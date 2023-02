Muistatko nämä New Yorkissa kuvatut ikoniset kohtaukset? Sarah Jessica Parkerille kävi köpelösti

New Yorkin Keskuspuistossa on kuvattu enemmän elokuvia kuin missään muussa yksittäisessä paikassa. IS Tv-lehti käveli läpi tunnettujen elokuvien romanttiset kuvauskohteet ja tutustui yllättäviin yksityiskohtiin.

New Yorkin Keskuspuisto on kaikkein eniten elokuvissa ja tv-sarjoissa nähty kuvauspaikka. Siellä on kuvattu 532 elokuvaa vuosien 1900 ja 2020 välillä.

IS Tv-lehti kävi kierroksella katsomassa, missä monet kuuluisat elokuva- ja tv-rakkaudet ovat roihahtaneet liekkeihin.

Keskuspuistossa romanttisten elokuvien ja tv-sarjojen kuvauspaikoille kierroksia tekevä opas kertoo etenkin Sinkkuelämää-sarjaan liittyvän anekdootin ja monta muuta tarinaa.

Jos nimittäin pitää valita yksi fiktiivinen pariskunta, joka parhaiten kuvaa romanssia New Yorkissa, on se tietenkin Sinkkuelämää-sarjan Carrie Bradshaw ja Mr. Big.

Sinkkuelämää-sarjan kolmannella kaudella New Yorkin romanttisimmassa paikassa Central Parkissa eli Keskuspuistossa kuvattiin klassinen kohtaus, jossa Carrie ja Big putoavat Keskuspuiston The Lake -nimiseen lampeen.

Sarah Jessica Parkerin ja Chris Nothin kuuluisa pulahdus Keskuspuiston lampeen ei päättynyt hyvin.

Kohtauksen kuvaamisessa ei käytetty stuntteja, vaan näyttelijät Sarah Jessica Parker ja Chris Noth hoitivat pulahtamisen itse, hieman huolettavin seurauksin.

The Lake ei nimittäin ole kovin syvä, ja sen pohjassa on teräviä kiviä. Sarah Jessica Parker iski jalkansa kipeästi kiveen ja sai haavan.

Keskellä suurkaupunkia sijaitsevan lammen vesi ei ole puhtainta mahdollista. Siksi Parker piti kiidättää lääkärille saamaan jäykkäkouristusrokotus.

Haaverin vuoksi kohtausta ei haluttu kuvata toista kertaa, joten kyseinen hetki meni kerralla purkkiin.

Näin helmikuun lumettomassa harmaudessa ja jäätävän viiman puskiessa on tosin hieman vaikeaa solahtaa herkkään tunnelmaan.

Useimmiten elokuvissa Keskuspuisto näyttäytyy jouluisen lumisena ihmemaana tai syysruskan värittämänä keitaana.

Keskuspuistossa kuvattiin vuonna 2001 Kate Beckinsalen ja John Cusackin tähdittämää Serendipity-elokuvaa.

Elokuvissa tietysti voi lavastaa tunnelmallisemman maiseman, mikäli luontoäiti ei sellaista suo.

Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa -elokuvaa varten Keskuspuistoon kärrättiin valtavat määrät tekolunta, lopulta turhaan.

Kuvauspäivänä New Yorkia koetteli kaikkien aikojen lumimyräkkä.

Keskuspuiston luistelurata on tuttu näky talvisissa elokuvissa.

Puisto on saanut toimia rakkauden näyttämönä filmillä jo vuodesta 1908, jolloin Vitagraph-studio kuvasi siellä ensimmäisen elokuvan.

Ja se oli kaikkien aikojen romanssin tulkinta: ensimmäinen amerikkalainen filmiversio Romeosta ja Juliasta.

Myös monissa aikakauden mykkäelokuvissa Keskuspuiston holvikäytävä sai toimia lavasteena kaikelle eurooppalaiselle.

Romanttinen Italia tai Espanja oli halvempaa ja helpompaa 1900-luvun alussa lavastaa puistoon kuin lähteä tavoittelemaan aitoja kuvauspaikkoja kalliiden laivamatkojen päähän.

Central Park on toiminut monien romanttisten elokuvien näyttämönä.

Yksi New Yorkiin sijoittuvien romanttisten komedioiden klassikoista on tietysti Truman Capoten romaanin perustuva Aamiainen Tiffanylla (Breakfast at Tiffany’s, 1961).

Audrey Hepburnin näyttelemä Holly Golightly etsii niin rikkauksia kuin rakkautta suurkaupungin sykkeessä. Yksi elokuvan ikonisimmista kohtauksista sijoittuu Keskuspuiston Naumburg Bandshell -paikan luokse.

Tämän 1862 rakennetun rakennelman luona Holly lausuu rakkautensa tunnustavalle entiselle aviomiehelleen Doc Golightlylle: ”Se juuri onkin ongelma. Teit aina sen virheen, Doc, että yritit rakastaa kesyttämätöntä naista.”

Keskuspuisto näyttäytyy juuri tällä hetkellä harvinaisen värittömänä.

Vuonna 1989 miehet saivat oppia elokuvasta Kun Harry tapasi Sallyn (When Harry Met Sally) sen, että naiset näyttelevät orgasmeja.

Meg Ryanin feikkaama orgasmi kuvattiin Manhattanin Lower East Sidella sijaitsevassa Katz’s Delicatessen -delissä, jonka seinällä on edelleen plakaatti: ”Where Harry met Sally... Hope you have what she had!” (Toivottavasti saat, mitä hänkin sai.)

Yksi Keskuspuiston suosituimmista kuvauspaikoista on tammien ja kirjailijapatsaiden reunustama bulevardi The Mall, jolla Meg Ryan ja Billy Crystal käyskentelevät upeassa syysruskassa.

Meg Ryan ja Billy Crystal käyskentelevät upeassa syysruskassa Kun Harry tapasi Sallyn -elokuvassa.

Nora Ephronin kirjoittamaa tarinaa kuvattiin myös Loeb Boathouse -ravintolassa, joka oli pitkään yksi New Yorkin suosituimmista ravintoloista, mutta on nykyään suljettu.

Kun Harry tapasi Sallyn -elokuvaa tehtiin myös yhdellä suosituimmista kuvauskohteista eli Bethesda Terracella.

Siellä on työstetty lukuisia muitakin elokuvia. Esimerkiksi Amy Adams pulikoi sadunomaisessa Enchanted-elokuvassa (2007) puiston Angel of the Waters -suihkulähteessä.

Rossin ja Rachelin Frendit-romanssin ystäville lienee syytä lausua varoituksen sana.

Keskuspuistosta ei löydy Frendien alkutunnuksessa nähtävää suihkulähdettä, vaikka jotkut hevoskärryajeluille turisteja vievät kuljettajat niin väittävätkin. Kyseinen suihkulähdekohtaus kuvattiin Los Angelesissa.

Keskuspuistossa kuvattiin Jennifer Lopezin ja Ralph Fiennesin tähdittämää Unelmien Manhattan -elokuvaa vuonna 2002.

Romantiikan nälkäisille löytyy kuitenkin loputtomasti aitoja kuvauskohteita.

Keskuspuistossa on tehty niin Jennifer Lopezin tähdittämää Unelmien Manhattan -elokuvaa (Maid in Manhattan, 2002) kuin myös John Cusackin ja Kate Beckinsalen tähdittämää Sattumalta-filmiä (Serendipity, 2001), jonka tunnelmaan voi heittäytyä keskellä puistoa sijaitsevalla luistinradalla.

Sinkkuelämää 1 & 2, HBO Max

Unelmien Manhattan, Elisa Viihde Viaplay

Sattumalta, Elisa Viihde Viaplay