Kansainväliset euroviisuasiantuntijat valitsivat yksimielisen suosikkinsa UMK23-biiseistä.

IS:n Tv-lehti pyysi raatiin euroviisuasiantuntijoita, jotka pitävät suosittuja euroviisuaiheisia somekanavia. Mukaan lähtivät englantilainen Luke White, espanjalainen Clara Cabrera ja irlantilainen Tom ”Eurovision Tom” Davitt.

1. Robin Packalen: Girls Like You

Luke White: Tämä on radioystävällisin kappale, ja samalla näistä kaikista kaupallisin. Kappaleessa on 60- ja 70-lukujen sävyjä, jotka tekevät siitä kiinnostavan, ja tuotannossa tapahtuu koko ajan jotain. Kyseessä on hyvän fiiliksen ralli, joka on täynnä koukkuja ja saa kenen tahansa tanssijalan vipattamaan. Lopputulos on ehkä hieman liian siloteltu, ja muihin kappaleisiin verrattuna se ei ole niin persoonallinen. Pisteet: 6

Clara Cabrera: Hyvin korrekti ja tanssittava biisi, mutta tästä puuttuu yllätyselementti. Tämä ei kyllä myöskään ärsytä. Hyvin radioystävällinen. Pisteet: 5

Tom Davitt: Kuten viime vuonna, kaikkein suurin nimi aloittaa UMK:n tänä vuonna. Vaikka aloituspaikka on yleensä murhaa, The Rasmus onnistui silti pomppaamaan siitä voittoon 2022. Tämä on porukan vaarattomin biisi, joka käyttää hyväkseen 80-luvun poptrendiä, joka on nyt pinnalla. Rehellisesti puhuen tästä puuttuu sitä, mitä muilla biiseillä on, joten Robin tarvitsee kunnon lavashow’n, jos haluaa tulla tästä porukasta muistetuksi. En uskoisi pääsevän euroviisujen finaaliin. Pisteet: 4

Yhteensä: 15

2. KUUMAA: Ylivoimainen

Luke: Onpa hyvän mielen biisi! Tämä toimii alusta loppuun saakka. Rento kappale, jonka koukku saa yleisön laulamaan mukana. Kakkossäkeessä oma mielenkiintoni laskee hieman. Pieni nostatus olisi mahtunut mukaan pitämään yleisö biisin pauloissa. Pisteet: 7

Clara: Nautittava biisi tarttuvalla melodialla kertosäkeessä, mutta ajatellen muita jo Liverpooliin valittuja kappaleita, tämä jää jalkoihin. Hyvää kasarihenkiä kuitenkin! Pisteet: 4

Tom: Jos haluaa kappaleen, joka on turvallinen, mutta silti säkenöivä, KUUMAA tarjoilee sen tarttuvilla koukuillaan. Ylivoimaisessa on nostalgiaa, mutta myös omaperäisyyttä. Vaikka tällä biisillä olisi ihan suhteellisen hyvät mahdollisuudet päästä finaaliin Liverpoolissa, se on silti riski. Pisteet: 8

Yhteensä: 19

3. Käärijä: Cha Cha Cha

Luke: Tämä on täydellinen valinta Suomen kappaleeksi Liverpooliin. Käärijän musiikki on todella omaperäistä, eikä mitään tällaista ole vielä kuultu viisuissa. Tämä on jotain ihan muuta, melkein anti-poppia ja ihan kahelia! Energiaa riittää lopusta alkuun. On ihan sama, missä välissä tämä esitetään, tämä jää mieleen. Riskihän tämä on, eikä asetu mihinkään tavalliseen kappalerakenteeseen, koska yhdessä biisissä on useita eri genrejä, mutta sittenhän on jotakin jokaiselle! Veikkaan, että ihmiset sekoavat ja alkavat huutaa: ”Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha!” Pisteet: 12

Clara: Alun biitti vihjaa, minkä tyyppinen biisi tulee, mutta eipäs niin olekaan. Tämä on paljon muuta. Tämä party metalin genre erottuu todellakin muista viisubiiseistä (varsinkin näistä jo valituista). Tämä on tarttuva, hauska ja aggressiivinen, ja siinä on tarpeeksi mukana soundia, josta suomalaiset pitävät ja laittavat yleensä euroviisuihin. Pisteet: 12

Tom: Suomi on parhaillaan neljäntenä euroviisujen vedonlyöntitilastoissa, ja Käärijä on se syy. UMK-ennakkosuosikin rap-rockbiisi on omalaatuinen, villi ja tuo aivan uutta euroviisumaailmaan. Lisäksi hänellä on jo uskollinen faniyhteisönsä euroviisupiireissä. Biisin muuntautuminen elektroniseksi popiksi loppupuolella on nerokasta ja voittaa puolelleen kappaleen ensimmäisen osan tuominneet. Jos hän onnistuu hyvin livenä, Suomi saattaa päästä top-vitoseen koko euroviisuissa. Pisteet: 12

Yhteensä: 36

Lue lisää: Tuntematon artisti jätti UMK:n ennakkosuosikit täysin varjoonsa – nyt Käärijä kertoo, miksi paita ei pysy keikoilla päällä

4. Keira: No Business On The Dancefloor

Luke: Keira on tosissaan tällä kuumalla tanssilattiantäyttäjällä. Tässä on kaikille nautittavaa vibaa, minkä takia kappale on turvallinen valinta. Silti se säilyttää kuuman etnisen jälkimaun. Keira on UMK-artisteista tähän hetkeen sopivin ja tihkuu persoonallisuutta, mitä lisäävät vielä erikoiset sanoitukset, kuten ”Swing it like Harry Potter”. Pisteet: 8

Clara: Yllättävät ja korvaa miellyttävät instrumentaaliset bridge-osat iskevät minuun. Kertosäe on tarttuva, ja ymmärrän, miksi tämä biisi toimii hyvin euroviisuklubeilla sijoituksesta huolimatta. Tällä on hyvät mahdollisuudet erittäin näyttävään koreografiaan. Pisteet: 8

Tom: The Voice of Finlandista tuttu Keira näyttää, kuinka lahjakas onkaan tällä nopeatempoisella tanssibiisillään. Euroviisupiireissä rakastetaan tyttöbändejä, mutta ne eivät pärjää hyvin yleisöäänissä euroviisuissa. Keira tarvitsee moitteettoman show’n kumotakseen nämä huolet. En usko biisin yltävän välttämättä jatkoon semifinaalistaan Liverpoolissa. Pisteet: 7

Yhteensä: 23

5. Benjamin: Hoida mut

Luke: Jälleen eloisa ja energinen biisi. Henkilökohtaisesti tämä ei ole korkealla listallani, mutta tällaista tarvitaan euroviisuihin 2023 (ottaen huomioon, mitä sinne on jo valittu), koska kappale on suomeksi ja tuo mukaan 80-luvun instrumentteja. Se erottaa biisin muista. Tässä on hyvä kombo suomea ja trendikäs mainio koukku, johon yleisö voi tarttua. Pisteet: 10

Clara: Hyvin miellyttävä biisi, jossa on hyvä rytmi. Kivaa 80-luvun soundia. En pysty istumaan aloillani kuunnellessani tätä, ja on hyvä, että kansainväliselle euroviisuyleisölle tarjotaan yksi lause englanniksi. Rakastan sitä, että kappale on muuten suomeksi ja pidän Benjaminin vokaaleista. Biisi tarjoaa mahdollisuudet visuaaliseen esitykseen, mikä lisää sen toimivuutta. Pisteet: 10

Tom: Toinen euroviisupiirien pääsuosikki on Benjamin, joka on hyvin tunnettu suomalaisartisti. Hoida mut jatkaa 80-luvun trendiä, mutta on silti omaperäinen ja sisältää fantastisen kertosäekoukun ja hienon syntikkamelodian. Benjamin huokui itseluottamusta videollaan, ja hänen pitää onnistua välittämään sitä lavalla lunastaakseen biisinsä nimen. Pääsisi finaaliin Liverpoolissa. Pisteet: 10

Yhteensä: 30

6. Lxandra: Something To Lose

Luke: Yksinään tällä olisi kovat mahdollisuudet ja vahvaa symbolista ulottuvuutta. Toisaalta tässä moninaisessa joukossa biisi jää alakynteen. Sanoitukset ovat syvälliset ja tunnelma raaka ja merkityksellinen. Yksinkertaisuudessa on voimaa, ja sävellys on upea, kuten laulukin. Tämä ei vain pärjää muille UMK23:ssa. Pisteet: 4

Clara: Nousee esiin ainoana balladina. Kappale luo täysin erilaisen ilmapiirin: intiimin ja hauraan. Lxandran ääni on hypnoottinen ja hänen tavassaan liikkua on erikoista vetovoimaa, joka pitää katseen kiinni hänessä. Hän esittelee itsensä haavoittuvaisella mutta silti rohkealla tavalla. Sijoitus riippuu siitä, millä tuulella yleisö on. Pisteet: 7

Tom: Minkä tahansa maan euroviisukarsinta taistelisi kynsin ja hampain tämäntasoisesta balladista. Lxandra on yhden naisen show, joka tuo intensiteettiä ja eleganssia esiintymiskyvyllään. Hän nousee esiin UMK:ssa tihkuvalla energiallaan. Uskoisin kansainvälisen juryn äänestävän häntä, mutta puhelinäänestys ei ole hänen puolellaan. Pisteet: 6

Yhteensä: 17

7. Portion Boys: Samaa taivasta katsotaan

Luke: Henkilökohtaisesti lempikappaleeni UMK:sta. Toisaalta en usko menestykseen euroviisuissa. Luulen, ettei yleisö hoksaa sanoitusten kansallisuusvitsejä eikä bändiä pidetä uskottavana, mikä on sääli. Rakastan heidän kemiaansa ja iloaan, mutta komedian tuominen euroviisulavalle on vaikeaa. Musiikki on taidemuoto, joka perustuu mielipiteeseen, kuten komediakin. Tällä on kaksi tehtävää täytettävänään: saada Eurooppa nauramaan ja pitämään kappaleesta. Jos joku ei pidä vitseistä, koko biisi kärsii siitä. Pisteet: 5

Clara: Ei UMK:ta ilman klassista rockia! Tämä on hyvin hauska ja muuntuu helposti rockista tanssipopiksi. Kaikilla bändin jäsenillä on paljon karismaa, ja uskon heidän järjestävän kunnon bileet lavalla. Ymmärrän, miksi tämä biisi vetoaa tiettyyn kansanosaan, mutta luulen, että TikTok-sukupolvi innostuu muista biiseistä, joihin he voivat samaistua paremmin. Pisteet: 6

Tom: Vaikka Käärijä hienovaraisesti muuttaa käsityksiämme suomalaisista, Portion Boys tekee sen suoraan kertoen kaiken, mitä pitää tietää suomalaisuudesta. Tämä on humoristinen rockbiisi, mutta näinkin kovana vuonna tuntuisi turhalta lähettää jotakin vähemmän vakavaa biisiä, jolla ei ole voittomahdollisuuksia. Uskoisin kappaleen ehkä yltävän euroviisufinaaliin asti. Pisteet: 5

Yhteensä: 16

Ylivoimainen voittaja on Käärijä: Cha Cha Cha 36 pisteellään, Benjamin tuli toiseksi 30 pisteellään ja Keira kolmanneksi 23 pisteellään.

UMK23-finaali tulee lauantaina 25.2. TV1-kanavalla kello 21.00 alkaen.