Karmeat viestit piinasivat 19-vuotiasta Bellaa – sitten kaikki muuttui hetkessä ja nyt häntä ylistävät kaikki

The Last of Us -sarjan Bella Ramsey, 19, on osoittanut epäilijöilleen olevansa paras valinta Ellien rooliin.

Aivan väärä valinta. Ei edes näytä samalta kuin Ellie. Liian vanha näyttelemään 14-vuotiasta. Kun Bella Ramseyn, 19, valinta The Last of Us -videopelistä tehtyyn sarjaan julkistettiin, some tulvi kritiikkiä. Ramsey luki niitä uudestaan ja uudestaan.

– Sitä ikään kuin etsi kommenttia, joka tuntui pahemmalta kuin sitä edeltävä, Ramsey kuvaili GQ-lehdelle.

The Last of Us -sarja alkoi tammikuussa HBO Max -suoratoistopalvelussa. Taidoillaan Ramsey on osoittanut epäilijöilleen, että on prikulleen oikea valinta rooliin.

Sarjassa hän esittää nokkelaa ja kapinoivaa Ellietä, jonka Pedro Pascalin, 47, esittämä kyyninen Joel yrittää johdattaa turvaan dystooppisessa maailmassa.

Näyttelijöitä yhdistää Game of Thrones -sarja, jossa Pascal näytteli Oberyl Martellia ja Ramsey Lyanna Mormontia. He eivät tavanneet toisiaan, koska olivat mukana eri kausilla.

Bella Ramsey sai tukea vastanäyttelijältään Pedro Pascalilta.

Game of Thrones -näyttelijöinä he kuitenkin kokivat olevansa yhtä perhettä.

Ikäerostaan huolimatta näyttelijät tulivat mainiosti toimeen kuvatessaan The Last of Usia Kanadan talviviimassa.

– Mikään ei ollut helppoa, vaan supervaikeaa. Pitkät tunnit, rankka materiaali, ja kumpikin meistä pelkäsi, täytämmekö ihmisten odotukset. Pidetäänkö minusta? Lopulta se sopi hahmoihimme, koska Joel on niin kärttyisä ja Ellie kaikkia fiksumpi, Pascal kommentoi Hollywood Reporterille.

Lue lisää: Pedro Pascal nousi seksisymboliksi nelikymppisenä ja sai kahdella sanalla fanit hurmioon – tästä miehestä puhuvat nyt kaikki

Englannin Nottinghamissa syntynyt Ramsey paljasti vastikään olevansa muunsukupuolinen. Hän käytti kuvauksissa rintoja litistävää liiviä. Nainen kiittää Pascalilta saamaansa tukea. He keskustelivat aiheesta keskenään ottojen välillä. Pascalin oma sisar on transsukupuolinen.

– Keskustelut eivät olleet pelkästään syvällisiä, vaan myös hauskoja ja humoristisia. Olimme hyvin rehellisiä ja avoimia toisillemme.

Postapokalyptiseen maailmaan sijoittuvassa sarjassa Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta.

15-vuotiaana Ramsey kertoi avoimesti syömishäiriöstään. Maailman mielenterveyspäivänä hän julkaisi somessaan viestin, jossa paljasti olleensa vain 12- tai 13-vuotias, kun anoreksia alkoi vaikuttaa hänen elämässään. Hän muistutti seuraajilleen toivosta.

– Tunnelin päässä on aina valoa. Ja onneksi löysin valon, vaikka paikka paikoin se tuntui toivottomalta.

The Last of Us -sarjaa esitetään HBO Maxilla.