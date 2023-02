Dokumentti paljastaa hirveän todellisuuden megasuositusta vaatefirmasta – vaikuttaja järkyttyi näkemästään

Paljastusdokumentti näyttää, miten pikamuotifirma Sheinin menestystarinaa tehdään ihmisiä ja ilmastoa hyväksikäyttäen. Työntekijät raatavat 17-tuntisia vuoroja ilman kunnon korvausta tai vapaa-aikaa.

Pikamuotijätti Sheinin verkkosivut on tehty houkuttelevaksi. Sen kun vain klikkaa kauniita, värikkäitä ja todella edullisia vaatteita, joita ei tiennyt tarvitsevansa. Tuotteet ostoskoriin, ja sitten odottelemaan maapallon toiselta puolelta tulevaa pakettia.

Totuus noin 92 miljardin euron arvoisesta Sheinistä saa kuitenkin kiertämään kiinalaisfirman kaukaa ja miettimään ostoksia uudelleen.

Paljastusdokumentti Shein: totuus muotijätistä (Untold: Inside the Shein Machine) näyttää, millaista on maailman nopeimmin kasvavan pikamuotibrändin todellinen hinta. Toimittaja Iman Amrani haastattelee dokumentissaan Sheiniä markkinoivia nuoria naisia, kopiouhriksi joutunutta vaateyrittäjää, kestävän kehityksen somevaikuttajaa, ihmisoikeusjournalisteja ja tutkijoita.

Amrani onnistuu kontaktiensa kautta löytämään kiinalaisen tutkivan journalistin ”Mein”, joka soluttautuu töihin Sheinin tehtaisiin Guangzhoussa. Mei on piilottanut kamerat mukaansa ja joutuu kokemaan omin käsin, millaista hikipajaa Shein pyörittää. Jos hän olisi jäänyt kiinni, hänet olisi pidätetty.

Iman Amrani lähti selvittämään Sheinin taustoja.

Kiinan lakien mukaan työntekijän työaika on kahdeksan tuntia päivässä, mutta Sheinin tehtailla työntekijä venyy 17 tunnin työvuoroihin pystyäkseen tuottamaan vaaditut 500 vaatekappaletta päivässä. Työpäivä loppuu usein aamukahdelta.

Naiset pesevät pitkiä hiuksiaan ruokatunnilla, koska vapaa-aikaa siihen ei ole kotona. Vapaapäiviä kuukaudessa on ainoastaan yksi!

Raadettuaan lähes kellon ympäri työntekijä saa keskimäärin 18,5 euroa päivältä ja 3 senttiä per vaate. Jos hän tekee virheen, palkasta vähennetään 2/3 päivän työstä.

Ilmapiiri on painostava, ja työolot kurjat.

Ihmisoikeustoimittaja Timo Kollbrunner huomauttaa, ettei Sheinin taustoista, rakenteesta tai tuotannon toiminnasta tiedetä juuri mitään. Ei tiedetä edes sitä, mihin Shein maksaa veronsa. Sheinin perustajaksi on mainittu matalaa profiilia pitävä kiinalainen bisnesmoguli Chris Xu.

Vuonna 2015 perustetun Sheinin menestystarinaa selittää sosiaalinen media ja sen vaatteita markkinoivat nuoret vaikuttajat TikTokissa. Amrani haastattelee somevaikuttajatoimistoa pyörittävää Georgia Portogalloa, joka opettaa vaikuttajaksi haluavia alan saloihin. Georgian opissa on 15-vuotias Millie, joka tekee yhteistyötä Sheinin kanssa. Yhtiö lähettää hänelle viisi vaatetta, joita hän esittelee Tiktokissa. Millie jakaa Sheiniltä saamansa alennuskoodin seuraajilleen ja saa prosenttiosuuden koodia käyttäneiden perusteella.

Mikrovaikuttajat ovat Sheinin mieleen, sillä heille riittävät ilmaiset vaatteet ja pieni rahallinen korvaus, kun taas isot somevaikuttajat vaativat suuria korvauksia tuotteiden markkinoinnista.

Dokumentin jälkeen Portogallo ilmoitti Tiktokissa lopettavansa kaiken yhteistyön kiinalaisen pikamuotijätin kanssa, eikä hän rekrytoi enää ketään Sheinille. Hän oli kuullut kritiikkiä toiminnasta jo aiemmin, mutta dokumentin katsominen avasi silmät kunnolla.

Toimittaja Iman Amrani haastattelee somevaikuttaja Georgia Portogalloa, joka tulee toisiin ajatuksiin nähtyään dokumentin.

– Nyt vasta minulle selvisi, että työntekijät ovat alipalkattuja, heidän työaikansa ovat liian pitkät, he eivät saa vapaapäiviä ja työolot ovat järkyttävät. Sen takia minä ja firmani emme enää työskentele Sheinille, ennen kuin heidän työolonsa parantuvat. Itse olen alkanut shoppailla vastuullisemmin esimerkiksi hyväntekeväisyyskirppareilta, vuokraan asuja ostamisen sijaan ja annan omia vaatteitani eteenpäin ja hyväntekeväisyyteen.

Vaate- ja tekstiiliteollisuus tuottaa noin 4–10 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä WWF:n mukaan. Pikamuoti on käytännössä kertakäyttöistä, sillä vaatteet hajoavat helposti, eikä niitä ole tehty kestämään. Ne eivät myöskään usein päädy kierrätyksen kautta uuteen käyttöön, koska ovat liian heikkolaatuisia siihen.

Amranin haastattelema vastuullinen vaikuttaja Rosie sanoo suorat sanat pikamuodista.

– Kun ajattelen Sheiniä, ajattelen maailman paloa. Shein tuhoaa maapallon.

Entinen pikamuotityöntekijä Fern Davey pyörittää nykyisin vastuullisesti tuotettua alusvaatemerkkiä Bournemouthissa Britannissa. Pikamuodin ylikulutusta vihaava Davey ompelee itse käsin myymänsä tuotteet.

Vuonna 2020 Davey huomasi Sheinin alkaneen myydä tismalleen samanlaista vaatetta kuin hänen itse suunnittelemansa. Ero näkyi rahassa. Daveyn tekemä maksoi 72 euroa, halpa kopio 4,40 euroa.

Davey valitti asiasta Twitterissä, minkä jälkeen Shein veti vaatteen pois myynnistä. Firma antoi yhteystiedot, mihin valittaa, mutta sieltä ei koskaan vastattu brittinaiselle.

Shein: Totuus muotijätistä on nähtävillä keskiviikosta 22.2. alkaen C More - & MTV Katsomo -palveluissa.