31-vuotias Geno hämmästyy vaa’an lukemista Hengen­vaarallisesti lihava -sarjassa – äksy Dr. Now laukoo karun kommentin tilanteesta

Hengenvaarallisesti lihava -sarjan uuden kauden avausjaksossa serkukset Geno ja Nico yrittävät pudottaa painoaan.

Hengenvaarallisesti lihava -sarjassa ylipainoiset ihmiset ovat elämänsä kovimman paikan edessä. Kunkin terveydentila on ajautunut pisteeseen, jossa painonpudotus on ainoa vaihtoehto jatkaa eteenpäin.

TLC-kanavalla esitettävässä amerikkalaisessa Hengenvaarallisesti lihava -tosi-tv-sarjassa lääkäri Dr. Now eli Younan Nowzaradan, joka yrittää auttaa liikalihavia amerikkalaisia kuntoon.

Sarjan uudessa jaksossa seurataan New Havenissa asuvan Genon elämänmuutosta.

31-vuotias Geno elää jatkuvissa kivuissa ylipainonsa takia.

– Portaiden nouseminen tuntuu kuin kantaisin sementtisäkkejä selässäni. En mahdu myöskään suurimaan osaan tiloista. Minun kokoisenani suihkussa käyminen on kurjaa, Geno kertoo kameroille.

Monet arkiset askareet, kuten suihkussa käyminen, kävely ja seisominen tuottavat suuria ongelmia.

Hän sanoo pelkäävänsä sitä päivää, kun hän ei enää pysty peseytymään omin avuin.

– En halua koskaan joutua siihen tilaan, Geno sanoo Hengenvaarallisesti lihava -ohjelmassa.

Geno on asunut äitinsä Rhondan kanssa lähes koko aikuisikänsä. Ylipaino on äidin mukaan sukurasite, mutta Genon ruokailutottumukset ovat johtaneet painon hillittömään nousuun.

– Ruoka tuo minulle lohtua ja se tekee minut onnelliseksi.

– Äiti ei ole koskaan vahtinut, miten paljon syön.

Geno kuvailee syömisen lähteneen hallinnasta vanhempien avioeron ja isän kuoleman jälkeen.

– Isän kuoleman jälkeen söin kuin hullu. Ruoka oli ainoa lohtuni, Geno sanoo ohjelmassa.

Nyt tilanne on mennyt niin pahaksi, ettei Gino harrasta minkäänlaista liikuntaa selkä- ja jalkakipujen takia.

– En voi enää kävellä ja siitä tiedän, että tilanne on mennyt huonommaksi. En kohta pääse ylös sängystä.

– Olen ärsyyntynyt, että olen antanut asioiden mennä tähän pisteeseen, hän suree.

Perhe pelkää Genon kuolevan nuorena. Geno haaveilee paluusta unelma-ammattiinsa kokiksi, mutta painonsa takia hän ei voi työskennellä keittiössä.

Hän päättää matkustaa Houstoniin tapaamaan Dr. Now’ta.

– Jos en saa apua, niin elämäni päättyy lyhyeen, Geno pohtii.

31-vuotiaan Genon perhe saattaa hänet Dr. Now’n vastaanotolle. He sanovat, etteivät tienneet Genon tilanteen olevan niin paha, että pelkkä autossa istuminen tuottaa miehelle tuskaa.

Dr. Now’n vastaanotolla Geno astuu vaa’alle. Hän painaa yli 310 kiloa. Geno vaikuttaa hieman häkeltyneeltä vaa’an lukemista, sillä hän ei ole punninnut painoaan pitkään aikaan.

– Perhana, se on iso luku, Geno myöntää.

Dr. Now menee suoraan asiaan ja haluaa tietää, miksi lapsesta asti ylipainon kanssa kamppaillut Geno haluaa pudottaa painoa juuri nyt.

– Olet 31-vuotias ja painat 310 kiloa. Haluat siis pudottaa painoa, mutta mikä on nyt eri tavalla kuin 31 vuotta sitten? Dr. Now tykittää.

– Olen kokeillut dieettejä ja ajattelin, että tämä on varmasti viimeinen mahdollisuus yrittää saada itseni kuntoon. Terveydentilani on kehno, Geno kuvailee.

Dr. Now’lle kerrotaan, että Geno asuu äitinsä Rhondan kanssa. Hän epäilee, että äiti on osasyy Genon painoon.

– Emme tienneet, miten paha tilanne on, koska hän on salaillut asiaa. Hänellä oli vaikeuksia istua autossa, äiti selittää.

Dr. Now ei ota kuuleviin koriinsa selityksiä.

– Hän painaa yli 300 kiloa. Ei hänen painoaan voi salailla. Nuo ovat vain selityksiä, joilla puolustelet sitä, että olet mahdollistanut tilanteen, hän jyrähtää.

– Se, että epäterveellistä ruokaa on tarjolla, ei tarkoita, että sitä pitäisi syödä, Dr. Now napauttaa.

Lääkäri toteaa, että myös Genon serkulla Nicolla on roimasti ylipainoa.

Geno saa tarkat ohjeet siitä, miten hänen pitäisi liikkua ja syödä seuraavan kuukauden ajan. Painoa pitäisi saada pudotettua kuukaudessa ainakin 27 kiloa.

Dr. Now painottaa jaksossa, että tilanne on äärimmäisen vakava.

– Olet nyt siinä tilanteessa, että jos et laihduta, niin et pian pysty enää kävelemään, Dr. Now varoittaa.

Myös Genon serkku Nico haluaa pudottaa painoa ja sanoo aloittavansa laihdutusurakan Genon kanssa.

Dr. Now sanoo kameroille olevansa hyvin huolissaan perheen keskinäisestä dynamiikasta. Koko perheen on sitouduttava elämänmuutokseen, jotta Geno onnistuu painonpudotuksessa.

– Isoin ongelma on hänen äitinsä ja serkkunsa. Äiti uskottelee, ettei mahdollista tilannetta ja Nicollakin on selvästi ongelmia painonhallinnan kanssa, Dr. Now pohtii.

Kotona Geno ja Nico ryhtyvät noudattamaan vähäkalorista dieettiä. Ensimmäinen viikko on yhtä tuskaa.

– Genon mieliala on vaihdellut. Se johtuu varmaan nälästä, Rhonda-äiti arvelee.

Kolmen viikon jälkeen Genoa alkaa huomata muutoksia. Hän jaksaa kävellä pidempiä matkoja ja hengittäminen on helpompaa.

Reilun kuukauden jälkeen Geno palaa Dr. Now’n vastaanotolle ja astuu vaa’alle. Hän painaa 285 kiloa. Painoa on pudonnut siis noin 25 kiloa.

Dr. Now on tyytyväinen Genon edistykseen. Jos Geno jatkaa laihduttamista, niin hän pääsee lihavuusleikkaukseen.

– Älä kuvittelekaan, että yhden kuukauden kovan työn jälkeen saat ruveta laiskottelemaan. Sinun pitäisi pystyä laihduttamaan yli 20 kiloa seuraavan kuukauden aikana, Dr. Now muistuttaa.

Uusi tyttöystävä tuo mutkia matkaan ja saa Genon kiinnostuksen laihduttamiseen herpaantumaan.

Hän palaa Dr. Now’n vastaanotolle vasta viiden kuukauden jälkeen, eikä paino ole pudonnut odotetusti.

Genon paino on pudonnut edellisestä tapaamisesta 31 kiloa, vaikka tässä ajassa kiloja olisi pitänyt karista roimasti enemmän.

– Olisi voinut olla pahempi. Ainakaan en ole lihonut, sitä pelkäsin, Geno toteaa.

Hänen serkkunsa Nico on laihtunut edellisestä punnituksesta vain 7 kiloa.

Dr. Now vaatii vastauksia.

– Teitte hyviä valintoja ensimmäisenä kuukautena, mitä tapahtui? hän kysyy.

– Menetin fokuksen, Geno myöntää ja sanoo, että on syönyt epäterveellisesti.

– Olen todella pettynyt, mutta muutin Houstoniin asti ja en aio luovuttaa, hän päättää.

Hengenvaarallisesti lihava uusi kausi alkaa TLC-kanavalla torstaina 16.2. klo 21.00.

