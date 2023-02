Aivoinfarktin saanut Piia Koriseva taisteli itsensä pyörätuolista takaisin kävelemään – näin sairaus näkyy edelleen

Diili-kisaaja Piia Koriseva halusi lähteä kokeilemaan, pärjäisikö hän 50-vuotiaana nuorten bisnesmaailmassa. Vaikka ikä olisi mikä, Koriseva neuvoo säilyttämään lapsenmielisyyden ja rohkeuden hypätä uuteen.

Piia Koriseva muistuttaa, kuinka tärkeää on pitää omasta kehosta ja mielestä huolta. Vuonna 2008 koettu aivoinfarkti vaikuttaa vielä pienin tavoin hänen elämäänsä.

Diili-kilpailussa nähtävä yrittäjä, mediapersoona ja personal trainer Piia Koriseva joutui kinkkisen pulman eteen 50-vuotispäivänään viime syyskuussa. Ohjelman kuvaukset sattuivat juuri syntymäpäivälle eikä hän voinut kertoa, miksei voi juhlia kenenkään kanssa. Vain lapset tiesivät Korisevan olevan mukana salaisessa tv-projektissa.

Niinpä Koriseva sepitti olevansa tuolloin työmatkalla.

– Sitten ihmiset kysyivät, milloin tulen kotiin. No, ei havaintoa! Voi mennä muutama päivä tai sitten kuusi viikkoa, hän sanoo ja purskahtaa nauruun.

Koriseva on yksi sarjan kuudestatoista kisaajasta, jotka tavoittelevat operatiivisen johtajan paikkaa Jaajo Linnonmaan yritysimperiumissa. Linnonmaa oli tällä kertaa itse mukana valitsemassa kisaajia ohjelmaan.

Koriseva lähti kokeilemaan, mihin omat siivet riittävät.

– Olen toiminut kansainvälisissä yrityksissä operatiivisena johtajana ja tehnyt bisnespuolta yrittäjänä yli 25 vuotta. Musta oli ihana päästä kokeilemaan, että vieläkö tällainen viisikymppinen muidu pärjäisi nuorten bisnesmaailmassa.

Kokemusta hän kuvailee äärimmäisen hauskaksi, vaikka lehdistötilaisuudessa nähtävän pätkän perusteella kisaajien tunteet kuumenevat, ja kilpailijoita heitetään surutta ”bussin alle”.

– Kun yksi vain voi voittaa, totta kai se kuuluu pelin henkeen, että joutuu sanomaan välillä vähän ikäviäkin asioita toisesta. Toisaalta eihän sitä normaalityöelämässä käyttäytyisi niin kuin tässä. Kyseessä on kuitenkin 16 johtajaa, joista kaikilla on vahvat mielipiteet. Kyllähän se aiheuttaa väkisinkin sitä, että sarvet kolisee.

Juontaja Jaajo Linnonmaan käytös yllätti Korisevan.

– Jaajo oli yllättävän kiltti. Katsoin aiempia kausia, kun siellä oli Jethrot ja Hjallikset, jotenkin Jaajo oli valtavan kiltti.

– Oli siellä joitakin tilanteita, joissa oltiin tiukempia, mutta mun mielestä meille oltiin aika kilttejä. Tai sitten mulla oli vaaleanpunaiset lasit päässä. Tai sitten ne kohteli mua niin, että se on niin vanha, että pidetään siitä pikkuisen huolta, hän letkauttaa.

Vaikka mittariin tuli 50 vuotta, Koriseva muistuttaa, kuinka tärkeää on pitää leikkimielisyys ja rohkeus elämässä mukana. Ne olivat suurimmat syyt, miksi hän ylipäänsä lähti Diiliin.

– On ikä mikä tahansa ja vaikka naama peilistä ja kroppa näyttää viisikymppiseltä, ajatus ja mieli on se tärkein. Tietty lapsenmielisyys pitää säilyttää ja uteliaisuus elämää kohtaan. Niitä ei saa hukata. Musta on ihanaa heittäytyä uusiin juttuihin, kuten Diiliin, ja katsoa, onko musta siihen.

Yhtä keski-iän merkkiä, vaatekaapista löytyvää leopardikuosia, hän ei omista.

– Vain yhdet leopardisukat löytyy!

Koriseva on pukeutunut Diilin lehdistötilaisuuteen tyköistuvaan mustaan kimallemekkoon ja näyttäviin hopeisiin saappaisiin.

– Keski-ikäisellä saa olla bling blingiä! Ei tarvitse enää ajatella mitä muut ajattelee, koska sillä ei ole mitään väliä, kunhan et loukkaa tai satuta muita. Me eletään tiettävästi vain kerran. Aika kökköä, jos sen jättää elämättä.

Heinäkuussa 2008 Koriseva koki aivoinfarktin, joka vei hänet pyörätuoliin. Sieltä kolmen lapsen äiti taisteli itsensä takaisin kuntoon ja on kouluttautunut muun muassa personal traineriksi. Koriseva on ehtinyt juosta puolimaratoninkin. Aivoinfarkti näkyy edelleen pienin asioin arjessa kaikkien näiden vuosien jälkeen.

– Hukkaan edelleen sanoja. Mielestä on hävinnyt tiettyjä kohtia elämästä, hän sanoo.

Koriseva työstää tällä hetkellä musikaalia ja huomasi charlestonin harjoituksissa, ettei oikea jalka ymmärtänyt tanssiliikkeitä oikein.

– Mun piti kuminauhan kanssa aloittaa harjoittelemaan ja ajattelin, että voi luoja, niin kauan sitten, mutta edelleen tulee jotakin. Mutta kyse on tosi tosi pienistä asioista. Olen superonnekas, että olen päässyt tähän pisteeseen.

Monesti ihmiset tulevat päivittelemään Korisevalle, miten kauheita asioita tämä on joutunut kokemaan.

– Sanon, että meillä jokaisella on ne omat henkiset ja fyysiset ”infarktit”. Ne vuoremme kiivettävänä, jolloin joutuu miettimään, lyökö hanskat tiskiin vai vieläkö taistelen.Tämä oli mun taistelu, joka piti käydä läpi.

Personal trainerina hän ei neuvo tuijottamaan vaakaa.

– Niillä kiloilla ei ole väliä. Musta tärkeintä on, että pystyy ja jaksaa tehdä niitä asioita, joita haluaa tehdä. Pysyy terveenä ja kunnioittaa kehoaan. Itse olen käynyt yhden aivoinfarktin läpi ja unohdin itseni ja puskin liian yli. Meillä on vain yksi keho ja yksi mieli. Pitää huolta siitä ja mikä mulle on hyväksi.

Hän huomauttaa työssään viilaavansa pieniä juttuja, jotta asiakas pystyy tekemään haluamiaan asioita.

– Mullakin monta asiakasta sanoo, että haluaisi päästä leikkimään lattialle lastenlasten kanssa, mutta kun ei pääse sieltä ylös. Sitten ryhdytään miettimään, mitä voidaan tehdä, että se on mahdollista.

Viime eduskuntavaaleissa Koriseva oli ehdolla keskustan listoilta, mutta tänä vuonna hän jätti politiikan väliin. Syksy meni Diilissä, joten hän haluaa keskittää kevään perheelleen. Kolmesta pojasta kaksi asuu vielä kotona. Perheeseen kuuluu myös kaksi koiraa.

Kysymys parisuhdetilanteesta saa pitkään sinkkuna eläneen Korisevan leveään hymyyn.

– Olen sillä tavalla sinkku, että valoa on tunnelin päässä, mutta ei ole vielä rinkuloita, hän vastaa vihjaillen ja nimetöntä osoittaen.

Diili-ohjelma alkaa maanantaina 6.3. Nelosella klo 21.00.