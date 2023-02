Sami Sykön kommentti saa kilpailijan purskahtamaan itkuun Muodin huipulle -ohjelmassa – kisaajat pöyristyvät

Muodin huipulle -sarjassa kilpailija saa luomuksestaan ankaraa palautetta.

Muodin huipulle -ohjelman toisessa jaksossa kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa heille annetuista kuosikankaista asukokonaisuus, joka antaa kuosille kunniaa.

Lopputuloksen arvioivat tuomariston jäsenet Sami Sykkö, Miisa Grekov ja vieraileva tuomari Meri Milash.

Kilpailussa mukana olevalla Kaisalla on luomukselleen suuret odotukset.

– Toivon, että tuomaristo huomaa, että olen asustevalinnoilla ja teemalla halunnut nimenomaan kunnioittaa sitä kuosia. Toivon, että siitä henkii suomalaisen naisen sisu, Kaisa, 35, pohtii kameroille.

Kaisa sai kuosikankaan, jonka värimaailma on hillitty.

Kaisan suunnittelema asukokonaisuus saa kuitenkin ankaraa palautetta.

– Kun katson tätä asukokonaisuutta, näen, että tähän on nähty tosi paljon vaivaa. Mutta kuitenkin joku tässä mättää, Grekov arvioi.

– Kun valmistelee näytösasua, totta kai stailaus on osa sitä. Nyt olet yhdistänyt trikooiltapukuun tuommoisen hilkan päähän, tuohilaukun ja sitten vielä hihoihin on laitettu taskut. Nyt on muotikilpailusta kyse, eikä satukirjan vaatettamisesta, Sykkö ruotii.

– Mutta hauskaa siinä on se tietty rentous, hän pehmentää.

Kaisan asukokonaisuus.

Tuomareiden kommenttien jälkeen Kaisa purskahtaa itkuun takahuoneessa. Muut kilpailijat yrittävät lohduttaa häntä. Heidän mielestään Sykön kommentti oli liikaa.

– Se satukirja-kommentti oli ihan p*rseestä, Markus sanoo.

– Se oli mun mielestä ihan v*tun loukkaavaa, Sakari komppaa.

– Jos se on syy, miksi tippuu, niin ihan muutkin ihmiset käyttää vaatteita kuin meidän ikäiset, Kaisa saa sanotuksi.

