hän on ehtinyt työskentelemään muun muassa taustatanssijana ja kiertuamanagerina kokonaiset 11 vuotta.

Nykyään Lito viihtyy paremmin taustajoukoissa. Hän toimii esimerkiksi kansainvälistä uraa tekevien artistien managerina.

Lito on tullut aina toimeen paremmin naisten kuin miesten kanssa. Hän ihastuu herkästi, ja hänellä on ollut mittava määrä irtosuhteita. Silti raja on selvä: kun seurustellaan, sitä tehdään tosissaan. Tämän hän kokee aina tehneensä naisille selväksi.

Lito syttyy itsevarmoista ja määrätietoisista sinisilmäisistä blondeista. Hän tarkkailee, miten nainen kantaa itseään ja puhuu muille. Katsekontakti on Litolle tärkeää paitsi kommunikoidessa, myös sängyssä.

Topi, 20, Kokkola

Topi kuvailee itseään vaatimattomasti ilmaisulla ”Kokkolan lahja naisille”.

20-vuotiaan itsevarmuudella hän määrittää itsensä ”ehdottomasti parisuhdeihmiseksi”, mutta sanoo toisaalta kyllästyvänsä nopeasti, mikäli jokin asia naisessa ei miellytä. Siispä häntä luullaan helposti kusipääksi.

Todellisuudessa hän sanoo kuitenkin olevansa lupsakka jalkapallomies, jonka ei kuulemma ole vaikea saada seuraa. Pitkänä miehenä hänet kyllä huomataan. Itse hän tosin nimeää parhaaksi puolekseen salaperäisyyden.

Topi sanoo olevansa tietoinen siitä mikä hänelle kuuluu. Hän ei hevillä jousta periaatteensa suhteen.

Topin ihannenaisella on tummat hiukset, muutama kiva tatuointi ja muodot kohdillaan. Tyhjäpää ei saa olla, omilla aivoilla ajatteleminen on etu. Hän sanoo esittelevänsä vain maalaisjärjen omaavat heilat vanhemmilleen.

Daniel, 26, Porvoo

Suomenruotsalainen Daniel on tämän kauden nestori.

Hyväntuuliseksi mutta toisaalta malttamattomaksi itseään luonnehtiva mies on on vaihtanut juuri turvallisuusalalta myyntityöhön. Salilla käyntiä harrastava Daniel haaveilee liikunta-alan yrittäjyydestä sekä omasta ihmissuhdeaiheisesta podcastista.

Daniel rakastaa tutustua uusiin ihmisiin. Hän arvostaa kaunista hymyä ja suloisia silmiä.

Hän käyttää Tinder-sovellusta perinteisen käyttötarkoituksen lisäksi bileiltojen onnistumisen takaamiseen. Hän kutsuu strategiakseen kysyä kauneimmilta tytöiltä, missä on parhaat bileet. Näin hän petaa itselleen mahdollisuudet voittaa paitsi illan, myös jotain muutakin.

Danielille tärkeää on myös samanlainen energia. Matalaenergiset introvertit eivät väreile hänen taajuudellaan. Haasteista syttyvä Daniel pitää myös hieman vaikeista naisista.

Ex on the Beach Suomi Discovery+-kanavalla 14. maaliskuuta alkaen.