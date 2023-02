Alakouluikäisen Amandan tiukka kysymys maahanmuutosta saa Petteri Orpon mietteliääksi – ”Jos nuori ei löydä paikkaansa Suomesta...”

Puoluejohtajat joutuvat Nelosen uudessa Luokan edessä -ohjelmassa koululuokan tentattaviksi. Sarjan ensimmäisessä jaksossa nähdään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle tärkein yhteiskunnallinen kysymys on vanhustenhoito, vähiten tärkeintä kulttuurin ja maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen.

Tällaiseen järjestykseen hän ainakin laittaa asiat Nelosen tuoreessa Luokan edessä -ohjelmassa.

Se on ulkomaiseen formaattiin perustuva koko perheen show, jossa alakouluikäiset, 3–6-luokkalaiset oppilaat laittavat Suomen johtavat poliitikot grilliin useista päivänpolttavista aiheista.

Ensimmäisessä jaksossa vieraileva Petteri Orpo pannaan lujille muun muassa koulutusleikkauksista ja johtajien palkoista.

Tämän lisäksi Orpon tulee jaksossa laittaa viisi yhteiskunnallista kysymystä arvojärjestykseen. Ne ovat vanhustenhoito, hoitajien työolosuhteet, varhaiskasvatuksen opettajien palkat, kulttuuri ja maahanmuuttajien kotouttaminen

Asiaa havainnollistetaan taululla olevalla kuvalla laineilla kelluvasta laivasta. Sen kyytiin mahtuu vain kolme poliitikon mielestä tärkeintä yhteiskunnallista kysymystä.

Kahden muun aiheen kohtalo on karu: Ne joutuvat veden alle.

Petteri Orpoa tentataan jaksossa myös lajittelutaidoistaan.

Ensin Orpo empii. Hän ei haluaisi tiputtaa mitään viidestä aiheesta kyydistä saati laittaa yhtä toisen yläpuolelle.

– Pakko! oppilaat kuitenkin huutavat kuin yhdessä kuorossa.

Rajallisten resurssien maailmassa kaikkia ei voi miellyttää, ja tämän Orpokin joutuu lopulta nielemään.

Hän alkaa asetella kutakin asiaa esittäviä liuskoja toistensa päälle.

Ylimmiksi nousevat vanhustenhoito ja hoitajien työolosuhteet.

– Meillä on valtava pula hoitajista. Tämä on akuutti asia, joka pitäisi hoitaa nyt, hän perustelee.

Kolmantena ja viimeisenä kyytiin pääsee aihekokonaisuus varhaiskasvattajien opettajien palkat.

– Meillä on varhaiskasvatuksen opettajista tosi iso pula myöskin tällä hetkellä, itsekin Opettajan sijaisena toiminut Orpo toteaa.

Toisaalta entinen valtiovarainministeri muistuttaa, ettei eduskunta päätä palkkauksesta.

– Mut se on kuitenkin arvostus, ja mä tiedän sen, että se on se huoli siellä... siellä varhaiskasvatuksessa tosi kova, kun ei ole tarpeeksi työntekijöitä, hän täsmentää.

Kokoomuspomo lähettää siis ohjelmassa ensisijaisesti lämpimiä ajatuksia mielestään kolmanneksi tärkeintä yhteiskunnallista aihealuetta edustaville potentiaalisille äänestäjille.

Pinnan alle joutuvat maahanmuuttajien kotouttaminen ja kulttuuri.

– Meillä on tällä hetkellä kotouttamisessa isoja murheita. Varsinkin nuoret maahanmuuttajat, jos ei ole oppinut kieltä tai löytänyt kavereita tai paikkaansa Suomesta, niin voi joutua väärille poluille, hän suree päätöksestään huolimatta.

Yksi luokasta viittaa. Amandalla on jatkokysymys Orpon ratkaisuun.

– Eiks maahanmuuttajiin pitäisi panostaa sen takia, että niistä voi tulla Suomelle työvoimaa ja uusia veronmaksajia?

Tähän Orpo vastaa puhumalla väen vähenemisestä, alenevasta syntyvyydestä ja siitä, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia.

Kulttuurin asettaminen alimmaiseksi saa Orpon ”sydämen särkymään”.

– Kulttuuri on tärkeää. Erilaiset musiikki, teatterit, kuvataide, konsertit, tapahtumat, kaikki harrastukset... Se on aivan oleellinen osa tätä yhteiskuntaa. Mutta se mikä peruste mulla oli tässä, niin mä mietin sen sitä kautta, missä on akuutti hätä, tarve.

Nämä lienevät niitä niin sanottuja ”vaikeita päätöksiä”. Eipä se ole helppoa oppositiojohtajallakaan.

Luokan edessä -ohjelmassa puoluepomo joutuu kohtaamaan luokallisen oppilaita yksin.

Luokan edessä alkaa Nelosella torstaina 16. helmikuuta.

Ohjelmassa kunkin suurimman puolueen puheenjohtaja pääsee vuorollaan koululuokan tentattavaksi. Puoluepomot joutuvat kohtaavan koululuokan suorat ja kaunistelemattomat kysymykset yksin.

Tiukkojen kysymysten lisäksi luokassa testataan puheenjohtajien yleistietoa, kieliosaamista ja heittäytymiskykyäkin. Esimerkiksi Petteri Orpo laitetaan jaksossa myös roskienlajittelutestiin.

Ohjelman toisessa jaksossa lapset puolestaan tivaavat pääministeri Sanna Marinilta (sd.) somefilttereiden käytöstä.

Eduskuntavaalien alla esitettävään seitsenjaksoiseen ohjelmaan on valittu eduskunnan kymmenen puolueen puheenjohtajista kahdeksan.

Mukana ovat Orpon ja Marinin lisäksi esitysjärjestyksessä Riikka Purra (ps.), Maria Ohisalo (vihr.), Annika Saarikko (kesk.), Li Andersson (vas.) sekä Anna-Maja Henriksson (r.) ja Päivi Räsänen (kd.). Henriksson ja Räsänen esiintyvät samassa jaksossa.

Liike nytin johtaja Harry ”Hjallis” Harkimo ja Valta kuuluu kansalle -puolueen pomo Ano Turtiainen sekä kokoomuksen eduskuntaryhmästä omaksi eduskuntaryhmäkseen eronnut Wille Rydman eivät siis esiinny ohjelmassa.

Ohjelma perustuu kansainväliseksi ilmiöksi nousseeseen formaattiin. Luokan eteen ovat maailmalla joutuneet muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz.

Luokan edessä Nelosella ja Ruudussa 16.2. alkaen. Nelonen, Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.