Helsinkiläiset Jaana, Katja ja Kimmo etsivät koko suvun lukaalia Espanjasta – puolen miljoonan talot loksauttavat tv:ssä leuat erikoisilla yksityiskohdillaan

Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa nähdään taloja, joista paljastuu hämmentäviä yksityiskohtia.

Kiinteistönvälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho yrittävät toteuttaa helsinkiläissiskosten Jaanan ja Katjan haaveet koko suvun lomakodista Espanjassa Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa. Jaana, Katja ja Katjan mies Kimmo ovat matkustaneet Aurinkorannikolle etsimään suurta taloa, joka toimisi sekä suvun ajanvietto­paikkana että mahdollisesti myös majatalona.

Sosiaalinen ja eloisa porukka tykkää remontoida ja suunnitella. He ostavat myös Suomessa asuntoja ja laittavat ne uuteen uskoon remontilla. Tällä hetkellä siskoksilla ja heidän miehillään on vierekkäiset loma-asunnot Torreviejan keskustassa. Nyt he kuitenkin kaipaavat pienempään kylään ja maaseudun rauhaan.

– 2018 kun mentiin Torreviejaan, ei meillä todellakaan ollut tarkoitus ostaa sieltä silloin mitään. Sovittiin, että ei missään tapauksessa osteta! Mitä tapahtui? Innostuttiin, siskokset kertovat.

Uuden unelma-asunnon sijainnille tärkeimmät kriteerit ovat maaseutu, vuoristo ja kävelymatkan päässä oleva kylä kauppareissuja ja oluthetkiä varten. Budjetti on 300 000–500 000 euroa riippuen siitä, miten paljon remonttia tarvitaan. Espanjassa kiinteistökaupan sivukulut ovat noin 10 prosenttia kauppahinnasta, joten itse talo saa maksaa maksimissaan 450 000 euroa.

Nopeasti käy selväksi, että budjetti on melko tiukka. Kirsi ja Markus esittelevät porukalle taloja, jotka maksavat lähes kaikki noin puoli miljoonaa euroa. Oliivilehtojen ja avokado­viljelmien ympäröimät talot sisältävät myös erikoisia yksityiskohtia, jotka mietityttävät porukkaa.

Suuren huvilan makuuhuoneesta paljastuu erikoinen ratkaisu.

Kirsi esittelee sisaruksille ja Kimmolle hulppean lukaalin, jossa on reippaasti tilaa kahdessa kerroksessa, uima-allas ja vierastalo. Vaaleilla väreillä sisustettu talo tekee heti vaikutuksen, vaikka se kätkee sisäänsä myös oudon yksityiskohdan.

Suuri makuuhuone herättää hämmennystä Jaanassa, Katjassa ja Kimmossa.

– Okei... he toteavat ihmetellen astuttuaan sisään tilaan, jossa makuuhuoneeseen yhdistyvät kylpyhuone ja vaatehuone.

Tilassa ei ole ovia eli sängystä on esteetön näkymä vessanpöntölle.

– Onks tää nyt makuuhuone vai vessa? Kimmo ihmettelee.

– Mähän näen suoraan sängystä, kun sä oot *****lla. Ei se mua haittaa, hän jatkaa.

Talon terassi ja sen näkymät tekevät vaikutuksen, vaikka makuuhuone onkin hieman poikkeava.

Erikoinen on myös Markuksen esittelemä, taiteellinen talo, jossa on valtava puutarha. Viidakkomainen puutarha kätkee sisäänsä erilaisia osioita, jotka ihmetyttävät helsinkiläis­ostajia. He epäilevät, että puutarha saattaa olla pimeällä jopa pelottava. Pihalta löytyy muun muassa alttarimainen paikka, jonka tunnelma on turhan rauhallinen eloisille suomalaisille.

– Mulla oli fiilis, että ollaan Thaimaassa eikä Espanjassa, Kimmo sanoo.

– Vähän luostarimainen tunnelma jopa, porukka ihmettelee.

Kohteeseen kuuluu kolme asuntoa, joista heti ensimmäinen saa kulmakarvat kohoamaan, sillä siellä on yhdistetty linnamaista historiaa ja moderneja mukavuuksia.

– Nyt on erikoista, sisarukset arvioivat.

Viidakkomaisen puutarhan keskellä sijaitsevassa talossa on kolme erillistä asuntoa.

Asunnon oven takaa löytyy yllätys, kun Kimmo luulee astuvansa sisään vessaan, mutta ovi viekin toiseen, erilliseen asuntoon.

– Oli aika kummallista, että ekasta asunnosta pääsi yhtäkkiä tokaan asuntoon, porukka sanoo.

Talo osoittautuu lopulta niin erikoiseksi, etteivät Katja, Jaana ja Kimmo saa enää sanaa suustaan.

– Täähän jopa vetää hiljaiseksi.

Puutarha on helsinkiläissisarusten mielestä turhan erikoinen.

Suihkulähteet ja alttarimaiset asetelmat ovat rauhoittavia, mutta kohde vetää Katjan, Jaanan ja Kimmon sanattomaksi.

