Korkeushyppääjä Jade Nyström, 19, avautuu Maria Veitolalle erikoisista viesteistä – miehet haluaisivat tavata salassa

Jade Nyström saa urheilijoilta viestejä, joissa häntä pyydetään viinille neljän seinän sisälle.

Juontaja Maria Veitola matkustaa ensi viikon Yökylässä Maria Veitola -sarjan jaksossa Lapinjärvelle korkeus­hyppääjä Jade Nyströmin perheen luo. 19-vuotias Nyström asuu vanhempiensa Tanjan ja Timon kanssa Pukaron kylässä. Hän on lajinsa kolminkertainen suomenmestari ja avoimesti transnaisena elämisestä puhunut somepersoona.

Nyström on kertonut aiemmin, ettei häneen ole aina suhtauduttu kovin hyvin urheilija­piireissä. On saatettu toivoa, ettei miesten sarjassa kisaava Nyström voittaisi kilpailuja.

Nyströmin mukaan urheilijakollegojen suhtautuminen häneen on kuitenkin muuttunut vähitellen parempaan suuntaan. Samalla hän on alkanut saada erikoisia viestejä ja lähestymis­yrityksiä.

– On sielläkin ihmisiä, jotka laittavat nykyään viestiä, että kiinnostaisko nähdä joku päivä, vaikka ne on ennen ollut tosi outoja mua kohtaan ja vähän ilkeitä, Nyström sanoo.

Nyströmin mukaan kukaan häntä lähestyneistä ei ole pyytänyt anteeksi aiempia sanomisiaan. Sen sijaan he ovat saattaneet ehdottaa treffejä suljettujen ovien takana, visusti katseilta piilossa.

– On ollut outoa, että nämä jotka on ollut mulle kaikista trans­fobisimpia, niin ne on niitä, jotka haluis nähdä mua ja pyytää, että haluanko tulla käymään joku päivä viinillä. Pitää olla neljän seinän sisällä, ettei kukaan kuitenkaan saa tietää siitä.

– Kiinnostaa siis ihmisiä oikeasti tosi paljon. Se on ollut tosi outoa huomata.

Nyströmin mukaan lähestymiset nostavat hänen itsetuntoaan, vaikka ne ovat joskus outoja. Myös mukavat ja mielenkiintoiset ihmiset ottavat häneen välillä yhteyttä.

– Siis sähän olet haluttu, Maria Veitola kommentoi.

Nyström itse pitää etenkin urheilijoista, mutta hänellä ei ole tiettyä ihmis­tyyppiä, joka iskisi aina automaattisesti.

– Haluan keskittyä nyt siihen, mikä on mulle tärkeää ja se on urheilu, hän toteaa.

Nyström vie Veitolan lapsuutensa urheilukentälle treenaamaan.

Nyström aikoo jatkaa kilpailua miesten sarjassa, sillä hän ei koe reiluksi sitä, että hän siirtyisi yhtäkkiä naisten sarjaan.

Mikäli Nyström haluaisi jatkaa uraansa naisten sarjassa, tulisi hänen käydä ensin hormoni­hoidoissa ja pitää useamman vuoden kilpailutauko. Siksi Nyström on päättänyt, että hän aloittaa hoidot vasta urheilu-uransa jälkeen.

– Tässä on joutunut tekemään sellaisia isompia valintoja, hän sanoo.

Yökylässä Maria Veitola torstaisin klo 21.00 MTV3-kanavalla.