Everything Everywhere All at Once, Top Gunin ja Avatarin jatko-osat, Elvis... IS Tv-lehti selvitti, mitkä tämän kevään tärkeimmistä Oscar-ehdokkaista voi katsoa vaikka kotisohvalta – ja mitkä niistä näkee vain elokuvateattereissa.

Viime vuoden parhaan elokuvan Oscarista kilpailevat mm. Elvis, Tár (yläpallo), Top Gun: Maverick, Everything Everywhere All at Once (oik. alh.) ja Triangle of Sadness (kesk. alh.). Babylon (kesk.) on ehdolla mm. puvustuksesta ja lavastuksesta.

Voisiko Tom Cruisen superhitti Top Gun: Maverick tai outo toimintakomedia Everything Everywhere All at Once voittaa parhaan elokuvan Oscarin? Ne ja kahdeksan muuta elokuvaa kilpailevat nyt elokuvamaailman kuuluisimmasta palkinnosta.

Vastassa näillä yleisönsuosikeilla on muun muassa kimalteleva elämäkertaelokuva Elviksestä, menestysohjaaja Steven Spielbergin omaan lapsuuteen pohjautuva perhedraama The Fabelmans sekä fantasiaseikkailu Avatar: The Way of Water.

Lue lisää: Tässä ovat Oscar-ehdokkaat: eniten palkinto­ehdokkuuksia kahmi yllättävä elokuva

Katso alta listasta, mistä voit nähdä tämän vuoden tärkeimmät Oscar-ehdokkaat:

Everything Everywhere All at Once

Evelyn (Michelle Yeoh) temmataan keskelle hyvän ja pahan taistelua toimintakomediassa Everything Everywhere All at Once.

11 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), naispääosa (Michelle Yeoh), naissivuosa (Jamie Lee Curtis), naissivuosa (Stephanie Hsu), miessivuosa (Ke Huy Quan), alkuperäiskäsikirjoitus, puvustus, leikkaus, alkuperäismusiikki, alkuperäiskappale (This Is a Life).

Mikä? Absurdissa toimintafantasiassa nainen temmataan rinnakkaisiin ulottuvuuksiin taistelemaan pahan ruumiillistumaa – omaa tytärtään – vastaan.

Missä? Elokuvateatterit, suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplay, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Riemukas seikkailu ällistyttää toiminnalla, nakkisormilla ja dildoilla ja kertoo silti kauniisti äidin ja tyttären vaikeasta suhteesta. ★★★★

Lue lisää: Indiana Jonesin lapsinäyttelijä teki kaikkien aikojen comebackin – palkintoja sataa nyt 51-vuotiaana

Länsirintamalta ei mitään uutta

Ensimmäisen maailmansodan karuus selviää nuorille sotilaille nopeasti sotadraamassa Länsirintamalta ei mitään uutta.

9 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, paras kansainvälinen elokuva (Saksa), sovitettu käsikirjoitus, kuvaus, maskeeraus ja hiusmuotoilu, alkuperäismusiikki, lavastus, äänityö, erikoistehosteet.

Mikä? Uusi saksalaissovitus Erich Maria Remarquen vuoden 1929 romaanista, jossa nuoren sotilaan innostus karisee ensimmäisen maailmansodan rintamalla.

Missä? Suoratoistopalvelu Netflix.

Erityistä? Saksalaiselokuva voitti isosti jo brittien Bafta-palkintogaalassa.

The Banshees of Inisherin

Miesten (Brendan Gleeson, edessä, ja Colin Farrell) ystävyys katkeaa oudosti irlantilaisessa draamassa The Banshees of Inisherin.

9 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus (Martin McDonagh), miespääosa (Colin Farrell), miessivuosa (Brendan Gleeson), miessivuosa (Barry Keoghan), naissivuosa (Kerry Condon), alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus, alkuperäismusiikki.

Mikä? Irlantilaiselle saarelle sijoittuvassa draamassa pitkäaikaisista ystävyksistä toinen sanoo yllättäen kaveruutensa irti.

Missä? Elokuvateatterit.

Erityistä? Irlantilaiselokuva keventää käsittelemäänsä masennusta omalaatuisella huumorilla.

Elvis

Elämäkertaelokuvan Elvis Presleytä näyttelee Austin Butler.

8 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, miespääosa (Austin Butler), kuvaus, puvustus, leikkaus, maskeeraus ja hiusmuotoilu, lavastus, äänityö.

Mikä? Rocktähti Elvis Presleyn elämäkerta hänen managerinsa Tom Parkerin näkökulmasta.

Missä? Suoratoistopalvelu HBO Max, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Vauhdikas draama nojaa Elvistä esittävään Austin Butleriin, komeaan musiikkiin sekä yltäkylläiseen kuvakieleen. ★★★

Lue lisää: Elvis-elokuvan pääosa vei viikoksi sänkyyn, kun nuoren tähden keho romahti – mukana Oscar-veikkauksissa

The Fabelmans

Michelle Williams näyttelee tunteidensa kanssa kamppailevaa äitiä perhedraamassa The Fabelmans.

7 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus (Steven Spielberg), naispääosa (Michelle Williams), miessivuosa (Judd Hirsch), alkuperäiskäsikirjoitus, alkuperäismusiikki, lavastus.

Mikä? Ohjaaja Steven Spielbergin omiin nuoruusmuistoihin perustuva perhedraama.

Missä? Elokuvateatterit.

IS-arvio: Nuoren pojan kasvutarina on lämmin, vilpitön ja herttainen – sekä hieman tasapaksu. ★★★

Tár

Cate Blanchett näyttelee draamassa kapellimestaria, jonka arki murenee.

6 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus (Todd Field), naispääosa (Cate Blanchett), kuvaus, leikkaus, alkuperäiskäsikirjoitus.

Mikä? Draama saksalaisen sinfoniaorkesterin arvostetusta kapellimestarista, jonka elämä alkaa murentua.

Missä? Elokuvateatterit.

Erityistä? Cate Blanchett on kerännyt antaumuksella näyttelemästä pääosasta kosolti ylistystä.

Top Gun: Maverick

Tom Cruise palasi Top Gun: Maverickissa tuttuun läpimurtorooliinsa hävittäjälentäjä Pete ”Maverick” Mitchelliksi.

6 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, sovitettu käsikirjoitus, leikkaus, alkuperäiskappale (Hold My Hand), äänityö, erikoistehosteet.

Mikä? Top Gunin (1986) jatko-osassa omapäinen Maverick (Tom Cruise) valmentaa nuoria hävittäjälentäjiä vaikeaan tehtävään.

Missä? Suoratoistopalvelu Skyshowtime, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Vauhdikas lentoseikkailu on Hollywood-spektaakkelia parhaimmillaan: tunteellinen, vaikuttava ja mukaansatempaava. ★★★★

Lue lisää: Kommentti: Tom Cruise teki tämän vuoden ylivoimaisen jättihitin – tästä syystä Top Gun: Maverick saa miehetkin kyyneliin

Black Panther: Wakanda Forever

Wakandan mahtinaiset Okoye (Danai Gurira) ja kuningatar Ramonda (Angela Bassett) luotsaavat maataan kuninkaan kuoleman jälkeen.

5 Oscar-ehdokkuutta: Paras naissivuosa (Angela Bassett), puvustus, maskeeraus ja hiusmuotoilu, alkuperäiskappale (Lift Me Up), erikoistehosteet.

Mikä? Kuninkaan kuoltua Wakandan supersankarit järjestäytyvät Marvel-seikkailussa uudestaan puolustaakseen valtakuntaansa vihollista vastaan.

Missä? Suoratoistopalvelu Disney+, digiosto/vuokra.

Erityistä? Supersankariseikkailu nostaa esiin mustien näyttelijöiden kärkikaartia.

Avatar: The Way of Water

Jake Sully (Sam Worthington) ja Neytiri (Zoe Saldana) puolustautuvat ihmiskunnan hyökkäystä vastaan Avatar-seikkailussa The Way of Water.

4 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, lavastus, äänityö, erikoistehosteet.

Mikä? Avatar-seikkailun (2009) jatko-osassa Jake Sullyn (Sam Worthington) perhe joutuu puolustautumaan ryöstöretkelle saapuvia ihmissotilaita vastaan.

Missä: Elokuvateatterit.

IS-arvio: Seikkailuspektaakkeli on teknisesti vaikuttava, mutta juoni on alkuperäisen elokuvan toisinto, nyt teini-ikäisten nuorten näkökulmasta kerrottuna. ★★

Lue lisää: Kommentti: Uusi Avatar on teknisesti ällistyttävä spektaakkeli – James Cameron teki kuitenkin virheitä, jotka taatusti jakavat faneja

Babylon

Näyttelijä Nellie LaRoy (Margot Robbie) ottaa ilon irti Hollywoodin 1920-luvun riettaista bileistä spektaakkelidraamassa Babylon.

3 Oscar-ehdokkuutta: Paras puvustus, lavastus, alkuperäismusiikki.

Mikä? Satiirinen spektaakkelidraama kuvaa Hollywoodin 1920- ja 1930-luvun taitteen loistoa ja rappiota mykkäelokuvan työryhmän näkökulmasta.

Missä? Elokuvateatterit.

IS-arvio: Elokuvantekoa ylistävä eeppinen draama tarjoilee monia herkullisia hetkiä Margot Robbien ja Brad Pittin kera, mutta kokonaisuus harhailee. ★★

Lue lisää: Kommentti: Margot Robbie ja Brad Pitt juhlivat huumeiden ja riettaiden seksi­leikkien keskellä – Babylon-elokuvan jälkimaku on kuin oksennuksen ja raikastavan pastillin sekoitus

The Batman

Batmanin tarina alkaa jälleen alusta. Nyt synkkää sankaria näyttelee Robert Pattinson.

3 Oscar-ehdokkuutta: Paras äänityö, erikoistehosteet, maskeeraus ja hiusmuotoilu.

Mikä? Batman (Robert Pattinson) ja Catwoman (Zoë Kravitz) jäljittävät rikosseikkailussa sarjamurhaajaa ja pureutuvat Gotham Cityn korruptioon.

Missä? Suoratoistopalvelu HBO Max, digiosto/vuokra.

IS-arvio: Synkkä supersankaritarina pursuaa viettelevän jylhiä kohtauksia, vaikka 3 tuntia onkin aivan liikaa. ★★

Lue lisää: Robert Pattinson kertoo äärimmäisyyksiin menneestä dieetistään Batman-roolia varten, jotta hänen ei tarvitsisi hävetä paidattomuutta

Triangle of Sadness

Yaya (Charlbi Dean) ja Carl (Harris Dickinson) luksusjahdille sijoittuvassa satiirissa Triangle of Sadness.

3 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, ohjaus (Ruben Östlund), alkuperäiskäsikirjoitus.

Mikä? Ruotsalainen satiiri luokkaeroista käsittelee luksusjahdin matkalla tasa-arvoa ja epäterveellisiä valta-asetelmia.

Missä? Elokuvateatterit, digiosto/vuokra.

Erityistä? Ruotsalaisohjaaja ei arastele groteskien tilanteiden ja puistattavan huumorin käyttöä.

Lue lisää: Näyttelijä Charlbi Dean, 32, on kuollut

The Whale

Muumio-seikkailuista tuttu Brendan Fraser näyttelee The Whale -elokuvassa sairaalloisen ylipainoista opettajaa.

3 Oscar-ehdokkuutta: Paras miespääosa (Brendan Fraser), naissivuosa (Hong Chau), maskeeraus ja hiusmuotoilu.

Mikä? Sairaalloisen ylipainoinen opettaja yrittää draamassa tutustua uudestaan teini-ikäiseksi kasvaneeseen tyttäreensä.

Missä? Elokuvateatterit.

IS-arvio: Brendan Fraser vakuuttaa viehättävässä elokuvassa ylipainonsa kanssa kamppailevana lempeänä miehenä. ★★★

Lue lisää: Tunnistaisitko? Takavuosien Hollywood-tähti palasi valkokankaalle täysin muuttuneena

Living

Bill Nighy näyttelee vakavasti sairastuvaa virkamiestä draamassa Living.

2 Oscar-ehdokkuutta: Paras miespääosa (Bill Nighy), sovitettu käsikirjoitus.

Mikä? Akira Kurosawan draamaan Ikiru – tuomittu (1952) pohjautuvassa elokuvassa virkamies sairastuu vakavasti 1950-luvun Lontoossa.

Missä? Ei katsottavissa tällä hetkellä.

Women Talking

Women Talking -elokuvan pääosissa ovat Ben Whishaw, Rooney Mara ja Claire Foy.

2 Oscar-ehdokkuutta: Paras elokuva, sovitettu käsikirjoitus.

Mikä? Tositapahtumiin perustuvassa draamassa uskonnollisen yhteisön naiset joutuvat tekemään päätöksiä, kun he joutuvat raiskatuiksi.

Missä? Ei katsottavissa tällä hetkellä.

Aftersun

Sophie (Francesca Corio) lähtee isänsä (Paul Mescal) kanssa yhteiselle lomamatkalle draamassa Aftersun.

1 Oscar-ehdokkuus: Miespääosa (Paul Mescal).

Mikä? Nainen muistelee draamassa 20 vuoden takaista lomamatkaa etäiseksi jääneen isänsä kanssa.

Missä? Elokuvateatterit, ensi-ilta 14.4.

Erityistä? Paul Mescal on kerännyt kehuja isän roolistaan.

Blondi

Näyttelijä Marilyn Monroen rooliin heittäytyy osittain kuvitteellisessa elämäkertaelokuvassa Ana de Armas.

1 Oscar-ehdokkuus: Paras naispääosa (Ana de Armas).

Mikä? Runsaasti taiteellisia vapauksia ottava elämäkertaelokuva Marilyn Monroen koettelemuksista nuoruudessa ja Hollywoodissa.

Missä? Suoratoistopalvelu Netflix.

Erityistä? Elokuva pureutuu Marilyn Monroen huhuttuihin hyväksikäyttötapauksiin – tosin kaikki siitä ei olekaan totta.

Lue lisää: Marilyn Monroen traagista elämää ruotiva uutuus­elokuva täynnä rajuja huhuja: hyväksi­käyttöä, raiskaus, äidistä traumoja?

Causeway

Traumatisoitunut mekaanikko (Brian Tyree Henry) ja traumatisoitunut sotilas (Jennifer Lawrence) saavat tukea toisistaan draamassa Causeway.

1 Oscar-ehdokkuus: Paras miessivuosa (Brian Tyree Henry).

Mikä? Aivovamman aiheuttamasta traumasta kärsivä entinen sotilas (Jennifer Lawrence) ystävystyy New Orleansissa auto-onnettomuudessa traumatisoituneen mekaanikon kanssa.

Missä? Suoratoistopalvelu Apple TV+.

Erityistä? Pienimuotoinen draama on saanut kehuja vahvoista näyttelijäsuorituksista.

To Leslie

Andrea Riseborough näyttelee päihdeongelmien kanssa kamppailevaa yksinhuoltajaäitiä draamassa To Leslie.

1 Oscar-ehdokkuus: Paras naispääosa (Andrea Riseborough).

Mikä? Lottovoiton saava yksinhuoltajaäiti kamppailee päihde- ja elämänhallintaongelmien kanssa.

Missä? Elokuvateatterit, ensi-ilta 10.3.

Erityistä? Yllätysnimi Andrea Riseborough sai ehdokkuutensa erikoisella tavalla: hänen puolestaan kampanjoivat niin näyttelijäkollegat kuin Hollywoodin ykkösohjaajat.

Lue lisää: Oscar-palkintojen ympärille muodostui kummallinen soppa – naisnäyttelijän ehdokkuus saatetaan perua erikoisesta syystä

IS-arviot on kirjoittanut elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Oscar-gaala 2023 järjestetään su–ma 12.–13.3. välisenä yönä klo 2.00 alkaen. IS seuraa gaalaa. Gaala on katsottavissa Teema & Fem -kanavalta suorana lähetyksenä sekä uusintana ma 13.3. klo 21.00 alkaen.