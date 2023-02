Ylen ”Sikaturisti” esitteli suomalaisten häpeällistä käytöstä – 16 tv-muistoa, joista osa kuulostaa nyt täysin käsittämättömältä

Televisio on elänyt kanssamme lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden. Juttu on kunnianosoitus tv:lle ja pieni pintaraapaisu muistoihin eri vuosikymmeniltä.

1. 1980-luvulla perjantai-iltaisin ei hummailtu ulkona, vaan silloin tulivat viikon odotetuimmat ohjelmat Dallas tai Dynastia klo 22.20. Jos ei katsoisi jaksoa, tippuisi aivan kärryiltä siitä, mitä J.R. Ewing (Larry Hagman) oli taas juoninut tai Sue Ellen (Linda Gray) sekoillut.

Koko Southforkin poppoo Dallasissa eli Patrick Duffy, Victoria Principal, Barbara Bel Geddes, Larry Hagman, Charlene Titlon, Jim Davis ja Linda Gray.

2. Jos halusi katsoa Ylen iltauutisia, sen kuin vain napsautti televisiosta TV1:n päälle – tai TV2:n klo 20.30. Samat uutiset tulivat näet kahdelta kanavalta yhtä aikaa.

3. Pikku Kakkosen tunnarin tekijä Camilla Mickwitz loi Varokaa heikkoa jäätä -animaation, joka on porautunut monen lapsen ja aikuiseksi kasvaneen tv-katsojan mieleen. Animaation riipivä musiikki on Jukka Siikavireen. Vaikka jäihin uponneesta nallesta kertovaa ohjelmaa muistellaan kauhun sekaisin tuntein, se on oikeasti pelastanut henkiä. Vuonna 2013 Varokaa heikkoa jäätä -animaatio palkittiin Suomen vuoden vesiturvatekona.

4. Yhtäkkiä ruutuun ilmestyi käsi, joka napsautti sormiaan ja avasi kämmenensä, josta alkoi palaa liekkejä. Kyseessä oli tv-katsojia valistavia Tietoisku Ylellä. Yksi Tietoiskuista on Elävässä arkistossa yhä nähtävä Tietoisku: Sikaturisti, jossa Aake Kallialan esittämä kännikalle sekoilee risteilyllä, kasvattaa naamaansa porsaan kärsän ja sammuu satamaan. Tietoisku päättyy tekstiin: Sikaturisti – kansallinen häpeätahra.

Elävän arkiston niin ikään Tietoisku: Aamupromille -osassa krapulaiset silmät tuijottavat auton peilistä ja taustalla kuuluu ääni: ”Meniks sulla myöhään eilen?”

Aake Kalliala esitti kansallista häpeätahraa Tietoiskussa.

5. Ihmemies MacGyver (Richard Dean Anderson) opetti, että mistä tahansa selviää, kun kantaa mukanaan ilmastointiteippiä, linkkuveistä, paperiliitintä ja takatukkaa. Miami Vicen Sonny Crockett (Don Johnson) taas näytti, että mies on parhaimmillaan rennossa valkoisessa puvussa, pastellinsävyisessä paidassa ja kengissä ilman sukkia. Kaikkein himotuin tukka oli Taisteluparin Makepeacella (Glynis Barber).

Philip Michael Thomas ja Don Johnson pukeutuivat tyylikkäästi Miami Vicessa ja sen ulkopuolella.

6. Poliisi-TV taas opetti 1980–2013, että vaara vaanii lenkkipoluilla. Tuulipukuiset rikolliset päivystävät siellä kommandopipo päässään puskassa ja ovat valmiina viemään rahasi tai henkesi. IS:n tietojen mukaan vapaaehtoisia Poliisi-TV:n rekonstruktioihin oli tarjolla yllin kyllin.

Teppo Välimäki ja Raija Pelli esittelivät pankkiryöstöjen yleisintä välinettä lavastetussa tilanteessa Poliisi-TV:ssä 1991.

7. Aina ei voinut olla kotona suosikkiohjelman aikaan. Onneksi oli niinkin näppärä keksintö kuin vhs-nauhuri ja vhs-kasetti. Ajastuksissa saattoi piillä sudenkuoppia. Pahinta oli silloin, kun ajastus päättyi ennen ohjelman loppuratkaisua.

Vhs-kaseteille tallennettiin rakkaita tv-ohjelmia ja perhejuhlia.

Onneksi myöhemmin keksittiin Showview-koodit. Koodi oli lehdessä tv-ohjelman perässä ilmoitettu pitkä numerosarja, jonka kaukosäätimeen naputtelemalla sai ohjelmat ajastettua näppärästi. Showview-järjestelmä oli tarkoitettu helpottamaan ajastusta, joka tuotti vaikeuksia monille ihmisille. Koodit jäivät pois käytöstä Suomen siirryttyä digiaikaan vuonna 2007.

8. Kuinka persoonallisia juontajat olivatkaan! Ikinä ei tiennyt, mitä Napakympin Kari Salmelaisen suusta tulee. Hössöttävää hepsankeikkaa Riitta Väisästä ei edes olisi voinut käsikirjoittaa Kymppitonniin. Spede Pasasesta näki, kuinka häntä riipoi hänet voittaneet kilpailijat Speden Speleissä. Janne Porkka oli kuin syntynyt supliikkijuontajaksi Onnenpyörään. Lasse Lehtisen auktoriteetti Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa oli kunnioitusta herättävä.

Kari Salmelainen ja pianisti Kaitsu eli Kaj Wessman viihdyttivät Napakympissä lauantai-iltaisin.

9. Kauniit ja rohkeat -sarjaa ryhdyttiin esittämään Suomessa tammikuussa 1992. MTV3:n jakso alkaa kohtauksesta, jossa Ridge (Ronn Moss) valmistelee Eric Forresterin (John McCook) brändin muotinäytöstä ja tuskailee, ettei mallistossa ole tarpeeksi seksiä. Ridgen naisasiat ovat mallillaan, sillä hänen sydämensä on vienyt Caroline (Joanna Johnson). Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) puolestaan palaa kotiinsa likaisena, revityssä farkkumekossa ja tuskaisena, koska on paennut sieppaajiensa kynsistä. Kauniista ja rohkeista tuli Suomessa megailmiö, joka näkyi ruokakaupoissa asti. Kaupat tyhjenivät ennen puoli kuutta asiakkaista, koska kaikkien oli pakko olla katsomassa vangitsevaa saippuasarjaa.

Kauniiden ja rohkeiden Stephanie eli Susan Flannery ja James Warwickia esittänyt Ian Buchanan käyskentelivät Helsingin Kauppatorilla 1998.

10. Suomalaisten tv-sarjojen kieli oli eläväistä ja juurtui suomalaisten puheeseen. Austeksteksteks! Apu-va! Dodii! Asiaa! Yks, kaks, koli, neli! Henkilökunta, tärpättiä! Herää pahvi! Kikkelis kokkelis, mitäs läksit! Jumankauta, juu nääs päivää! Kanada! Passi ja hammasharja! Älä häslää! Tämän jutun kirjoittanut toimittaja innostui Kummelista niin, että meni nuoruuden passikuvaansa yllään Kyllä lähtee! -paita ja sai sitten ihailla seuraavat 10 vuotta passissaan letkeää slogania.

11. MusicTV avasi maailman aivan uuteen. Sieltä iskostuivat monet musiikkivideot muistiin, kuten Madonnan Vogue ja Like a Prayer, Pet Shop Boysin It’s a Sin, Sinéad O’Connorin Nothing Compares 2 U, M.C. Hammerin U Can’t Touch This, Michael Jacksonin Black or White, Tanita Tikaramin Twist In My Sobriety, Soul Asylumin Runaway Train... Kuinka coolia olikaan, kun MusicTV sai oman suomalaisen juontajan. Maria Guzenina eli Maria G aloitti pestissään 1993. Oma musiikkipitoinen Jyrkimme oli aikansa kauhukakara: suoria, puolitoistatuntisia lähetyksiä tehtiin ilman rajoituksia ja rajoja rikkoen.

Beverly Hills 90210 -sarja oli monelle nuorelle tärkeä 1990-luvulla.

12. 1990-luvulla nuoren oli hyvä elää haavemaailmassa. Mikään ei ollut niin kutsuvaa, kuin Kalifornian ainainen aurinko ja kimalteleva meri Beverly Hills 90210 – ja Melrose Place -sarjoissa. Kuinka kadehdittavan kaunis Kelly (Jennie Garth) olikaan! Brandonin (Jason Priestley) ja Dylanin (Luke Perry) karisma suorastaan pursui tv-ruudun läpi! Jason Priestley kertoi Tv-lehdelle Monte Carlon tv-festivaaleilla viime kesänä asuneensa tuohon aikaan nuoren uraansa aloittelevan näyttelijän Brad Pittin kämppiksenä. Upeissa maisemissa viihtyi myös Dawson(James Van Der Beek) Dawson’s Creekissään.

Jason Priestley, 53, muisteli kämppisaikojaan Brad Pittin kanssa Monte Carlon tv-festareilla viime kesänä.

13. BumtsiBum oli värien sekamelskaa ja musiikin ilosanomaa. Kylpylään sijoittuvaa MeKastelijat-kisailua ennen BumtsiBumia juontanut Marco Bjurström hieroi vatsaansa ja huudahteli naminamia. Seppo Hovin ja Esa Niemisen kipparoimat joukkueet kilvoittelivat oikeista biiseistä eri vihjeiden avulla. Niin kisaajilla, muusikoilla kuin katsojilla oli oikeasti hauskaa. Sellaista tunnelmaa kaipaisi vielä enemmän nykyiseen tv-viihteeseen.

14. Maanantai-iltaisin piti olla aina kotona, koska Wisteria Lane Täydellisine naisineen kutsui. Tiistaiaamuna piti olla töissä valppaasti mukana keskusteluissa sarjan tapahtumista, joten ei jaksoa miltään digiboksilta ennättänyt katsoa.

Täydelliset naiset -sarjan tähdet Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria ja Teri Hatcher vuonna 2004.

15. Koko Salatut elämät -saaga alkoi murhatusta Tyyne Puustisesta. Ihan ensimmäisessä jaksossa 25.1.1999 talonmies Seppo Taalasmaa (Jarmo Koski) ja hänen vaimonsa Ulla Taalasmaa (Maija-Liisa Peuhu) kutsuivat poliisit paikalle, koska naapuri Tyyne Puustinen ei avannut ovea. Tyyne löydettiin asunnostaan kuolleena, ja poliisi ryhtyi selvittämään kuolinsyytä. Vasta 3499 jakson päästä selvisi, kuka oli murhan takana. Hän oli Puustisen lapsenlapsi Tero Puustinen.

Kuinka tylsää tv-viihde olisikaan ilman Taalasmaan Ullaa ja Seppoa!

16. Jos tv-tarjonta tuntuu nykyään hullulta, sitä se oli myös jo 20–10 vuotta sitten. Hurja muodonmuutos -sarjassa tavallisten ihmisten ulkonäköä rukattiin uuteen uskoon suurilla plastiikkakirurgisilla toimenpiteillä. Erja Häkkisen juontamassa Miljonääri-Jussissa Ville Loponen esitti miljonääriä ja yritti sillä saada tyttöystävää. Jaajo Linnonmaa puolestaan lillui reteästi porealtaassa ja haastatteli muun muassa aikuisviihdetähtiä Jaajon Jacuzzissa. Prinssi Harrylle morsian -sarjassa amerikkalaisnaisia höynäytettiin kilpailemaan Harrya esittäneen miehen sydämestä.

