Äitien ja poikien seksitehtävä oli liikaa – tv-ohjelman kilpailija poistui paikalta

Milf Manorin seksivalistustehtävä oli liikaa jopa osanottajille.

Milf Manorin on arvosteltu olevan liikaa ”jopa innokkaimmille törky-realityn” ystäville.

Suomessa Discovery+ ja TLC -kanavilla pyörivä Milf Manor on ollut yksi alkuvuoden kohutuimmista tosi-tv-sarjoista.

Deittailusarjassa meksikolaiseen rantaretriittiin on kuskattu lauma viidenkympin molemmin puolin olevia naisia ja heidän parikymppisiä poikiaan – kummankaan porukan tästä tietämättä.

Sitten osapuolten on määrä sekaantua toisiinsa erinäisin tavoin.

Daily Mail kertoo sarjan uusimmista pahennusta herättäneistä käänteistä.

Sarjassa nähdään ohjelmanumero, jossa äidit antavat pojille seksivalistusta.

Pojille taotaan oppia seksilelujen, erinäisten hedelmien sekä naisen anatomiaa käsittelevien kuvien avulla. Äidit nostelevat pakasta kysymyksiä, ja poikien on vastattava.

Reaktiot ja lopputulokset ovat vaihtelevia.

Yksi äideistä, 46-vuotias Charlene DeCicco, ylpeilee 23-vuotiaan Harrison-poikansa asiantuntemuksella. Hän pyytää tätä osoittamaan taululta, missä häpyhuulet sijaitsevat.

Poika osoittaa väärin.

– Tärkeintä on tietää, minne se laitetaan. Ei niitä kaikkia osia tarvitse tuntea, ei sinne mitään mikroskooppia tarvita, perillinen puolustautuu.

Stefany Johnsonin, 46, suhtautuminen on taasen paljon kainompi.

– Ei tällaisesta pitäisi jutella julkisesti tai lastensa kanssa. Seksipuhe jääköön kumppanin kanssa keskusteltavaksi, hän linjaa.

Kun pojat alkavat demonstroida omia suuseksikykyjään esimerkiksi appelsiinien avulla, Stefanylle riittää. Hän häipyy paikalta.

Nämä ylävartalot joutuivat äitien hipelöitäviksi.

Yksi sarjan kohukohtauksista nähtiin jo avausjaksossa.

Siinä äidit hiplasivat silmät sidottuina poikien paljaita ylävartaloita. Mykkien torsojen seasta oli määrä tunnistaa oma jälkeläinen.

Tällaiset tempaukset ovat saaneet someyleisön teilaamaan sarjan poikkeuksellisen törkeänä. Netissä on myös kyselty, voisiko tällaista sarjaa lainkaan tehdä, jos sen sukupuoliasetelmat käännettäisiin ympäri.

Myös esimerkiksi CNN on kirjoittanut sarjan olevan liikaa ”jopa kaikista innokkaimmille törky-realityjen faneille". New Yorker -lehti taas kuvaili Milf Manorin olevan tosi-tv-ohjelmien rimanalitus.

The Guardian ei puolestaan paheksunut sarjan ronskia meininkiä. Päin vastoin Milf Manor vaikutti lehden mukaan shokeeraavasta konseptistaan huolimatta jopa tylsältä.

Ohjelman luoneen Spun Gold TV -tuotantoyhtiön Daniela Neumann sanoo Washington Postin haastattelussa olevansa ihmeissään sarjan saamasta nuivasta vastaanotosta.

– En ymmärrä, mikä tässä on niin ihmeellistä. Kukaan ei ole tehnyt mitään väärää ja kaikki sarjassa olevat ovat aikuisia ihmisiä. En ihan ymmärrä palautetta, mutta kaikki mikä herättää keskustelua, on hyvä asia.

Milf on tunnettu nimike muun muassa aikuisviihteestä, jossa se tarkoittaa englanniksi ”mother I’d like to fuck”, eli ”äiti, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä”.

Milf Manor on ollut nähtävissä Discovery+ ja TLC -kanavilla sunnuntaisin 26.2. alkaen.