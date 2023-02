59-vuotiaalla sinkku­äidillä on ”vilkas libido” ja hän etsii nuorta miestä – tällainen on valtavan mylläkän aiheuttanut kohusarja

”Puumanaisten” deittailushow sai aikaan valtavan kohun. Avausjaksossa kipinät sinkoilevat, kun sinkkuäidit tutustuvat toistensa poikiin.

Sunnuntaina TLC-kanavalla nähdään sosiaalisessa mediassa valtavan kohun aiheuttanut uusi deittailusarja Milf Manor. Sarjassa kahdeksan itsevarmaa sinkkuäitiä etsii rakkautta meksikolaisessa treffiretriitissä.

Asetelma kuulostaa perinteiseltä deittailuohjelmalta, mutta kyse ei ole mistä tahansa rantalomasta. Nuorempaa miestä etsiville naisille nimittäin paljastuu, että heitä viettelemään tuodut miehet ovatkin heidän omia poikiaan.

Lue lisää: Ronski tosi-tv-sarja sai katsojat hieraisemaan silmiään – ”puumat” viekoittelevat toistensa lapsia

Kuten arvata saattaa, luvassa on monia kiusallisia ja outoja tilanteita. Heti avausjaksossa neli- ja viisikymppiset naiset sivelevät silmät sidottuina miesten vatsalihaksia ja yrittävät löytää vartaloita tunnustelemalla oman poikansa.

Sarjan kahdeksan sinkkunaista etsivät elämäänsä rakkautta ja seikkailuja. Nuoret miehet ovat elämäniloisia ja energisiä, eivätkä mitään ”yrmeitä papparaisia”, kuten monet naiset sarjassa kuvailevat ikäisiään miehiä.

– En usko poikieni tietävän, että minulla on äärimmäisen vilkas libido, kolmen lapsen äiti April, 59, sanoo avausjaksossa.

Itseään ”discomammaksi” kutsuva Kelle, 50, tykkää nuoremmista miehistä ja bilettämisestä.

– Kaikki naiset näyttävät hyvältä, mutta he eivät ole minä, Kelle arvioi muita naisia.

Hänellä on omien sanojensa mukaan paljon elämänkokemusta ja oppeja tarjottavana nuoremmalle kumppanille.

– Olen vapaa sielu ja saan yhteyden nuorempiin miehiin etenkin makuuhuoneessa, Kelle juttelee kameroille.

– Voin opettaa nuorille miehille paljon asioita. En tiedä, voinko kertoa niitä tv:ssä.

Sarjan avausjaksossa naiset odottavat innoissaan deittikumppaniensa näkemistä. Tässä vaiheessa he ovat vielä autuaan tietämättömiä siitä, mitä heidän päänmenokseen on keksitty.

– Nyt mennään, naiset kihertävät.

Innostus vaihtuu epäuskoksi, kun he näkevät deittikumppaninsa. Myös villalle saapuneet nuoret miehet joutuvat hieraisemaan silmiään.

Deittiohjelmaan osallistuvien nuorten miesten naamat venähtävät, kun he huomaavat omien äitiensä olevan mukana ohjelmassa.

– Onko tuo mutsi?! Kellen poika Joey, 20, parkaisee.

– Tämä on ihan hullua, miehet päivittelevät.

Tutustuminen lähtee käyntiin vaivaantuneissa tunnelmissa, kun ohjelman konsepti valkenee osallistujille.

Pientä silmäpeliä on kuitenkin heti havaittavissa. 50-vuotias Soyoung iskee heti silmänsä Polan, 48, poikaan Joseen.

– Hänellä ei ole tatuointeja ja hänellä on vihreät silmät, Soyoung myhäilee.

Myös Kelle on kiinnostunut 28-vuotiaasta Josesta.

– Jose on superkuuma ja hän vaikuttaa perhekeskeiseltä. Hän on kiinni äidissään, joten hän varmasti olisi luotettava. Hänet pitää saada kauas äidistään ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu, Kelle suunnittelee.

Porukan kuopus 20-vuotias Joey flirttailee estottomasti 59-vuotiaan Aprilin kanssa. Aprilin poika Gabriel katsoo vierestä kiusaantuneena ja vannoo, ettei anna Joeyn viekoitella äitiään.

– April kiinnitti heti huomioni. Jos meistä tulee läheisempiä, niin ehkä voin näyttää, millaista nuoremman miehen kanssa on, Joey kertoo kameroille.

– Nuorilla miehillä on energiaa, eivätkä he ole väsyneitä. Vaikka olen tämän ikäinen, niin minulla on voimakas seksivietti. Uskoisin, että jos seurustelee nuoremman miehen kanssa, niin seksiä piisaa, April pohtii.

April (vas.), Charlene, Pola ja Soyoung ovat eräitä sarjan ”milfejä”. Milf on tunnettu nimike muun muassa aikuisviihteestä, jossa se tarkoittaa englanniksi ”mother I’d like to fuck”, eli ”äiti, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä.

Naisista etenkin discomamma Kelle vaikuttaa olevan eniten innoissaan miesten huomiosta.

– Sori leidit, saatan harrastaa seksiä poikienne kanssa, hän täräyttää kameroille.

Kun muut vetäytyvät nukkumaan, Kelle tekee siirtonsa. Hän on jutellut pitkän tovin 30-vuotiaan Ryanin kanssa ja ehdottaa, että he jatkaisivat iltaa hänen huoneessaan.

Mutkia matkaan tuo se, että äidit jakavat huoneen poikiensa kanssa. Kellen poika Joey on kauhuissaan, kun äiti kiikuttaa Ryanin heidän huoneeseensa.

– Jos Joey aikoo estellä minua koko reissun ajan, niin hän pilaa koko kokemuksen, Kelle harmittelee, kun Ryan livistää paikalta.

– Estän heitä, koska äiti on tuntenut hänet vain kuusi tuntia, Joey sanoo.

Seuraavana päivänä Ryan on jo menneen talven lumia ja Kelle iskee silmänsä Polan poikaan Joseen.

Pola, 48, on parivaljakon lähentyneistä väleistä näreissään. Hänestä Kelle on liian hyökkäävä, eikä yhtään sopiva miniäehdokas.

Jose puolestaan kuvailee, että hänen ja Kellen välillä on vetovoimaa.

– En usko äitini hyväksyvän suhdettamme, mutta en tarvitse hänen lupaansa. Minun ja Kellen välillä on jotain, mikä voi olla jonkin alku, Jose kuvailee.

– Halusi Pola tai ei, niin minä vien miehen ja Polalla ei ole siihen mitään sananvaltaa. Tykkään voittaa, Kelle uhoaa.

Milf Manor aiheutti somessa rähäkän

Tammikuussa Yhdysvalloissa alkanut Milf Manor sai kriitikoilta ja tv-katsojilta heti täystyrmäyksen. Sarjan kuvailtiin olevan täyttä huttua ja deittailuasetelmaa pidettiin liian outona.

– Sarja on liikaa jopa kaikista innokkaimmille törky-realityjen faneille, CNN kuvaili.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa äitien silmät sidotaan ja he yrittävät tunnistaa, kuka miehistä on heidän oma lapsensa.

Paljon melua tyhjästä, The Guardian puolestaan kuvaili. Lehden toimittaja totesi Milf Manorin vaikuttavan melko tylsältä tosi-tv-sarjalta shokeeraavasta konseptistaan huolimatta.

New Yorker -lehti taas kuvaili Milf Manorin olevan tosi-tv-ohjelmien rimanalitus.

Niin tai näin, erityisen paljon kritiikkiä sarja sai siitä, että kypsään ikään ehtineet naiset deittailevat itseään huomattavasti nuorempia miehiä. Osan mielestä roolien kääntäminen toistepäin, eli että vanhemmat miehet tapailisivat parikymppisiä naisia, olisi skandaali, eikä sellaista ohjelmaa voitaisi tehdä.

– Sarja pitäisi perua heti! TLC:n Instagramissa vaaditaan.

– Ällöttävää! Sarja on rimanalitus.

– Mitä hittoa juuri katsoin, Twitterissä kummasteltiin sarjan avausjaksoa.

Ohjelman luoneen Spun Gold TV -tuotantoyhtiön Daniela Neumann sanoo Washington Postin haastattelussa olevansa ihmeissään sarjan saamasta nuivasta vastaanotosta.

– En ymmärrä, mikä tässä on niin ihmeellistä. Kukaan ei ole tehnyt mitään väärää ja kaikki sarjassa olevat ovat aikuisia ihmisiä. En ihan ymmärrä palautetta, mutta kaikki mikä herättää keskustelua, on hyvä asia.

Milf Manor Discovery+ ja TLC sunnuntaisin 26.2. alkaen.