Pedro Pascal nousi seksisymboliksi nelikymppisenä ja sai kahdella sanalla fanit hurmioon – tästä miehestä puhuvat nyt kaikki

Pedro Pascalin tie tähtiin oli mutkikas. Hänestä tuli Hollywood-tähti vasta yli nelikymppisenä, mutta nyt hän on yksi tämän hetken puhutuimmista näyttelijöistä.

HBO:n uutuussarja, suosittuun samannimiseen videopeliin perustuva The Last of Us, on rikkonut katsojaennätyksiä ja noussut kerta heitolla tämän hetken puhutuimmaksi tv-sarjaksi.

Samalla se on tehnyt sarjan toista pääosaa esittävästä Pedro Pascalista, 47, erään Hollywoodin kuumimmista nimistä.

Hänen tiensä tähdeksi ei ole helpoimmasta päästä. Chilessä syntynyt Pedro Pascal, oikealta nimeltään José Pedro Balmaceda Pascal, joutui perheineen pakenemaan maasta ja hakemaan turvapaikkaa. Pascalin mukaan hänen vanhempansa joutuivat ongelmiin, koska perhe kuului diktaattori Augusto Pinochetin vastustajiin.

– He hakivat turvapaikkaa ja perheemme lähetettiin Tanskaan ja sieltä Yhdysvaltoihin, Pascal kertoi Time-lehden haastattelussa 2017.

Hän on muistellut lapsuutensa olleen onnellinen, mutta kun perhe muutti Orange Countyyn kaikki muuttui. Koulussa Pascalia kiusattiin maahanmuuttajataustan takia.

– Seuraavat kaksi vuotta olivat todella vaikeita. Minua kiusattiin paljon, Pascal kertoi Varietylle 2020.

Nuorena Pascal harrasti uimista ja treenasi tosissaan kilpauintia. Uinti vaihtui kuitenkin näyttelemiseen, kun hän innostui näytelmäkirjallisuudesta. Verónica-äiti kannusti häntä seuraamaan unelmaansa ja ilmoitti poikansa teatterikurssille.

Pedro Pascal ja Bella Ramsey tähdittävät ilmiöksi muodostunutta Last of Us -sarjaa.

Äiti ei kuitenkaan koskaan ehtinyt nähdä Pascalin läpimurtoa Hollywoodissa, sillä hän menehtyi vuonna 1999. Pascal on kertonut olleensa hukassa äitinsä kuoleman jälkeen. Töitä oli vaikea saada ja kilpailu rooleista oli armotonta.

Äidin muistoa kunnioittaakseen näyttelijä otti taiteilijanimekseen äitinsä tyttönimen, Pascalin.

– Amerikkalaisilla oli vaikeuksia lausua nimeä Balmaceda. Se oli uuvuttavaa, hän kertoi Varietylle.

Hetkeksi hän jopa vaihtoi etunimensä Alexanderiksi Fanny ja Alexander -elokuvan innoittamana.

Hän sanoi Varietylle olleensa kyllästynyt siihen, että hänelle tarjottiin sukujuuriensa takia rooleja jengiläisinä.

– Olin valmis tekemään mitä vain saadakseni lisää töitä. Jos koekuvauksissa ihmiset ihmettelivät kuka on Pedro, niin olin valmis muuttamaan sen, Pascal sanoi.

Uran alkuaikoina hänet nähtiin pienissä rooleissa muun muassa tv-sarjoissa Buffy vampyyrintappaja, Kova laki ja Good wife.

– Olen käynyt koekuvauksissa kaksikymppisestä lähtien. Työskentelin tarjoilijana, esiinnyin näytelmissä, tein Kova laki -tyylisiä töitä, Pascal kertoi Timelle uransa alusta.

Rooli Oberyn Martellina huippusuositussa Game of Thrones -sarjassa vuonna 2014 oli Pascalille onnenpotku, joka avasi ovet Hollywoodiin.

Game of Thronesissa Pascal esitti Oberyn Martellia, joka koki karmean kohtalon taistelussa Gregor Cleganea vastaan.

Kiitos siitä kuuluu tähden hyvälle ystävälle, näyttelijä Sarah Paulsonille, joka oli antanut Pascalin koekuvausnauhan Amanda Peetille, joka on Game of Thrones -tuottaja David Benioffin vaimo.

Pascalin perhe oli ihmeissään, kun hän ryhtyi saamaan yhä näkyvämpiä rooleja tv:ssä ja elokuvissa.

– He eivät voineet uskoa sitä. Isä on todella vakuuttunut. Hän rakastaa elokuvia ja vei meidät leffateatteriin kaksi tai kolme kertaa viikossa, joten tämä fantasiani näyttelemisestä... Se on isän aikaansaannosta. Isä on aivan ihmeissään ja niin onnellinen, Pascal kertoi Timelle.

Game of Thronesia seurasi päärooli huumepoliisina Netflixin huumeparoni Pablo Escobarista kertovassa Narcos-sarjassa. Viimeistään päärooli Disneyn Star Wars -sarjassa The Mandalorianiassa nosti Pascalin tähden vinhaan nousuun.

Narcosissa Pascal esitti Pablo Escobaria tosielämässä jahdannutta huumepoliisia Javier Peñaa.

Näyttelijän roolisuoritukset Narcosissa ja The Mandalorianissa keräsivät ylistystä ja toivat mukanaan myös lieveilmiön: Pascalista tuli seksisymboli. Netin himotuin ”Daddy” eli ”isi”.

2020 People-lehti nimesi Pascalin maailman seksikkäimpien miesten listauksessa sijalle seitsemän.

The Mandalorianissa Pedro Pascal nähdään pääasiassa haarniskassa ja kasvot kokonaan peittävässä kypärässä, josta tähden mukaan ei näe eteensä juuri ollenkaan.

Daddy-termillä on viitattu yleensä vanhempiin miesauktoriteetteihin, jotka on nähty mahdollisesti myös jonkinlaisena suojelijana. Amerikkalaislehdet ovat arvioineet Pedro Pascalin seksisymbolin statuksen johtuvan siitä, että hän on usein esittänyt miehisiä miehiä, isähahmoja, jotka ovat käteviä käsistään ja hyväsydämisiä karskin ulkokuoren alla.

Tällaista hahmoa hän esittää myös Last of Us -hittisarjassa, joka on vain pönkittänyt Pascalin seksisymbolin statusta. Rolling Stone -lehti huomautti helmikuun alussa julkaisemassaan artikkelissa, että Pascalia fanittavat niin äidit kuin isätkin, nuorisoa unohtamatta.

– Olen katsonut Last of Usia viisi minuuttia ja Pedro Pascal äreänä isukkina on niin kuuma! Twitterissä hehkutetaan.

– Pedro Pascal on dilf!

Pedro Pascal esittää Last of Usissa karskia Joelia.

Dilf on tunnettu nimike muun muassa aikuisviihteestä, jossa se tarkoittaa ”isää, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä”.

Pascal itse on suhtautunut huomioon huumorilla. Hän vitsaili viime vuonna Vanity Fairin haastattelussa selailevansa toisinaan hänelle omistettuja fanisivustoja.

– Kerran joku kuvaili minun näyttävän vähän Orlando Bloomilta, jos joku olisi lyönyt Orlando Bloomia lapiolla naamaan, Pascal nauroi Vanity Fairin haastattelussa.

Nelikymppisenä tähdeksi ponnahtanut näyttelijä on ottanut ilon irti jättisuosiostaan ja vetänyt välillä täysin lekkeriksi haastattelutilanteet, joissa häneltä on kysytty, mitä mieltä hän on seksisymbolin maineestaan.

– Olen isinne, Pascal julisti Vanity Fairissa ja sai fanit hurmioon.

Pedro Pascal on tämän hetken suosituimpia näyttelijätähtiä. Roolit isähahmoina tekivät hänestä seksisymbolin.

Näyttelijän yksityiselämästä tiedetään hyvin vähän. Hän ei ole tiettävästi koskaan ollut naimisissa, eikä hänellä ole lapsia. Pascal ei myöskään ole koskaan puhunut haastatteluissa seurustelukumppaneistaan.

Tähden uskotaan seurustelleen 90-luvulla näyttelijä Maria Dizzian kanssa, mutta Pascal ei ole koskaan vahvistanut asiaa.

2014 Hollywoodissa huhuttiin Pascalin seurustelevan Game of Thronesissa Cersei Lannisteria näytelleen Lena Headeyn kanssa, mutta Pascal on sanonut heidän olevan vain hyviä ystäviä.

– Lena on yksi suosikki-ihmisistäni, Pascal on ylistänyt.

Kun Headey 2015 kertoi olevansa raskaana, fanit arvuuttelivat onko Pascal lapsen isä. Headey kuitenkin katkaisi huhuilta siivet.

2015 Pascalin ja näyttelijä Robin Tunneyn läheiset välit herättivät keskustelua Hollywoodissa. Kumpikaan ei ole kuitenkaan koskaan kommentoinut suhdeväitteitä.

Faneja Pascalin rakkauselämän salaperäisyys on kummastuttanut. Näyttelijän seksuaalisuudesta on liikkunut huhuja, mutta Pascal on pysynyt asiasta vaiti. 2017 hän sanoi Game of Thrones -roolihahmonsa tuoneen hänelle paljon miesfaneja.

– Heteromiehet voivat ihastua ja ihastuvatkin toisiin miehiin. Se ei tarkoita, että he olisivat homoseksuaaleja tai biseksuaaleja, Pascal sanoi Los Angeles Timesille.

– Ne pojat, jotka kiusasivat minua koulussa ovat luultavasti nyt ihastuneita minuun. Ehkä he kiusasivat minua, koska he olivat ihastuneita.

Pascal on kertonut haastatteluissa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien olevan hänelle äärimmäisen tärkeä asia. Pascalin sisko Lux on transnainen ja hän on sanonut veljensä olevan yksi hänen tukipilareistaan.

– Minun siskoni, minun sydämeni, meidän Luximme, Pedro Pascal ylisti siskoaan, kun hän kertoi avoimesti transsukupuolisuudestaan.