Michael Douglas kertoo IS:lle suunnittelevansa suurta elämänmuutosta – heittää ilmoille yllättävän kommentin Suomesta

– Valmistaudun elämäni viimeiseen näytökseen, näyttelijälegenda Michael Douglas, 78, sanoo Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa.

Näyttelijä Michael Douglas on tehnyt paljon yli 50-vuotisella urallaan, ja paljon viime aikoinakin.

Korona-aikaa edelsi Netflixin komediasarja Kominsky-metodi, jonka itseironisessa pääroolissa hän näytteli kolmen kauden ajan varsin itsensä kaltaista hahmoa – iäkästä näyttelijää. Ja koronan jälkeen hommia on jälleen piisannut.

Nyt 78-vuotias tähti katsoo suoraan kameraan ja puhuu yhtä suoraan: on aika vähentää työntekoa ja vaikkapa matkustella enemmän.

– Olisi ihanaa päästä käymään Suomessa, rennosti harmaaseen collegepuseroon pukeutunut Douglas sanoo videopuhelussa Ilta-Sanomille.

Kominsky-metodin jälkeenkin hän on päässyt tekemään kaksi varsin näkyvää työtä. Niistä toinen, Marvelin Ant-Man-sarjan kolmas seikkailu Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sai ensi-iltansa teattereissa viime viikolla.

Siinä Douglas palaa tuttuun taustarooliin fyysikko Hank Pymiksi, jonka keksintöjen ansiosta Paul Ruddin näyttelemä Ant-Man pystyy suurentamaan itsensä jättiläiseksi tai pienenemään atomejakin pienemmäksi. Vaikka kriitikot eivät ole elokuvalle lämmenneet, maailmalla Marvel-seikkailu on ollut menestys.

Hiljattain Douglas sai valmiiksi myös 8-osaisen Franklin-minisarjan, jota kuvattiin 123 päivää. Suoratoistopalvelu AppleTV+:n tuottamassa sarjassa hänellä on päärooli Yhdysvaltain presidentti Benjamin Franklinina, joka 1700-luvun lopulla taivutteli Ranskan Yhdysvaltain itsenäisyyden puolelle.

– Tänä vuonna aion antaa vapaata sekä keholleni että mielelleni ja valmistautua elämäni viimeiseen näytökseen, Douglas sanoo painokkaasti.

Kolmannessa Ant-Man-seikkailussa Michael Douglas saa rinnalleen Michelle Pfiefferin, joka esittää fyysikko Hank Pymin kauan kvanttimaailmassa vankina ollutta vaimoa Janet van Dynea.

Elämänmuutokselle on epäilemättä nyt hyvä hetki. Marraskuussa 2000 solmittu avioliitto brittinäyttelijä Catherine Zeta-Jonesin kanssa kukoistaa, ja heidän kaksi yhteistä lastaan, 22-vuotias Dylan ja 19-vuotias Carys, ovat molemmat jo aikuisia.

Lastenlapsiakin Douglasilla on jo kaksi. Heidän isänsä on Cameron Douglas, joka on Michael Douglasin vanhin poika, ensimmäisestä avioliitostaan Diandra Lukerin kanssa.

– Täytän aika pian 80 vuotta, ja haluan lopettaa vahvasti, Douglas kuvailee toiveitaan tuleville vuosille.

Vaimo Catherine Zeta-Jonesilla, 53, ja Michael Douglasilla, 78, on ikäeroa päivälleen 25 vuotta. Molemmat ovat syntyneet 25. syyskuuta. Viime viikolla pariskunta juhlisti uuden Ant-Man-seikkailun ensi-iltaa Lontoossa.

Douglas tarkoittaa tällä myös omasta kunnostaan huolehtimista. Tuoreessa muistissa on 2010 diagnosoitu kielen syöpä, josta hän onneksi parani.

Douglasin isä, 103-vuotiaaksi elänyt Hollywood-legenda Kirk Douglas, tunnettiin jämäkän järeästä fyysisestä olemuksesta. Sitä ohjaaja Stanley Kubrick hyödynsi muun muassa sotadraamassa Kunnian polut (1957) sekä etenkin orjakapinadraamassa Spartacus (1960).

– Samaan kuntoon kuin isäni en pääse ikinä, mutta itsestäni huolehtiminen on kirjaimellisesti osa omaa työtäni. Näyttelijälle on eduksi pysyä nuorekkaana ja terveenä.

Sellaisena Michael Douglas on myös tunnettu uransa alusta asti.

Läpimurtonsa Michael Douglas teki 1972 alkaneessa suositussa poliisidraamasarjassa San Franciscon syke. Työparina nähtiin näyttelijälegenda Karl Malden.

Läpimurtonsa hän teki vähän yli 50 vuotta sitten poliisidraamasarjassa San Franciscon syke (1972–1977). Sarjasta tuli menestys, mutta se oli Douglasille tärkeä toisestakin syystä: sen päätähteä Karl Maldenia Douglas on usein kutsunut omaksi näyttelijämentorikseen.

Valkokankaille hän siirtyi ensin menestyselokuvan Yksi lensi yli käenpesän (1975) tuottajana, sen jälkeen myös tähtenä itse.

Pääosat ydinvoimalaonnettomuutta käsitelleessä Kiina-ilmiössä (1979), romanttisessa seikkailussa Vihreän timantin metsästys (1984), syrjähyppytrillerissä Vaarallinen suhde (1987) ja eroottisessa rikosjännärissä Basic Instinct – vaiston varassa (1992) nostivat Douglasin Hollywoodin ykkösnimeksi. 1990-luvun taitteessa hän oli yksi Hollywoodin miespuolisista seksisymboleita.

Tähtenä hän oli isänsä Kirkin veroinen valkokankaiden vetonaulaksi.

– Opin isältäni paljon seuraamalla hänen elämäänsä, Michael Douglas sanoo nyt.

Isä Kirk Douglas ja poika Michael Douglas kuvattuna vuonna 2016, isä-Kirkin satavuotis­syntymäpäivänä 9. joulukuuta.

Isä-Kirkin tavoin myös Douglasin äiti Diana Douglas oli näyttelijä. Vanhemmat erosivat 1951, kun Hollywood-elokuvien tiukat tuotantoaikataulut alkoivat viedä isän aikaa enemmän kuin oma perhe.

Teini-iässä Michael vieraili lomillaan usein isänsä luona. Näillä matkoilla hän näki elokuvanteon ja kuuluisuuksien arjen ja julkisuuden kääntöpuolen.

– Gregory Peck, Tony Curtis, Frank Sinatra ja Elizabeth Taylor olivat isän läheisiä ystäviä. Pääsin näkemään nämä ”tähdet” aivan tavallisina ihmisinä. Näin myös heidän heikkoutensa, ja aloin ymmärtää tähteyden ja henkilökohtaisen elämän eron, Douglas sanoo.

Kokemuksista oli suuri apu myöhemmin, kun Michael Douglasista itsestään tuli tähti.

– Se auttoi käsittelemään julkisuudessa olemista.

Kirk Douglas antoi pojalleen silti muutaman neuvonkin. Paras niistä liittyi kuuntelemiseen.

– Liian monet näyttelijät tapaavat syttyä silloin, kun he puhuvat, ja sulkea itsensä, kun heidän pitäisi kuunnella, Douglas sanoo.

– Todellisuudessa iso osa pitämistäni näyttelijöistä ovat sellaisia näyttelijöitä, jotka reagoivat kuunnellessaan jonkun muun puhuvan. Itselleni tämä oli tärkeä neuvo.

” En näe mitään syytä lopettaa niin kauan kuin pysyn pystyssä. Nykyään siihenkin on kaikenlaisia mekaanisia apuvälineitä!

Näyttelemistä Douglas ei aio kokonaan lopettaa, vaikka työnteko nyt väheneekin.

– En näe mitään syytä lopettaa niin kauan kuin pysyn pystyssä. Nykyään siihenkin on kaikenlaisia mekaanisia apuvälineitä!, Douglas letkauttaa.

– Näyttelen niin kauan kuin nautin työstäni. Mutta olen hieman valikoivampi: kun pääsee tiettyyn ikään, sitä haluaa itse päättää, miten loppuelämänsä käyttää ja mitä haluaa tehdä, Douglas toteaa.

Ja yksi niistä asioista on tosiaan matkusteleminen.

– Odotan Suomeen pääsemistä! Douglas sanoo härnäävästi.

Michael Douglasin rooleja:

Kathleen Turner ja Michael Douglas romanttisessa seikkailussa Vihreän timantin metsästys (1984).

Michael Douglas ja Glenn Close syrjähyppytrillerissä Vaarallinen suhde (1987).

Michael Douglas pörssitrillerissä Wall Street – rahan ja vallan katu (1988).

Sharon Stone ja Michael Douglas eroottisessa trillerissä Basic Instinct – vaiston varassa (1992).

Michael Douglas draamassa Amerikan presidentti (1994).

Michael Douglas elämäkertadraamassa My Life with Liberace (2013).

Danny DeVito ja Michael Douglas komediasarjassa Kominsky-metodi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania -elokuvaa esitetään elokuvateattereissa.