Ex-uutisankkuri Aino Huilaja kertoo, millaiset seuraukset täydellisellä elämän­muutoksella oli – tällaista on ollut asua puolison kanssa paketti­autossa

Pakettiautossa asuminen on opettanut Aino Huilajaa olemaan sallivampi itseään kohtaan. Nykyisin hän myös suhtautuu elämään innokkaammin. Uudessa ohjelmassa Huilaja perehtyy ilmiöön, jossa asutaan pakussa.

Vapaus. Sitä MTV:llä vuosia uutisankkurina työskennellyt Aino Huilaja halusi, kun hän irtisanoutui vakituisesta työstään, laittoi omistusasuntonsa vuokralle ja muutti puolisonsa Jerry Ylkäsen ja Arska-koiransa kanssa oranssiin pakettiautoon. Oli aika lähteä Eurooppaan.

Silloin ei käynyt mielessäkään, että televisiotöillä uran luonut pariskunta tekisi ilmiöksi kohonneesta pakettiauto­asumisesta ohjelman televisioon – tämä työ kun oli juuri se, minkä Huilaja halusi jättää taakseen.

Nyt kolme ja puoli vuotta tuon elämänmuutoksen jälkeen Ylellä alkaa dokumentaarinen sarja Van Life, jossa Huilaja nähdään kameran edessä, ja Ylkänen on sen takana.

Sarja ei kerro pelkästään kaksikon seikkailusta Ranssi-pakettiautolla eteläisessä Euroopassa, vaan se sukeltaa koko van life -ilmiöön pakussa elävien ihmisten kautta. Ohjelmassa esimerkiksi pohditaan, mikä motivoi muuttamaan pakettiautoon, kuinka vähällä voi pärjätä, miten töiden teko onnistuu pakettiautosta ja miksi asiasta ylipäänsä on tullut niin suosittua.

Reitille on osunut henkeäsalpaavia näkymiä.

Ohjelmaa on kuvattu muun muassa Espanjan Andalusiassa, Italian Sardiniassa, Dolomiiteilla ja Suomen Lapissa.

Sarjassa tavataan esimerkiksi pariskunta, joka tekee vanhasta muuttoautosta käsin töitä suomalaiselle start up -yritykselle.

– Van life ei ole vain kolme-nelikymppisten, hyvätuloisten ja työnsä jättäneiden ihmisten trendi. Etelä-Euroopassa näkee sekä vanhempia että nuorempia eri ammateista tulevia ihmisiä, jotka ovat muuttaneet oman elämäntyylinsä sellaiseksi, että he pystyvät tulemaan toimeen tien päällä, Huilaja kertoo.

– Pakettiautoissa elelevillä ihmisillä, vanlifereilla, tuntuu olevan valtava intohimo johonkin. Usein se on joku luontoaktiviteetti tai harrastus, jota maailmalle lähdetään tekemään. Monet intohimoiset valokuvaajat valitsevat tällaisen tavan asua.

Ohjelmassa tutustutaan suosittuun ilmiöön, jossa asutaan pakettiautossa. Vanliferit kertovat omia kokemuksiaan.

Huilaja oli jo pitkään pohtinut muutosta kiireiseen oravanpyörä­elämään. Hän oli kyllästynyt työhönsä uutisankkurina, eikä arki ollut enää mielekästä. Huilaja antoi itselleen puoli vuotta aikaa tutkiskella, mikä ratkaisu olisi hänelle paras.

Hän alkoi tehdä muutoksen hyväksi asioita yksi askel kerrallaan. Ensin hän päätti muuttaa omaa työnteon tyyliään: hän testasi sellaista, ettei työskentelisikään yhtä intohimoisesti tai puuttuisi kaikkeen. Se ei sopinut työorientoituneelle.

Hän alkoi säästää ja lisäsi töiden tekoa, kun hänelle tarjottiin juontopestiä Huomenta Suomessa. Samalla pesti oli hyvä paikka tarkastella, olisiko juontaminen sitä, mitä hän haluaisi tulevaisuudeltaan.

Ruokailuhetki matkan varrella.

Myös Helsinki oli alkanut asuinpaikkana tökkiä: hän oli kyllästynyt ulkoiluttamaan koiraa saman korttelin ympäri.

– Olin kyynistynyt hirveästi, enkä oikein innostunut mistään.

– Nykyäänhän on tämä quiet quitting -ilmiö (”hiljalleen tapahtuva irtisanoutuminen”). Tätähän minä varmaan yritin omassa työssäni.

Kun Huilaja ja Ylkänen ostivat pakettiauton remontoidakseen siitä asumiskelpoisen, he ajattelivat, ettei heidän ole pakko muuttaa sinne kokoaikaisesti, jos se ei tunnukaan enää omalta ajatukselta. Tai remontin jälkeen he voivat käydä sillä reissussa tai pitää sitä kakkoskotina – eräänlaisena kesämökkinä.

Lopulta kuitenkin kokonaan pakuun muuttaminen tuntui oikealta ratkaisulta.

– Kun lähdimme, minun henkilökohtainen intohimoni oli saada vapaus. Ensimmäinen vuosi oli hieno: sain sen riippumattomuuden tunteen. Toki siihen siivitti se, että meillä oli hyvät säästöt ja pystyimme olemaan taloudellisesti vapaita. Toimittaja- ja kuvaajapariskuntana olimme saaneet sovittua pieniä työtehtäviä.

Puolisen vuotta lähdön jälkeen iski korona, ja pakettiauto kuljetti reissulaiset Suomen Lappiin. He asuivat erämökissä ilman juoksevaa vettä tai sähköä.

Kun kevät saapui, selkiintyi pariskunnan ajatus siitä, että he lähtisivät syksyllä takaisin tien päälle. Alkoi syntyä idea myös tv-ohjelman tekemisestä.

Toki matkalla pariskunta oli tehnyt töitä aiemminkin. Pakettiautossa Huilaja, 40, teki erilaisia kirjoitustöitä, podcastia ja kirjoitti Pakumatkalla-kirjan (Otava, 2021).

Vanha pakettiauto on pärjännyt reissussa hyvin, eikä sen kanssa ole sattunut pieniä vastoinkäymisiä kummempaa.

– Työn tekeminen autossa pienen tilan ja keskittymisen takia ei ole ollut kaikkein helpointa.

Huilaja ja Ylkänen ovat ennenkin tehneet töitä yhdessä. Say What -dokumenttisarjan (2017) teko vei heidät silloinkin ulkomaille.

– Olemme onnistuneet löytämään siihen ammattimaisuuden: vaikka kuinka olisi ottanut toinen päähän, sitä on vain keskittynyt tekemiseen. Yhdessä työskentely onkin ollut yllättävän mukavaa. Toki, kun tuntee toisen noin hyvin, saattaa olla suorapuheinen. Musta tuntuu, että entisessä elämässä meillä meni paljon huonommin, kun me molemmat teimme omia hommiamme hullun paljon ja annoimme paljon työlle. Silloin näimme hyvin harvoin. Nyt näemme koko ajan, teemme töitä yhdessä ja olemme koko ajan yhdessä, mutta tämä tuntuu sopivan meille.

Pariskunta on perustanut myös tuotantoyhtiön.

– Se alun intohimo vapauteen on muuttunut. Me ei enää liihotella menemään, nythän me tietysti mietitään elämää myös aika paljon työn kautta.

– Emme me varmaan loppuelämää asu pakettiautossa. Elämä on nyt muuttunut, ja teemme vaativampia töitä. Toivon, että tästä kokemuksesta jää käteen into. Kerran koettu vapaus on antanut minulle paljon.

Reilussa kolmessa vuodessa maailma on muuttunut, ja siinä samalla pakettiautossa asuminen on muuttanut myös reissulaisten ajatusmaailmaa. Huilaja on esimerkiksi oppinut olemaan sallivampi itseään kohtaan.

– Elän nyt omannäköisempää elämää, johon suhtaudun innokkaammin. Huomaan innostuvani asioista ja osaan nauraa itselleni enemmän.

– Minulla oli monelle tyypillinen ajatusmaailma: opiskelut, työ, eteneminen. Se on jäänyt unholaan. Olen edelleen hyvin intohimoinen tekijä, mutta nykyisin uskallan ottaa erilaisia riskejä ja testata, toimivatko ne. Esimerkiksi en koskaan ajatellut kirjoittavani kirjaa. Se oli hyvin pelottava projekti, mutta ajattelin, että miksi en yrittäisi.

Tänä talvena oranssi pakettiauto on kiertänyt Lappia. Samalla on tehty ohjelman toista tuotantokautta. Tulevaisuus on muuten avoinna.

– Asuntomme Helsingissä on vuokralla. Tällä hetkellä ei näytä siltä, että olisimme sinne menossa. Olemme miettineet, mihin tulevaisuudessa asetumme. Katseemme ovat olleet pohjoisessa, mutta nähtäväksi jää.

Pakettiautossa asuessa peseytymisetkin hoituvat luonnon keskellä.

– Tämä elämäntapa on opettanut sen, että päätösten ei tarvitse olla pitkäkantoisia. Aiemmin ajattelin asunnon oston suhteen, että siellä pitää viihtyä koko loppuelämä. Nyt tiedän, ettei minun tarvitse sitoa itseäni paikkoihin väkisin.

Mitä terveisiä Huilaja lähettää heille, jotka haaveilevat samankaltaisesta muutoksesta?

– Punnitkaa sitä riittävästi. On erittäin hyvä, että on omia unelmia. En halua kuitenkaan kannustaa ihmisiä tekemään päättömiä ratkaisuja – silloin oma unelma voi kariutua aika nopeasti. Suosittelen tekemään muutoksen eteen yhden asian kerrallaan, ettei ilman harkintaa ota hullua riskiä.

Van Life -sarja alkaa maanantaina 6.3. Yle Areenassa ja sunnuntaina 12.3. TV1-kanavalla kello 18.15.

