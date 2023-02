American Pie -tähti Eugene Levy tuli vastahakoisesti Suomeen – kertoo IS:lle asian, joka yllätti maassamme täysin

American Pie -komedioiden ja Schitt’s Creekin tähti Eugene Levy uhmasi Rovaniemellä pelkojaan ja pulahti avantoon The Reluctant Traveler -sarjassa.

Lappi teki tehtävänsä, kun American Pie -komedioista, Schitt’s Creek -komediasarjasta sekä tuuheista kulmakarvoistaan kuuluisa näyttelijä Eugene Levy, 76, kävi Suomessa.

– Minusta tuli suomalaisen vodkan fani. En voi kehua olevani kovin hyvä vodkanmaistelussa, mutta hauskaa se oli! Levy kehuu videopuhelussa IS Tv-lehdelle.

Erilaisiin vodkiin tutustuminen oli yksi osa 76-vuotiaan Levyn ohjelmaa, kun hän kävi kuvaamassa Rovaniemellä matkasarjaa The Reluctant Traveler suoratoistopalvelu AppleTV+:lle.

Sarjassa kärttyinen ja ulkoelämää vierastava koomikko vierailee erikoisissa hotelleissa ja niiden lähipaikoissa, joihin hän ei omassa arjessaan menisi. Siitä tulee sarjan nimikin, ”Vastahakoinen matkailija”.

Rovaniemen lisäksi listalle pääsivät Euroopasta vain Venetsia ja Lissabon, ja muualta maailmasta Tokio, Malediivit, Etelä-Afrikka sekä Yhdysvaltojen osavaltioista Utah.

– Suomi oli tämän reissun hauskin osuus! Levy sanoo heti alkuun.

Kanadalaiskoomikko pääsi Lapissa myös huskyvaljakon ohjastajaksi.

Yksi syy siihen oli sarjassa esitellyn Arctic Treehouse -hotellin omistajapariskunta Ilkka ja Katja Länkinen, joiden kanssa Levyn huumori meni hyvin yksiin. Naurunremakka kuuluu ja näkyy jaksostakin.

– Ilkka on todella hauska tyyppi, nauroimme tosi paljon.

Huumori pelasti silloinkin, kun Levy joutui kohtaamaan yhden pitkäaikaisista peloistaan.

– En pidä vedestä, koska en ole kovin hyvä uimaan. Olen aina pelännyt vettä. Veteen meneminen tuntuu aina siltä kuin hukkuisin, Levy sanoo hymyillen mutta tosissaan.

Sarjassa Levy joutui avantouinnille – armollisesti onneksi kelluntapuvun kera.

– Kun pääsin veteen, aloin vain nauraa, koska se tuntui pähkähullulta. Se tuntui upealta. Kelluin vain siinä ilman mitään muita tuntemuksia ja katsoin taivasta.

Suomen Lappi päätyi mukaan sarjaan talvisuuden ja kylmyyden ansiosta. Napapiirin läheisyys sopi sarjan ideaan: Levystä se tuntui jo ajatuksena pelottavan epämukavalta.

Jaksossa hän sanoo, ettei tiennyt etukäteen Suomesta tai Lapista mitään.

– Tiesin vain, että Suomessa on olympiatason murtomaahiihtäjiä ja poroja, Levy tunnustaa nyt.

Suomessa kanadalaistähden yllätti myös saunojen määrä ja saunomisen suosio.

– Joka ikisessä paikassa oli sauna. Jokaisessa hotellihuoneessa. Saunoja siellä, saunoja täällä. Minua kehotettiin menemään saunaan ja sitten lumeen kieriskelemään.

– Sen jätin väliin. En todellakaan mennyt kieriskelemään lumeen, hän nauraa.

Kaisa Kähkönen (oik.) kiidätti Eugene Levyä moottorikelkan kyydissä ja valotti tälle suomalaisen sisun käsitettä.

Uransa Levy aloitti 1970-luvulla Torontossa, jossa hän näytteli Ghostbusters-ohjaajan ja yliopistoystävänsä Ivan Reitmanin ensimmäisissä komedioissa Foxy Lady (1971) ja Cannibal Girls (1973).

Niiden jälkeen hän pääsi osaksi maineikkaan The Second City -komediaryhmän Toronton-poppoota. Siihen kuuluivat tuolloin myös koomikot Martin Short ja Gilda Radner – ja Catherine O’Hara, jonka kanssa Levy näytteli myös komediasarjassa Schitt’s Creek.

Nykyään hänet tunnistetaan ulkomaillakin joko Schitt’s Creekin perheenpään Johnny Rosen roolista tai 1999–2012 tekemistään kahdeksasta American Pie -komediasta, joissa hän näytteli Jason Biggsin esittämän Jimin noloa isää.

American Pie -elokuvasta hän alun perin kieltäytyi – monta kertaa.

– Käsikirjoitus oli rivo, rivompi kuin mitään, mitä olin nähnyt elokuvissa. Enkä pitänyt siitä, miten kaksimieliseksi roolini oli kirjoitettu, ikään kuin isä olisi halunnut olla Jimin kaveri.

– En olisi itse katsonut koko elokuvaa, joten miksi olisin halunnut näytellä siinä?

Väittely managerin kanssa päätyi Levyn häviöön. Lopulta hän suostui tapaamaan American Pie -elokuvien tekijät Paul ja Chris Weitzin.

– He olivat fiksuja, nuoria kavereita, joilla oli loistava huumorintaju. He kysyivät suoraan, mitä muuttaisin käsikirjoituksessa. Sanoin, että kaiken!

American Pie -komediassa Eugene Levy näytteli isää, joka yrittää antaa pojalleen Jimille (Jason Biggs) seksivalistusta.

Weitzit ehdottivat, että viikkoa ennen kuvauksia he voisivat improvisoida Jimin ja hänen isänsä välisiä kohtauksia.

– Improvisoiduista kohtauksista tuli aika hauskoja, aloin pitää koko hommasta, ja he sanoivat, että tässä se on. Sanoin, että jos se on tässä, suostun rooliin!

Ensi-iltanäytöksessä Levy koki parhaakseen varoittaa vaimoaan etukäteen elokuvan rivoudesta.

– Arvelin, että tästä hän ei tykkäisi, mutta hän pitikin koko elokuvasta! Hän tunnisti kaikki hahmot omilta kouluajoiltaan.

– Elokuva oli niin hyvin tehty, että se yllätti itsenikin!

The Reluctant Traveler -sarja saa ensi-iltansa suoratoistopalvelu AppleTV+:ssa perjantaina 24.2.