28-vuotiaana äkkiä menehtyneen Jansen Panettieren kuolinsyy selvisi

Näyttelijä kuoli New Yorkissa helmikuun puolivälissä.

Runsas viikko sitten kuolleen Jansen Panettieren, 28, perhe julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa he paljastavat näyttelijän kuolinsyyn. Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Panettieren näyttelijäsisko Hayden Panettiere sekä vanhemmat Skip Panettiere ja Lesley Vogel.

Panettieren perheen mukaan hänen yllättävä kuolemaansa johtui sydämen ongelmista. CNN:n mukaan tiedotteessa kerrotaan, että Panettieren sydän oli laajentunut ja hän kärsi aorttaläpän komplikaatioista.

Yahoon haastatteleman sydänlääkärin Jeffrey Teutebergin mukaan sydämen laajentuminen on yleinen vaiva, josta miljoonan amerikkalaiset kärsivät. Teutebergin mukaan vaiva on kuitenkin yleisempi huomattavasti 28-vuotiasta Panettierea vanhemmilla.

Laajentunut sydän voi Teutebergin mukaan aiheuttaa muun muassa suorituskyvyn laskua, sykkeen nousu ja väsymystä. Myös hengenahdistusta voi esiintyä ja sairaus saatetaan sekoittaa sen vuoksi astmaan. Sairautta voi hoitaa lääkkeillä tai läppävuoto voidaan korjata leikkauksessa. Teutebergin mukaan vaikeimmissa tapauksissa voidaan myös turvautua sydämensiirtoon.

Jansen Panettiere kuoli New Yorkissa toissa viikonloppuna. Hän näytteli uransa aikana muun muassa sarjoissa The Walking Dead ja Even Stevens. Viime vuonna hänet nähtiin elokuvassa Love and Love Not.

Panettiere työskenteli myös ääninäyttelijänä muun muassa vuonna 2006 ilmestyneessä Ice Age -elokuvassa.

Panettiere oli viisi vuotta näyttelijäsiskoaan nuorempi. Hayden Panettiere on tähdittänyt muun muassa Heroes- ja Nashville-sarjoja.