Harrison Fordin ulkonäkö hämmästyttää uudessa Indiana Jones -elokuvassa – näin näyttelijää nuorennettiin 40 vuotta

Harrison Ford nuorennettiin Indiana Jones and the Dial of Destiny -seikkailua varten kahdella eri tavalla kahteen eri ikään.

Moni Indiana Jones -fani hätkähti joulukuussa – ja uudestaan tällä viikolla – kun sarjan pitkään tekeillä olleen viidennen osan Indiana Jones and the Dial of Destiny ensimmäiset mainostrailerit ilmestyivät.

Vaikka seikkailijasankari Indiana Jonesia 1980-luvun alusta asti näytellyt Harrison Ford täytti viime heinäkuussa 80 vuotta, trailereissa hän näyttää välillä nelikymppiseltä, ellei nuoremmaltakin.

Uudessa elokuvassa Fordin kasvot ovat muutamissa kohtauksissa siis käytännössä yhtä sileät kuin sarjan ensimmäisessä elokuvassa, vuonna 1981 ilmestyneessä Kadonneen aarteen metsästäjät -seikkailussa, jonka ensi-illan aikaan Ford oli nipin napin vielä alle 39-vuotias.

Nyt Ford sekä uuden elokuvan ohjaaja James Mangold ovat paljastaneet, mistä oikein on kyse – ja miten häkellyttävän todenmukaiselta näyttävä nuorennus saatiin aikaan.

Uudessa Indiana Jones and the Dial of Destiny -seikkailussa Harrison Ford näyttää yhtä nuorelta kuin 1980-luvun alussa.

Välineinä oli tekoälyn ja digitekniikan lisäksi vanhaa filmimateriaalia aiemmista elokuvista, jotka Ford teki Indiana Jones -seikkailujen tuotantoyhtiölle, George Lucasin Lucasfilmille.

– Se on oma naamani nuorempana, Ford vahvisti helmikuun alussa talk show -juontaja Stephen Colbertille tämän The Late Show -ohjelmassa.

– Heillä on tekoälyohjelma, jolla voi haravoida jokaisen metrin Lucasfilmin omistamista elokuvista. Koska tein heille koko joukon elokuvia, heillä on paljon filmimateriaalia, myös sellaista, jota ei koskaan kehitetty filmiksi.

Indiana Jones -elokuvien lisäksi Lucasfilm tuotti muun muassa Star Wars -elokuvat, joissa Ford näytteli rempseää salakuljettajaa Han Soloa. Vanhan filmimateriaalin perusteella tekoäly pystyi analysoimaan, miltä Fordin kasvonpiirteet näyttävät esimerkiksi erilaisissa valaistuksissa.

– Sitten kasvoihini kiinnitettiin pieniä palloja, sanon vuorosanat ja he tekevät loput. Se on fantastista.

Harrison Ford osallistui tammikuun lopussa Shrinking-komediasarjansa ensi-iltajuhliin Los Angelesissa.

Ohjaaja Mangoldin paljasti aiemmin Empire-lehdelle ja hiljattain The Hollywood Reporterille, että uuden seikkailun ensimmäiset 20 minuuttia sijoittuvat vuoteen 1944, natseja kuhisevaan linnaan.

Uuden trailerin perusteella kohtaus vaikuttaa samankaltaiselta kuin Indiana Jonesin vierailu natsien linnassa sarjan kolmannessa seikkailussa Indiana Jones ja viimeinen ristiretki (1989). Syy aikahypylle 1940-luvulle liittyy elokuvan tarinaan ja kontrastiin, jonka ohjaaja halusi luoda nuoren ja vanhan Indiana Jonesin välille.

Ford nuorennettiin uuteen seikkailuun toisellakin, paljon yksinkertaisemmalla tavalla: kirjoittamalla hänen hahmonsa 70-vuotiaaksi.

– Näyttämällä hänet elinvoimaisimmillaan ja sitten 70-vuotiaana New Yorkissa luo aikaan mahtavan piiskaniskun, Mangold kuvaili The Hollywood Reporterille.

The Dial of Destiny -seikkailussa Indiana Jones nähdään myös 70-vuotiaana – kymmenen vuotta nuorempana kuin Harrison Ford oikeasti on.

Vuoteen 1969 muilta osin sijoittuvassa elokuvassa Indiana Jones lähtee vielä yhteen, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton avaruusajan teknistä kilpajuoksua sivuavaan seikkailuun kummityttönsä Helenan kanssa. Helenaa näyttelee Fleabag-komediasarjan päätähtenä läpimurtonsa tehnyt näyttelijä-käsikirjoittaja Phoebe Waller-Bridge.

– Hänen menneisyytensä toimii elävänä muistikuvana, joka varjostaa tätä miestä, joka nyt elää anonyyminä uudessa maailmassa, joka ei enää välitä tai tunnista asioita, joista hän aikoinaan välitti niin paljon, ohjaaja muotoili.

Indiana Jonesin ja Helenan vastustajia elokuvassa näyttelevät muun muassa tanskalaistähti Mads Mikkelsen ja Boyd Holbrook. Elokuvan muita tähtiä ovat muun muassa Sallahin rooliin palaava John Rhys-Davies, Antonio Banderas ja Toby Jones.

Indiana Jones and the Dial of Destiny -elokuvan Suomen ensi-iltapäivän elokuvateattereissa on kaavailtu olevan 28. kesäkuuta 2023 – siis reilua paria viikkoa ennen Fordin 81-vuotiassyntymäpäivää 13. heinäkuuta.

