Jari Litmanen yllättää roolisuorituksella uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa – tältä se näyttää

Jalkapallotähti tekee toistamiseen roolin suositussa koko perheen elokuvassa.

Uudessa Risto Räppääjä ja villi kone -elokuvassa nähdään yllättävä pizzalähetti, kun jalkapallotähti Jari Litmanen tekee esiintymisen roolissa. Litmaselle roolisuoritus ei ole ensimmäinen, sillä hän esiintyi jo edellisessä Risto Räppääjä -elokuvassa hollantilaisena asiantuntijana.

Elokuvan tuottaja Risto ”Rimbo” Salomaan mukaan Litmanen tuli hänen mieleensä kielitaitonsa vuoksi.

– Jari on esiintynyt paljon ja olisi hauska lisä leffan roolitukseen. Hän suostui ja tykkäsi tehdä roolin, Salomaa kertoo IS:lle.

Jalkapallotähti Jari Litmanen esittää Risto Räppääjä -elokuvassa italialaista pizzalähettiä.

Millaista Jarin kanssa oli työskennellä?

Jarin kanssa on kiva työskennellä. Hän on valoisa, sosiaalinen ja utelias. Koko työryhmä näyttelijöitä myöten oli molemmissa leffoissa innoissaan Jarin tulosta kuvauspaikalle. Siellä Suomen kuuluisimmat näyttelijät ja työryhmäläiset pyysivät kuvia ja nimmareita häneltä.

Mitä Jari oli mieltä roolisuorituksestaan?

Jari ei ole vielä nähnyt valmista leffaa, mutta hän tykkäsi edellisen leffan roolisuorituksestaan.

Miksi hän puhuu italiaa kohtauksessa?

Siksi, että rooli on italialainen pizzalähetti ja mietittiin, että se olisi hyvä jatkumo edellisen leffan hollantilaiselle taideasiantuntijalle. Ja onhan se ihan hauska sketsi ja hyödynnämme Jarin kielitaitoa. Pizzan numero on tietysti 10 ja sen nimi on Il Capitano.

Solar Filmsin tuottama Risto Räppääjä ja villi kone -elokuva on Maria Sidin ohjaama ja se perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan samannimiseen lastenromaaniin.

Elokuvan pääroleissa nähdään ensi kertaa Otso Törmälä ja Meri Lahikainen. Tähtikaartiin kuuluvat myös muun muassa Minka Kuustonen, Jenni Kokander ja Aku Sipola.

Elokuvan ensi-ilta on 17. helmikuuta.