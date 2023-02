Tänään tv:ssä legendaarinen teinileffa – tunnistaisitko nuorta Ben Affleckia?

Richard Linklaterin Surutta? Sekaisin -leffassa eletään lukukauden viimeistä koulupäivää ennen kesälomaa vuonna 1976.

Richard Linklaterin high school -päättäjäiselokuva on tulvillaan päihteiden ja nuoruuden hullua huumaa. Milla Jovovich ja Shawn Andrews karkasivat kuvauksista naimisiin.

School’s out for summer! Ohjaaja Richard Linklater tavoittaa koulun päättäjäispäivän tunnelmat oivallisesti high school -elokuvassa, joka sijoittuu 1970-luvulle. 1990-luvulla kuvattu elokuva on jännittävällä tavalla ajaton ja nostalginen, kulttuurista riippumatta.

Hauskaa on myös bongailla paitsi ajan rockbiisejä myös nuoria tulevia leffatähtiä. Elokuvassa näyttelevät muun muassa ensimmäisen filmiroolinsa tekevä Matthew McConaughey reteän lesoilijan roolissa sekä pienessä sivuosassa Milla Jovovich.

Vielä pienemmässä roolissa on Renée Zellweger, joka tekee debyyttinsä ”tyttönä sinisessä autossa”. Ben Affleck nähdään pahimpana öykkärinä, ja pääosassa urheilijasankari Pinkinä esiintyy Jason London, jonka kaksoisveli Jeremy London muistetaan Viiden juttu -sarjasta.

Elokuvan teosta on kerrottu hauskoja triviatietoja. Yksi on se, että olut, jota elokuvassa juodaan runsain mitoin, oli aitoa alkoholia. Jason London kieltäytyi juomasta kuvauksissa, eikä hän myöskään halunnut polttaa. Hän on kertonut, että ennen koekuvauksia hän kylläkin poltti jointin ollakseen uskottavampi koulunuori.

Kuvausten aikana syntyi ainakin neljä parisuhdetta. Milla Jovovich ja Shawn Andrews jopa etenivät avioliittoon asti: he livahtivat filmauspaikalta Texasista Las Vegasiin ja menivät naimisiin! Jovovich oli vain 16-vuotias, ja hänen äitinsä sai mitätöityä pikaliiton.

Jovovich oli tämän elokuvan lopputulokseen tyytymätön. Vaikka hänet nostettiin mainosjulisteisiin, leikattiin suurin osa hänen kohtauksistaan pois. Jovovich vetäytyi tuohtuneena kokonaan filmiuralta ja palasi vasta The Fifth Elementiin viisi vuotta myöhemmin.

Matthew McConaughey oli kuvausten aikaan 23-vuotias.

Jovovich esittää elokuvassa pätkän omasta kappaleestaan The Alien Song.

Elokuvassa kuullaan myös muun muassa Aerosmithiä, Deep Purplea, KISSiä, Alice Cooperia, Bob Dylania, Nazarethia, Black Sabbathia ja ZZ Topia. Itse asiassa 1/6 filmibudjetista kului kappaleiden oikeuksien ostamiseen.

Ben Affleck oli hänkin tyytymätön lopputulokseen. Syynä oli se, ettei kukaan huomioinut häntä jälkeenpäin. Moni elokuvan näyttelijöistä sai mukavan startin uralleen, mutta Affleck, joka esitti ainoaa epämiellyttävää hahmoa, unohdettiin parrasvaloista kokonaan.

Ja tärkeimmät triviat loppuun: elokuvassa sanotaan sana ”man” 203 kertaa ja sana ”fuck” 59 kertaa.

Elokuvassa eletään lukukauden viimeistä koulupäivää ennen kesälomaa vuonna 1976. Texasilaiset nuoret villiintyvät, ja ”nasuja” simputetaan vallan vaihtuessa täysin voimin. Hätkähdyttävää nykyajasta katsottuna on roiman väkivallan käyttö sekä alatyylinen rehentely nuorille naisille.

Ben Affleck koki, ettei kukaan huomioinut häntä jälkeenpäin.

Yltiöamerikkalaisuudesta ja juonettomuudesta huolimatta elokuvassa on Linklaterin töille (Boyhood, Rakkautta ennen -trilogia) tyypillistä käsinkosketeltavaa nostalgiaa, pakahduttavaa nuoruuden riemua ja läpi paistavaa ymmärrystä ja myötätuntoa.

Se saa pinnallisen kännäyksen ja pössyttelyn tuntumaan elämää suuremmalta.

★★★