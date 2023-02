Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Sairaanhoitaja Riikka teki rajun ratkaisun: ”Olen parempi työntekijä niin”

Dokumenttisarja Korvaamattomat antaa tärkeän äänen hoitotyötä tekeville. Sarjassa hoitajat kertovat, miksi he ovat hakeutuneet alalle, mitä työ on käytännössä ja mitä hyvää siinä on.

Riikka Vanhanen ei koe, että ylimääräiset työvuorot olisivat ratkaisu hoitajapulaan.

Korvaamattomat-sarjan jaksoissa liikutaan hoiva-alan työntekijöiden kanssa eri puolella Suomea ja myös ulkomailla. Kolmiosaisen dokumentin kiinnostavin kysymys on, miten alan ahdinkoa voitaisiin hoitajien mielestä helpottaa.Miten hoitajat pelastaisivat alan, joka on yksi hyvinvointivaltion peruspilareista? Miten hoitajat pelastaisivat alan, joka on yksi hyvinvointivaltion peruspilareista? Ensimmäinen jakso Kuka meitä hoitaa? keskittyy enemmänkin pohjustamaan aihetta kuin tarjoamaan vastauksia. Tulevan kymmenen vuoden aikana syntyy yli 20 000 hoitajan vaje, sillä Suomen ikärakenne lisää hoidettavien määrää suhteessa alan työtä tekeviin. Luku on järkyttävän suuri. Jo nyt leikkauksia perutaan hoitajapulan vuoksi, mikä ei ole ikävä asia pelkästään inhimilliseltä kannalta: perumiset voivat jopa tuplata kustannukset. Sairaanhoitajana leikkaussalissa työskentelevä Riikka Vanhanen sanoo dokumentissa, ettei kuitenkaan veny enää ylimääräisiin työvuoroihin. – En koe, että se on mikään ratkaisu hoitajapulaan. Ajattelen, että olen parempi työntekijä, kun en väsytä itseäni ylimääräisillä vuoroilla. Dokumentti saa pohtimaan, miksi ongelmaa yritetään paikata siten, että useat hoitajat työskentelevät jatkuvasti jaksamisensa rajoilla. Millä muulla alalla se olisi ”hyväksyttävää”? Sairaanhoitaja Niina Hännisen mukaan kiirettä lisäävät esimerkiksi uudet potilastietojärjestelmät ja muutokset terveydenhuollossa. Päivystyksissä näkyy se, että jopa huonokuntoisten ihmisten toivotaan asuvan pitkään kotona. – Nuo ovat sellaisia asioita, mihin haluaisin muutoksia, mutta en pysty vaikuttamaan niihin. Miksi hoitajat ovat hakeutuneet alalle ja miksi he pysyvät työssään? Monet hoitajat pitävät työnsä parhaana puolena sen palkitsevuutta: siinä voi pelastaa jopa ihmishenkiä. Miten alan houkuttelevuus saataisiin nostettua sen ansaitsemalle tasolle? Aalto-yliopiston professori Teemu Malmi sanoo, että hoitotyön arkea pitäisi pystyä muokkaamaan sellaiseksi, että ihmiset viihtyvät ja pysyvät töissä. – Ja sitä kautta levittävät myös sanaa, että tämä on hyvää ja tärkeää työtä – ja tänne kannattaa tulla. Kolmiosainen sarja julkaistaan kerralla MTV Katsomossa, MTV3-kanavalla se esitetään sunnuntaisin 26.2. alkaen (klo 22.35).