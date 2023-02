Rakastavaisten kiihkeä lemmenhetki päättyi karmealla tavalla – Seksileikeistä ensiapuun -kohusarja sai lääkärin hieraisemaan silmiään

Seksileikeistä ensiapuun -sarja kertoo täysin pieleen menneistä lemmenhetkistä.

Seksileikeistä ensiapuun -sarjassa on kuultu muun muassa Greggin ja Jenin tarina. Sarjassa näyttelijät esittivät rakastavaisia.

Kuinka karmeilla tavoilla intiimihetket voivat karahtaa kiville? Hyvin monilla, kuten TLC-kanavan esittämä Seksileikeistä ensiapuun -sarjassa selviää.

Sarjassa näyttelijät esittävät tosielämässä tapahtuneita seksimokia, jotka ovat päättyneet sairaalareissuun. Seksileikeistä ensiapuun -sarjassa kuullaan myös lääkärien kertomuksia ikimuistoisista potilaskohtaamisista.

Sarja herätti hämmästystä, hilpeyttä ja jopa raivoa, kun ensimmäiset jaksot esitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2013. Tv-katsojat kummastelivat, voivatko tapaukset olla totta ja miten ihmeessä ihmiset ovat päätyneet sarjassa esitettyihin tilanteisiin.

Tv:stäkin tuttu Dr. Manny, eli lääkäri Manny Alvarez haukkui ohjelman pataluhaksi Fox Newsille kirjoittamassaan kolumnissa. Dr. Manny jyrisi sarjan olevan ”iljettävä” ja jopa ihannoivat seksimokia.

– Näinä aikoina kuulee juttuja tilanteista, joissa ihminen asettaa seksikumppaninsa vaaraan. Olen nähnyt tällaisia vammoja ensiavussa, eikä niissä ole mitään hauskaa, Dr. Manny kirjoitti.

– Sarjan pitäisi viihdyttää mutta minua ei huvita nähdä niitä näyteltynä, Toivon, ettei tästä sarjasta tule jotain Kama Sutra -teosta, josta jännitystä kaipaavat parit ottavat mallia, hän jyrähti.

Seksileikeistä ensiapuun -sarjaa on esitetty Yhdysvalloissa vuodesta 2013 alkaen.

Sarjassa on nähty hämmästyttäviä kertomuksia mitä lennokkaimmista tilanteista, joissa seksilelu on juuttunut alapäähän tai jompikumpi rakastavaisista on loukkaantunut vakavasti kesken petipuuhien.

Dr. Manny kauhisteli Fox Newsin kolumnissa jaksoa, jossa 200 kiloa painanut neitsyt iski vahingossa tyttöystävänsä pään seinän läpi.

Se onkin yksi sarjan ikimuistoisimmista jaksoista ja kyseinen nuoripari on myöhemmin kertonut tapahtuneesta myös haastatteluissa.

Seksileikeistä ensiapuun -sarjassa nuoret kyyhkyläiset Gregg, 21, ja Jen, 22, päätyivät vällyjen väliin. Sarjassa kuvailtiin, että kyseessä oli rakastavaisten ensimmäinen lemmenhetki ja samalla myös Greggin ensimmäinen seksikokemus.

– Tiesin, että hän on neitsyt, mutta en välittänyt. Olimme tapailleet jonkin aikaa, eikä hän ollut tehnyt aloitetta, joten minä tein, Jen muisteli tilannetta New York Postin haastattelussa 2013.

Niinpä he siirtyivät Jenin vanhempien kellariin, jossa Jen tuolloin asusteli.

Gregg päätti yrittää tehdä vaikutuksen seurustelukumppaniinsa ja ”antaa kaikkensa”.

Seksileikeistä ensiapuun -sarjassa kuvailtiin, että Gregg painoi tuolloin liki 200 kiloa ja mätkäisi vahingossa itseään huomattavasti kevyemmän Jenin pään seinään. Eikä pelkästään seinään, vaan suoran seinästä läpi.

Gregg kertoi New York Postille olleensa varma, että Jen oli kuollut.

– Ensireaktioni oli, että minä tapoin hänet. Tämä on ensimmäinen seksikertani ja Jen kuoli, Gregg muisteli.

Yhtäkkiä Jen kuitenkin tokeni.

– Miksi lopetit? hän kysyi Greggiltä.

Jen kertoi New York Postille yrittäneensä tuona hetkenä keventää tunnelmaa.

– Hän näytti kuin olisi sydänkohtauksen partaalla, Jen sanoi lehdelle.

Lemmenhetki päättyi ensiapuun, kun Jeniä rupesi huimaamaan ja oksettamaan. Lääkärin puheilla pari yritti aluksi salailla mitä oli tapahtunut. Lopulta he joutuivat kuitenkin myöntämään, että Jen oli loukannut päänsä kesken seksin. Lääkäri diagnosoi Jenillä aivotärähdyksen.

Pari kertoi New York Postille ottaneen opikseen tapahtuneesta.

– Alussa meillä oli tyynyjä, emmekä harrastaneet seksiä seinien läheisyydessä, Jen kertoi lehdelle.

Sittemmin pari on eronnut, mutta he kertoivat New York Postille olevansa edelleen hyviä ystäviä. Heidän yhteiset ystävänsä tietävät tapahtuneesta, mutta Jenin vanhemmat eivät ennen sarjan esittämistä olleet tietoisia kellarinsa seinään ilmestyneestä reiästä.

– Vanhempani eivät tienneet. Gregg korjasi reiän ja luojan kiitos meillä oli seinään sointuvaa maalia, Jen sanoi.

Seksileikeistä ensiapuun sarjaa esitetään Suomessa TLC-kanavalla öisin. Seuraava jakso esitetään tiistaina 14.2. klo 01.10.